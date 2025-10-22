Aventuri pe două roți: Oferte de Black Friday la echipamente moto, accesorii și vehicule

Bărbat pe motocicletă în timpul unei curse Enduro. foto: freepik.com

Noiembrie aduce din nou perioada cea mai așteptată a anului pentru iubitorii de motoare: Black Friday 2025. Între 7 și 24 noiembrie, Nordica Moto dă startul unei campanii spectaculoase, cu reduceri de până la 60% la echipamente moto și discounturi de până la 22% la motociclete și ATV-uri noi.

Dacă ești pasionat de aventură, adrenalină și drumuri fără sfârșit, acum e momentul să te echipezi complet pentru sezonul 2026 - cu produse premium, livrare rapidă și reduceri reale.

Reduceri masive la echipamente MX/Enduro - pregătește-te de acțiune!

Nordica Moto continuă tradiția și pune accentul pe ceea ce știe cel mai bine: echipamentele de motocross și enduro. În cadrul campaniei de Black Friday, categoria echipamente MX/Enduro devine terenul preferat al celor care caută performanță și protecție la prețuri excepționale.

Fie că te antrenezi pentru competiții sau pur și simplu vrei să simți libertatea în off-road, poți profita de:

● Căști profesionale MX și Enduro, ușoare, sigure și perfect ventilate;



● Ochelari de motocross cu lentile anti-aburire și protecție UV;



● Cizme, mănuși și protecții cu tehnologii moderne pentru protecție și confort;



● Tricouri, pantaloni și geci Enduro rezistente la uzură și condiții extreme.



În plus, în primul weekend al campaniei vor intra în promoție vehicule noi și branduri importante, ceea ce înseamnă că pasionații pot combina echipamentele noi cu vehiculele mult visate.

Echipamente de stradă - siguranță, confort și stil

Pentru cei care preferă asfaltul în locul noroiului, Nordica Moto aduce o gamă impresionantă de echipamente de stradă la prețuri reduse:

● Jachete moto pentru toate sezoanele, din piele sau materiale textile tehnice;



● Căști flip-up și integrale, moderne și confortabile;



● Pantaloni și ghete moto, concepute pentru protecție maximă și libertate de mișcare;



● Mănuși ergonomice care combină siguranța cu precizia în controlul ghidonului.



Toate produsele sunt din stocul Nordica Moto, astfel că livrarea se face rapid, în 1-2 zile lucrătoare. Pentru articolele aduse la comandă de la furnizori, termenul poate fi de 5-15 zile, în funcție de disponibilitate.

Motociclete și ATV-uri cu reduceri reale

Pentru cei care visează la un nou companion de drum, Nordica Moto include în campania de Black Friday 2025 și vehiculele noi - motociclete și ATV-uri, disponibile cu reduceri de până la 22%.

Atenție însă: stocurile sunt limitate, mai ales în cazul vehiculelor. Așa că, dacă ai găsit modelul dorit, e recomandat să acționezi rapid - primele zile ale campaniei sunt cele mai dinamice și aduc cel mai mare volum de vânzări.

Reduceri reale, livrare rapidă și retur garantat

Unul dintre motivele pentru care clienții revin an de an la Nordica Moto este transparența totală. Reducerile sunt autentice, fără creșteri artificiale de preț înainte de Black Friday.

Mai mult, magazinul oferă:

● Livrare rapidă (1-2 zile pentru produsele aflate pe stoc);



● Posibilitatea de retur garantat;



● Multiple metode de plată: ramburs, OP, card bancar, Google Pay, Apple Pay, PlatiOnline și Revolut.



În plus, campania include și colecții noi, nu doar produse vechi - o dovadă că reducerile se aplică echitabil și pe gamele actuale.

În concluzie, indiferent dacă vrei să îți înnoiești echipamentul de curse, să investești într-o motocicletă nouă sau să te pregătești pentru aventurile din 2026, Black Friday la Nordica Moto este momentul perfect.

Între 7 și 24 noiembrie, pasionații de motoare pot profita de reduceri reale, livrare rapidă și stocuri actualizate - totul pentru ca tu să pornești la drum în siguranță, complet echipat și fără griji.

Acum e timpul să-ți faci lista, să urmărești ofertele și să prinzi ce-ți dorești înainte să dispară din stoc!