Black Friday la Notino.ro este pe 28 Noiembrie: Oferte de neratat la parfumuri și cosmetice

2 minute de citit Publicat la 07:00 27 Noi 2025 Modificat la 07:00 27 Noi 2025

În 2025, Notino a ridicat ștacheta de Black Friday. foto: Notino

Săptămâna finală de Black Friday de la Notino a început în forță, însă 28 noiembrie e ziua așteptată de toți vânătorii de parfumuri și beauty. SUPER REDUCERILE ajung la 30% pe site și 35% în aplicație. Dacă ai produse în wishlist sau vrei să prinzi seturi cadou ori ediții limitate, acum e momentul să fii cu ochii pe stocuri!

În 2025, Notino a ridicat ștacheta de Black Friday! În această perioadă, fiecare client poate primi cadouri atractive la orice comandă, fie că este vorba de mini parfumuri, produse travel sau surprize de la branduri internaționale. Nu contează dacă alegi parfumuri elegante, machiaj de sezon sau skincare de top, pentru că în coș te așteaptă cadouri speciale, în limita stocului disponibil. În plus, multe produse din ofertă declanșează livrarea gratuită.

Toate reducerile, cadourile și selecțiile limitate pot fi urmărite, în timp real, pe pagina oficială 2025 Black Friday Notino , unde vei găsi cele mai spectaculoase cadouri pentru sărbători!

Sărbătorile îți oferă pretextul perfect pentru a încerca ceva nou

Ghidul interactiv de cadouri de pe Notino simplifică orice decizie: filtrezi opțiunile după destinatar, relație sau buget, și găsești ușor pachete deja ambalate, potrivite pentru orice stil.

În 2025, calendarele de Advent cosmetice au revenit cu ediții noi , care includ mixuri de skincare și makeup, dar și colecții din universul K-beauty, vouchere surpriză în valoare de 520 RON și miniaturi de colecție.

Fie că vrei să încerci ceva nou sau să nu ratezi niciun trend, Discovery Box-ul Notino îți permite să alegi 5 mostre la preț special și să le testezi acasă, înainte de a cumpăra variantele mari. Dacă ai rămas în continuare indecis, încearcă funcția Try it First, care îți adaugă o mostră la fiecare comandă de parfum, iar dacă aroma nu e potrivită, ai 90 de zile la dispoziție să returnezi gratuit parfumul full-size.

Oglinda Virtuală te ajută să testezi instant nuanțe de ruj, fard sau fond de ten, direct pe chipul tău, fără riscul unei culori nepotrivite. Fragrance Finder îți analizează preferințele și îți recomandă parfumuri compatibile cu stilul tău olfactiv.

Programează-te rapid în Saloane, direct din aplicația Notino

Secțiunea Saloane din aplicația Notino permite programarea pentru o gamă completă de servicii de înfrumusețare: coafat, manichiură, tratamente cosmetice profesionale, masaj de relaxare sau chiar servicii dedicate animalelor de companie.

Totul se gestionează digital, fără telefoane sau așteptare la recepție. Programările făcute prin aplicație între 1 octombrie și 31 decembrie 2025, cu vizită finalizată până pe 18 ianuarie 2026, aduc automat 20% reducere la următoarea comandă plasată pe Notino (exclus produse deja la promoție, lichidare de stoc, BYREDO, The Ordinary și Balmain Hair Couture).

În plus, dacă la observațiile programării introduci cuvântul „Korea”, intri automat în concursul K-beauty cu premii de 3.490 RON, ai căror câștigători vor fi anunțați la începutul lunii decembrie.