Căderea AWS din 20 octombrie a blocat mii de site-uri. Ce învățăm din asta despre stabilitatea serviciilor de găzduire web

Persoană care lucrează pe un laptop. foto: mioritichost.com

Duminică, 20 octombrie 2025, Amazon Web Services (AWS) a suferit o avarie majoră care a afectat o parte importantă a internetului. Platforme mari precum Snapchat, Fortnite, Alexa și chiar servicii bancare au fost inaccesibile pentru câteva ore.În tot acest timp, milioane de utilizatori au descoperit că site-urile și aplicațiile pe care le folosesc zilnic pur și simplu nu mai răspund.

Amazon a confirmat că incidentul a fost cauzat de o defecțiune internă la nivelul rețelei. Traficul dintre mai multe centre de date a fost blocat, ceea ce a dus la o întrerupere în lanț a serviciilor.Deși compania a remediat problema în cursul zilei, impactul a fost semnificativ și a generat pierderi pentru mii de afaceri.

Ce înseamnă o astfel de cădere

Un „outage” de asemenea amploare nu afectează doar marile branduri. Multe site-uri mai mici folosesc indirect infrastructura Amazon – prin servicii de găzduire, stocare de fișiere sau API-uri conectate.Când AWS cade, mii de alte platforme depindente se blochează odată cu el.

Acest lucru arată cât de vulnerabile pot fi afacerile care depind complet de un singur furnizor global. De aceea, tot mai multe companii aleg soluții locale de gazduire web , administrate independent, pentru a reduce riscul de nefuncționare și pentru a avea suport tehnic rapid atunci când apare o problemă.

Stabilitatea și redundanța fac diferența

Un site rapid și stabil nu depinde de noroc, ci de infrastructura pe care este construit. Furnizorii profesioniști își configurează serverele cu redundanță completă: alimentare dublă, rețele paralele, backup automat și monitorizare permanentă.Când apare o defecțiune, sistemele redundante preiau automat sarcina, fără ca utilizatorii să observe nimic.

Acesta este motivul pentru care furnizorii locali, care oferă protecție DDoS și backup zilnic, au câștigat încrederea clienților.În România, o infrastructură bine configurată de găzduire web poate oferi timpi de încărcare mult mai buni decât platformele globale, tocmai datorită proximității și vitezei rețelelor locale.

Ce sunt serverele VPS și cui i se potrivesc

Pentru proiectele care au nevoie de resurse dedicate, soluțiile de servere VPS sunt tot mai populare.Un VPS (Virtual Private Server) funcționează ca un server propriu, dar în mediu virtualizat. Fiecare utilizator are spațiul, memoria și procesorul său, fără să fie influențat de ceilalți clienți.

Avantajele sunt clare:

• performanță constantă chiar și în perioade de trafic mare;

• izolare completă și securitate sporită;

• posibilitatea instalării de aplicații proprii;

• restaurare rapidă în caz de defecțiune.

Pentru magazine online, platforme educaționale sau site-uri media, VPS-ul este soluția optimă între cost și control.

Lecția AWS: nimeni nu e imun la probleme

Căderea Amazon Web Services a demonstrat că nicio infrastructură, oricât de mare, nu este ferită de erori.Companiile care se bazau exclusiv pe AWS au avut de suferit ore întregi, pierzând trafic și clienți. În schimb, cei care aveau backup local sau găzduire independentă și-au putut continua activitatea.

Diversificarea și proximitatea sunt cheia. Un plan de backup, un furnizor alternativ sau un server local pot face diferența dintre un site blocat și unul care rămâne online.

MioriticHost – exemplu de infrastructură sigură și sprijin real

Un exemplu de furnizor care oferă stabilitate reală este MioriticHost, companie românească specializată în găzduire și infrastructuri cloud.Serverele MioriticHost sunt amplasate în centre de date moderne din România și Europa, cu protecție DDoS, backup zilnic și monitorizare continuă.

Toate pachetele includ certificat SSL gratuit, panou de administrare cPanel și suport tehnic în limba română, disponibil 24/7.Pentru proiecte complexe, compania pune la dispoziție servere VPS configurabile, cu resurse garantate, acces complet și posibilitatea instalării aplicațiilor proprii.

Această abordare le oferă clienților control, transparență și, cel mai important, siguranță în funcționare.

De ce tot mai multe afaceri aleg furnizori locali

Un furnizor românesc are avantajul proximității: latență redusă, conexiuni mai rapide pentru utilizatorii din țară și suport ușor de accesat.Pe lângă aceste beneficii tehnice, există și un avantaj legislativ – datele rămân stocate în interiorul Uniunii Europene, respectând standardele GDPR.

Firmele care lucrează cu furnizori locali pot primi consultanță personalizată, migrare gratuită a site-ului și asistență în timp real. Aceste aspecte devin decisive atunci când afacerea depinde de prezența online permanentă.

Căderea AWS de pe 20 octombrie a arătat că și cei mai mari pot greși, iar siguranța totală nu există.Pentru companiile din România, alegerea unui partener de gazduire web sau servere VPS stabile, cu infrastructură independentă și suport real, este cel mai bun mod de a evita neplăcerile provocate de astfel de incidente globale.

Sursa imagine: mioritichost.com