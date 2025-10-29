Când fiecare pas devine o provocare: cum putem preveni pierderea mobilității la seniori

Maria are 72 de ani și, nu cu mult timp în urmă, era plină de energie: își vizita vecinele, mergea la cumpărături și dansa la fiecare aniversare a familiei. Apoi au apărut durerile de genunchi, ezitările la urcatul scărilor și sentimentul că orice mișcare o poate doborî.
De teama unei căzături, a început să se miște din ce în ce mai puțin. Iar asta a agravat problema.
Este o realitate prin care trec mulți dintre părinții și bunicii noștri.
Mobilitatea — cheia independenței după 60 de ani
Pierderea mobilității nu apare brusc. Este un proces progresiv, influențat de mai mulți factori:
· scăderea masei musculare odată cu înaintarea în vârstă
· dureri articulare cauzate de artroză
· rigiditate și lipsă de flexibilitate
· echilibru precar
· sedentarism prelungit
Din păcate, când mișcarea devine dureroasă, mulți seniori aleg să o evite, iar astfel intră într-un cerc vicios: mai puțină mișcare → mai multă durere → și mai puțină mobilitate.
Kinetoterapia poate reda încrederea în propriul corp
Mișcarea ghidată corect, prin programe adaptate vârstei și problemelor existente, poate:
· reduce durerile și inflamațiile
· îmbunătăți echilibrul și coordonarea
· crește forța musculară
· preveni căzăturile și fracturile
· reda independența în activitățile zilnice
Recuperarea nu înseamnă doar exerciții. Înseamnă șansa de a urca din nou scările fără teamă. De a-ți îmbrățișa nepoții fără să îți fie frică de durere. De a trăi cu demnitate.
Programele de kinetoterapie la domiciliu reprezintă una dintre cele mai eficiente soluții când mersul la o clinică devine o provocare.
Căzăturile - riscul care poate schimba o viață
O singură căzătură poate duce la:
· fracturi severe, mai ales la nivelul șoldului
· intervenții chirurgicale riscante la vârstă înaintată
· luni de imobilizare la pat
· pierderea completă a independenței
· depresie și izolare socială
Prevenția este, așadar, cea mai bună strategie — iar kinetoterapia este baza ei.
La domiciliu — acolo unde progresul apare mai ușor
Pentru unii seniori, deplasarea la o clinică este o barieră uriașă. În mediul lor, acasă, lucrurile se schimbă: se simt mai în siguranță, mai înțeleși și mai motivați.
Terapeutul poate adapta exercițiile la realitățile din locuință și poate combina recuperare acasă cu tehnici manuale precum masaj la domiciliu, pentru a relaxa musculatura și a reduce durerea.
Fiecare pas câștigat înseamnă o viață mai activă și mai frumoasă.
Iar mișcarea este cel mai prețios cadou pe care îl putem oferi celor dragi, indiferent de vârstă.