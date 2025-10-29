Când fiecare pas devine o provocare: cum putem preveni pierderea mobilității la seniori

1 minut de citit Publicat la 10:05 29 Oct 2025 Modificat la 10:05 29 Oct 2025

Pierderea mobilității nu apare brusc. FOTO: viasis.ro

Maria are 72 de ani și, nu cu mult timp în urmă, era plină de energie: își vizita vecinele, mergea la cumpărături și dansa la fiecare aniversare a familiei. Apoi au apărut durerile de genunchi, ezitările la urcatul scărilor și sentimentul că orice mișcare o poate doborî.

De teama unei căzături, a început să se miște din ce în ce mai puțin. Iar asta a agravat problema.

Este o realitate prin care trec mulți dintre părinții și bunicii noștri.

Mobilitatea — cheia independenței după 60 de ani

Pierderea mobilității nu apare brusc. Este un proces progresiv, influențat de mai mulți factori:

· scăderea masei musculare odată cu înaintarea în vârstă

· dureri articulare cauzate de artroză

· rigiditate și lipsă de flexibilitate

· echilibru precar

· sedentarism prelungit

Din păcate, când mișcarea devine dureroasă, mulți seniori aleg să o evite, iar astfel intră într-un cerc vicios: mai puțină mișcare → mai multă durere → și mai puțină mobilitate.

Kinetoterapia poate reda încrederea în propriul corp

Mișcarea ghidată corect, prin programe adaptate vârstei și problemelor existente, poate:

· reduce durerile și inflamațiile

· îmbunătăți echilibrul și coordonarea

· crește forța musculară

· preveni căzăturile și fracturile

· reda independența în activitățile zilnice

Recuperarea nu înseamnă doar exerciții. Înseamnă șansa de a urca din nou scările fără teamă. De a-ți îmbrățișa nepoții fără să îți fie frică de durere. De a trăi cu demnitate.

Programele de kinetoterapie la domiciliu reprezintă una dintre cele mai eficiente soluții când mersul la o clinică devine o provocare.

Căzăturile - riscul care poate schimba o viață

O singură căzătură poate duce la:

· fracturi severe, mai ales la nivelul șoldului

· intervenții chirurgicale riscante la vârstă înaintată

· luni de imobilizare la pat

· pierderea completă a independenței

· depresie și izolare socială

Prevenția este, așadar, cea mai bună strategie — iar kinetoterapia este baza ei.

La domiciliu — acolo unde progresul apare mai ușor

Pentru unii seniori, deplasarea la o clinică este o barieră uriașă. În mediul lor, acasă, lucrurile se schimbă: se simt mai în siguranță, mai înțeleși și mai motivați.

Terapeutul poate adapta exercițiile la realitățile din locuință și poate combina recuperare acasă cu tehnici manuale precum masaj la domiciliu , pentru a relaxa musculatura și a reduce durerea.

Fiecare pas câștigat înseamnă o viață mai activă și mai frumoasă.

Iar mișcarea este cel mai prețios cadou pe care îl putem oferi celor dragi, indiferent de vârstă.