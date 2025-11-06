Când începe Black Friday 2025 la Notino

2 minute de citit Publicat la 09:51 06 Noi 2025 Modificat la 09:51 06 Noi 2025

Black Friday Notino. Foto: notino.ro

Black Friday 2025 la Notino nu mai funcționează după modelul clasic: o singură zi, haos total, produse epuizate în minute. Campania a pornit pe 3 noiembrie și rulează în valuri săptămânale până la final de lună, exact ca să nu mai pierzi parfumul sau crema pe care o vânezi de luni de zile.

Cel mai mare e-shop european de beauty, care operează în 27 de țări europene și deservește peste 30 de milioane de clienți, se poate lăuda cu un catalog impresionat cu nu mai puțin de 82.000 de produse, de la parfumuri de nișă și până la gadget-uri pentru păr.

Începând din 7 noiembrie, ORICE comandă de peste 50 RON ia reducere automată: 20% de pe site, 23% din aplicație, iar pagina Black Friday Notino se actualizează regulat cu noi drop-uri de produse la reducere. Și partea cea mai bună este că toate comenzile se livrează rapid: anul trecut s-au expediat aproape 300.000 de colete într-o singură zi de Black Friday.

Cum profiți la maxim de Notino Black Friday în 2025? Instalezi aplicația, pornești notificările, adaugi produse la favorite, și gata. Nu mai stai să ghicești când apare oferta.

Ce merită urmărit în campanie

· Discovery Box la 32 RON: Alegi 5 mostre de parfumuri sau cosmetice, le testezi acasă, și decizi dacă merită investiția mare. Mai simplu decât să cumperi la ghici și să returnezi după.

· Calendare Advent cu vouchere surpriză: Unele ediții ascund vouchere de până la de 520 RON, plus produse de la FOREO, Moroccanoil, Elizabeth Arden.

· Concurs prin Saloane Notino: Faci programare pentru orice procedură de beauty prin aplicație, scrii „Korea” la observații și intri automat în cursa pentru produse coreene în valoare de 3.490 RON. Extragerea va avea loc pe 1 decembrie.

· Super cadouri la achiziție: Mini parfumuri, truse de machiaj, genți, gadget-uri. Se adaugă automat la anumite comenzi, în funcție de brand și sumă. E ca un bonus level la final de checkout.

· Dacă pregătești cadouri pentru sărbători, trebuie să știi că selecția de seturi cadou , care include ediții limitate și ambalaje premium, acoperă absolut toate gusturile.

Instrumente care contează

· Try it First elimină riscul la parfumuri. Comanzi sticla mare, primești și o mostră. Testezi mostre, dacă nu-ți place, trimiți înapoi sticla nedeschisă. Fără taxe, fără complicații.

· Oglinda virtuală testează nuanțe de machiaj direct pe ecranul telefonului. Pui camera pe tine, vezi cum arată rujul sau fardul, eviți surprizele neplăcute când deschizi pachetul.

· Fragrance Finder funcționează ca un asistent digital: răspunzi la câteva întrebări despre preferințe, algoritm îți propune parfumuri compatibile. Mai rapid decât să citești 50 de descrieri florale-lemnoase-orientale.

· Retur în 90 de zile: Dacă te răzgândești sau produsul nu se potrivește, ai trei luni la dispoziție. Suficient timp să testezi serios, nu în grabă.

· Transport gratuit la comenzi peste 270 RON sau la produsele selectate. Opțiunea de ridicare din cele 27 de magazine fizice din 8 țări funcționează fără costuri suplimentare.

· Gravarea laser pe sticle de parfum și ambalarea premium în cutii cu panglici de atlas transformă orice achiziție în cadou personalizat. Scrii dedicația direct pe site când plasezi comanda, ei se ocupă de restul.

Ziua cea mai de Black Friday la Notino în 2025 va fi pe 28 noiembrie, însă promoțiile vor continua până la sfârșitul lunii noiembrie.