Care este cel mai căutat laptop gaming în 2025

4 minute de citit Publicat la 10:22 25 Sep 2025 Modificat la 10:22 25 Sep 2025

Printre cele mai căutate modele de laptop gaming se află MSI Katana 15 B13VFK și Asus TUF F15 FX507VV. foto: unsplash.com

Sunt câteva modele de laptop gaming care au trezit interesul în 2025 printre gamerii de toate categoriile. Cele mai căutate laptopuri de gaming sunt și cele mai bune, însă se prezintă un interes deosebit în special pentru gama de laptopuri high-end. Sigur, și cele cu prețuri între 5000 și 6000 de lei se caută foarte mult. Dar despre ele vorbim mai jos!

Laptop gaming – care este cel mai căutat laptop gaming în 2025?

Printre cele mai căutate modele de laptop gaming , la categoria laptopuri de gaming preț bun se află MSI Katana 15 B13VFK și Asus TUF F15 FX507VV. La categoria laptopuri gaming high-end, pentru cei mai prietențioși gameri, cel mai căutat laptop este Acer Predator Helios Neo 16 AI, Dell Alienware M16 R2 și MSI Vector 17 HX AI A2XWIG.

Cel mai căutat laptop preț până în 6000 de lei

Cele mai căutate laptopuri cu preț până în 6000 de lei sunt MSI Katana 15 B13VFK și Asus TUF F15 FX507VV.

Laptopul MSI Katana 15 B13VFK

MSI Katana 15 B13VFK nu se îndepărtează prea mult de predecesorii săi în ceea ce privesc specificațiile, dar este mai performant și are mult mai mult stil. Vine cu:

● performanță bună: procesor Intel Core i7-13620H de a 13-a generație și o placă grafică NVIDIA GeForce RTX 4060 cu 16 GB de memorie, este capabil să suporte cele mai recente jocuri la rezoluție 1080p, cu rate de cadre și detalii grafice bune

● ecran fluid și receptiv: ecranul său este un FHD de 15.6", iar rata de reîmprospătare de 144Hz este ideală pentru jocurile de acțiune

● design și practicitate: include o tastatură RGB cu 4 zone, cu WASD semitransparent, perfectă pentru cei care caută un aspect de gaming atrăgător și ușor de recunoscut

Ideal pentru cei care își doresc un laptop gaming accesibil, dar puternic. Un laptop gaming perfect pentru pasionații de jocuri și pentru cei care utilizează aplicații cu grafică intensivă.

Laptopul TUF F15 FX507VV

Laptopul TUF F15 FX507VV este un laptop pe care-l recomandă raportul calitate-performanță-preț bun. Reușește să iasă în evidență, în ciuda prețului accesibil pentru un laptop de gaming, prin:

● performanța foarte bună: echipat cu un procesor Intel Core i7-13620H de a 13-a generație și o placă grafică NVIDIA GeForce RTX 4060 cu 16 GB de memorie DDR5 dedicată, acest laptop asigură o experiență de joc fluidă chiar și atunci când vine vorba de jocuri intense și solicitante

● ecran imersiv: ecranul FHD de 15.6", 1920x1080 pixeli, cu iluminare din spate și o rată de reîmprospătare de 144 Hz asigură imagini clare și mișcare fluidă

● design robust și durabil: construit conform standardelor militare, TUF Gaming F15 este conceput să reziste condițiilor extreme și să fie durabil pe o perioadă îndelungată

Acest notebook este ideal pentru jucătorii care își doresc un laptop fiabil și performant, capabil să gestioneze jocuri moderne și aplicații intensive, însă care să nu depășească 6000 de lei.

Cel mai căutat laptop high-end în 2025

Cele mai căutate modele de laptop gaming în 2025 sunt: Acer Predator Helios Neo 16 AI, Dell Alienware M16 R2 și MSI Vector 17 HX AI A2XWIG.

Acer Predator Helios Neo 16 AI

Există mai multe variante ale acestui laptop gaming pe piață, însă cea mai căutată variantă a acestui laptop este cea cu următoarele caracteristici:

● grafică puternică: vine cu o placă video NVIDIA RTX 5070 cu 32GB DDR5 și oferă performanțe incredibile în jocurile de orice tip

● ecran de calitate: ecranul de 16" cu rezoluție WQXGA (2560 x 1600 pixeli) și rată de reîmprospătare de 240 Hz asigură o calitate vizuală excelentă, sesiuni de joc fără pâlpâiri și zero lag

● memoria RAM și stocarea, ambele generoase: 32 GB de RAM și 1 TB de SSD sunt obligatorii în această gamă de preț, iar Predator nu dezamăgește

Ideal pentru jucătorii și profesioniștii care își doresc putere și calitate grafică de top. Acer Predator Helios Neo 16 AI este special conceput pentru cei care vor un laptop gaming performant, dar care se poate adapta și la sarcini productive, deși cu o durată de viață limitată a bateriei.

MSI Vector 17 HX AI A2XWIG

MSI Vector 17 HX AI A2XWIG este unul dintre laptopurile echipate cu noile plăci grafice NVIDIA RTX seria 5, concepute pentru cei care doresc să depășească limitele puterii și vitezei. Impresionează prin:

● procesorul Intel Core Ultra 9 275HX și o placă grafică NVIDIA GeForce RTX 5080 cu 31 GB de memorie GDDR7: combinația perfectă pentru jocuri competitive, inteligență artificială generativă și randare în timp real

● ecranul QHD+ de 17" cu rată de reîmprospătare de 240 Hz: imagini ultra-fluide, detaliate și strălucitoare, perfecte pentru a profita la maximum de noua putere grafică

● construcție solidă, tastatură iluminată din spate și componente de ultimă generație: inclusiv memorie RAM DDR5 la 5600 MHz și stocare M.2 PCIe 4.0 de 2 TB, conectivitate WiFi 6E și sistem de operare Windows 11 Home

Un laptop gaming conceput pentru jucătorii profesioniști și creatorii de conținut care își doresc un notebook de ultimă generație, gata să facă față tuturor provocărilor.

Dell Alienware M16 R2

Dell Alienware M16 R2 face gaming-ul de înaltă performanță posibil pentru că este un laptop gaming puternic, cu design emblematic, conceput pentru cei care își doresc maximul de la fiecare sesiune de gaming. Iese în evidență prin:

● procesorul Intel Core Ultra 9 185H și placa grafică NVIDIA GeForce RTX 4070: o combinație ideală pentru titluri AAA, editare grafică avansată și multitasking intens, fără încetiniri

● ecranul QHD+ de 16" cu rată de reîmprospătare de 240 Hz și suport NVIDIA G-Sync: imagini ultra-fluide, culori vii și precizie sRGB pentru o experiență vizuală captivantă și precisă

● carcasa cu finisaj Dark Metallic Moon, tastatura cu iluminare din spate AlienFx și sistemul avansat de răcire pentru performanțe constante chiar și în cele mai intense sesiuni

Perfect pentru jucătorii exigenți și creatorii digitali care vor un laptop solid, de înaltă performanță, care să se distingă de restul laptopurilor. Nu este un laptop gaming deloc ieftin, dar calitatea generală de top justifică prețul.