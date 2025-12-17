Care sunt cele mai comune simptome ale afecțiunilor de prostată și ce semnale nu trebuie ignorate

Prostata este o glandă esențială din sistemul reproducător masculin. foto: pexels.com

Pentru mulți bărbați, problemele legate de prostată sunt un subiect amânat sau evitat, deși incidența lor crește rapid odată cu vârsta. Statisticile arată că mai mult de jumătate dintre bărbații de peste 50 de ani și majoritatea celor trecuți de 80 de ani se confruntă cu simptome specifice măriri prostatei. Indiferent dacă este vorba despre HBP, prostatită sau afecțiuni mai severe, organismul transmite semnale care merită atenție. Identificarea timpurie a acestor manifestări ajută la protejarea calității vieții și a sănătății tractului urinar.

Ce reprezintă prostata și care este funcția ei

Prostata este o glandă esențială din sistemul reproducător masculin. La bărbații tineri are dimensiunea unei nuci, însă poate crește în timp, influențând atât funcțiile reproductive, cât și pe cele urinare. Deși discretă ca prezență, are un impact important asupra sănătății generale.

Anatomia și poziționarea prostatei

Prostata se află în pelvis, chiar sub vezica urinară și în fața rectului. Înconjoară uretra pe porțiunea ei inițială, motiv pentru care modificările glandei influențează urinarea.

Elemente anatomice esențiale:

● Dimensiuni aproximative: 3-4 cm și 15-20 g la vârsta adultă tânără.

● Structură: țesut glandular + mușchi neted.

● Zone anatomice: periferică (sensibilă la cancer), de tranziție (implicată în HBP), centrală.

Relații anatomice: poate fi examinată prin tușeu rectal; primește canalele ejaculatorii; este înconjurată de vase și nervi importanți

Funcțiile prostatei în organism

Deși adesea asociată cu urinarea, prostata are în primul rând un rol esențial în reproducere. Aceasta produce o parte importantă din lichidul seminal, bogat în enzime, zinc și acid citric, care susțin mobilitatea și protecția spermatozoizilor. În timpul ejaculării, contracțiile prostatei propulsează acest lichid în uretră.

Prostata acționează și ca o barieră funcțională: sfincterul prostatic previne refluxul urinei în căile reproductive și contribuie la menținerea controlului urinar.

De ce problemele prostatei influențează urinarea

Pentru că uretra trece chiar prin interiorul prostatei, orice creștere în volum sau modificare inflamatorie îngustează canalul urinar.

Pe scurt, mecanismul este:

● Prostata mărită comprimă uretra.

● Vezica depune mai mult efort pentru a elimina urina.

● În timp, musculatura vezicii se îngroașă și obosește.

● În stadii avansate, poate apărea retenția urinară.

Manifestări urinare comune

Hiperplazia benignă de prostată (HBP) este una dintre cele mai comune afecțiuni masculine, fiind responsabilă de majoritatea simptomelor urinare. Acestea sunt cunoscute sub numele de LUTS (Lower Urinary Tract Symptoms).

Urinări dese (polakiurie și nocturie)

Unul dintre primele semne ale afectării prostatei este necesitatea crescută de a urina, atât în timpul zilei, cât și în timpul nopții. Vezica nu se golește complet, ceea ce determină reapariția rapidă a senzației de urinare.

Manifestări posibile:

● vizite la toaletă la intervale mici;

● treziri repetate noaptea (nocturie);

● oboseală și scăderea concentrării din cauza întreruperii somnului;

● iritabilitate și afectarea activităților zilnice.

Jet slab sau intermitent

Pe măsură ce prostata comprimă uretra, fluxul urinar devine mai lent și mai puțin constant.

Semne caracteristice:

● întârzierea debutului urinării;

● jet subțire sau întrerupt;

● necesitatea de a presa abdomenul pentru a continua urinarea;

● durata mai mare a micțiunii;

● picurare la final, uneori prelungită.

Senzație de golire incompletă

Mulți bărbați simt că vezica nu se golește complet, chiar imediat după urinare.

Această senzație apare din cauza unei obstrucții la nivelul prostatei, care împiedică eliminarea totală a urinei. Cu timpul, rezidul urinar poate duce la:

● infecții urinare repetate;

● formarea de pietre vezicale;

● nevoia frecventă de a urina;

● presiune și disconfort în zona pelviană.

Manifestări asociate presiunii și inflamației

În prostatită - inflamația prostatei - simptomele sunt adesea mai dureroase decât în HBP și pot afecta bărbați de orice vârstă.

Prostatita: când inflamația provoacă durere

Prostatita poate fi de natură bacteriană sau non-bacteriană, iar manifestările ei sunt adesea intense.

Simptome urinare:

● usturime sau arsură la urinare;

● urinări frecvente și urgente;

● dificultatea de a amâna micțiunea.

Durere în diferite zone:

● perineu;

● zona pelviană;

● partea inferioară a spatelui;

● testicule sau vârful penisului.

Simptome sexuale:

● ejaculare dureroasă;

● sânge în spermă;

● potență afectată.

Prostatita bacteriană acută - o urgență medicală:

● Febră înaltă și frisoane, însoțite de o stare generală puternic afectată;

● Durere intensă la urinare și disconfort accentuat în zona pelviană;

● Posibilitatea instalării retenției urinare, când eliminarea urinei devine imposibilă;

● Necesită tratament antibiotic rapid și consult medical imediat.

DuoMen: suport eficient pentru prostată

DuoMen reunește ingrediente utilizate frecvent pentru susținerea prostatei și a confortului urinar.

Ingrediente principale:

● Palmier pitic (Sabal Serrulata) - studiat pentru susținerea fluxului urinar și reducerea simptomelor LUTS.

● Semințe de dovleac - conțin zinc și fitosteroli, utile pentru sănătatea prostatei.

Beneficii potențiale:

● sprijină funcția normală a prostatei

● contribuie la menținerea unui flux urinar optim

● poate reduce frecvența trezirilor nocturne

● îmbunătățește confortul general în timpul urinării

Totodată, ajută la diminuarea oboselii și a stărilor de epuizare. Susține fertilitatea și funcțiile reproductive, contribuind totodată la vitalitate și la echilibrul general al organismului.

Astfel, DuoMen completează o abordare complexă a sănătății masculine, alături de controale regulate la urolog. Nu înlocuiește consultul medical.

Când semnele pot ascunde o afecțiune gravă

Deși cele mai multe manifestări sunt benigne, anumite simptome pot semnala afecțiuni grave, inclusiv cancer de prostată. Orice modificare care apare brusc sau se agravează merită un consult medical.

Situații care necesită consultație urgentă

Mergi de urgență la medic dacă apar:

● sânge în urină (hematurie);

● sânge în spermă (hemospermie);

● retenție urinară - imposibilitatea totală de a urina;

● dureri osoase persistente;

● pierdere inexplicabilă în greutate;

● febră asociată cu simptome urinare;

● disfuncție erectilă instalată brusc.

Acestea pot indica infecții severe sau afecțiuni oncologice.

Importanța screeningului regulat

Cancerul de prostată se dezvoltă adesea fără simptome în stadiile timpurii, de aceea evaluările periodice sunt esențiale.

Când începi screeningul:

● de la 50 de ani - risc obișnuit;

● de la 45 de ani - risc crescut;

● de la 40 de ani - risc foarte ridicat.

Investigațiile includ:

● tușeul rectal;

● analiza PSA;

● ecografie transrectală;

● biopsie (dacă este necesară).

Frecvența screeningului variază în funcție de valorile PSA și de factorii individuali de risc, motiv pentru care doar medicul urolog poate stabili intervalul potrivit pentru fiecare persoană. În cazul bărbaților cu risc crescut, evaluările sunt recomandate, de regulă, la un interval de unu până la doi ani.

În concluzie, afecțiunile prostatei sunt întâlnite frecvent, însă simptomele nu trebuie privite ca fiind „firești”, deoarece pot ascunde atât probleme benigne, cât și boli care necesită atenție medicală. Urinările dese, slăbirea jetului urinar, durerea pelviană sau inflamația sunt semnale de avertizare, iar apariția sângelui în urină, dificultatea de a urina sau febra impun prezentarea rapidă la medic. Produsele destinate susținerii prostatei, cum ar fi DuoMen, pot completa îngrijirea, însă nu substituie evaluarea și tratamentul recomandat de un specialist.

Disclaimer: Informațiile incluse în acest articol au rol strict informativ și educațional și nu pot substitui evaluarea medicală realizată de un specialist. Pentru simptome persistente sau orice îngrijorare legată de sănătate, este recomandată consultarea unui medic sau a unui profesionist din domeniul sănătății

