Casa Verde suspendat: de ce merită să investești în panouri fotovoltaice pentru locuința ta

În lipsa programului Casa Verde, achiziția din fonduri proprii nu mai trebuie privită ca o cheltuială. foto: freepik.com

Mulți români și-au pus speranța în programul Casa Verde pentru a-și instala panouri fotovoltaice cu ajutorul finanțării de la stat. Totuși, există scenariul ca acest program să nu fie reluat prea curând. În acest context, tot mai multe familii iau în calcul achiziția panourilor din fonduri proprii, ca investiție directă în confortul și siguranța lor energetică.

Chiar dacă lipsa subvenției poate părea un obstacol, realitatea arată că un sistem fotovoltaic își dovedește utilitatea încă din prima lună de funcționare. Facturile la energie scad, gradul de independență crește și apare siguranța că prețurile fluctuante de pe piața electricității nu te mai afectează la fel de mult. În plus, durata de viață a panourilor este de 20–25 de ani, ceea ce înseamnă un beneficiu pe termen lung, greu de egalat de alte investiții pentru locuință.

În lipsa programului Casa Verde, achiziția din fonduri proprii nu mai trebuie privită ca o cheltuială, ci ca o investiție cu amortizare rapidă. În funcție de dimensiunea locuinței și de consumul anual, costurile se pot recupera în câțiva ani, după care energia produsă devine practic gratuită. Mai mult, în cazul în care legislația permite vânzarea surplusului de energie în rețea, recuperarea investiției se face și mai repede.

Un alt avantaj al instalării fără a depinde de programele de finanțare este libertatea de alegere. Beneficiarul poate opta pentru echipamente de cea mai bună calitate, adaptate perfect acoperișului și nevoilor casei sale, fără a fi limitat de condițiile impuse de Casa Verde. Asta înseamnă mai multă flexibilitate și un control mai mare asupra rezultatului final.

Independența energetică nu mai este doar un concept, ci o necesitate. Familiile care aleg să instaleze panouri fotovoltaice din fonduri proprii fac un pas sigur spre stabilitate și predictibilitate. Într-o perioadă în care prețurile cresc și politicile publice se schimbă de la an la an, energia verde rămâne o soluție stabilă, pe termen lung.