Cât costă să schimbi un display de telefon în 2026 și la ce trebuie să fii atent

Prețul unui display variază în funcție de brand și model. foto: mokagsm

Display-ul este una dintre cele mai sensibile componente ale unui telefon mobil, iar înlocuirea acestuia a devenit una dintre cele mai frecvente reparații în ultimii ani. În 2026, costurile pentru schimbarea unui ecran diferă semnificativ în funcție de modelul telefonului, tipul display-ului și calitatea piesei folosite. Moka Gsm vine in ajutorul tau.

Majoritatea utilizatorilor ajung în această situație după un incident banal: telefonul scapă din mână, iar ecranul se sparge sau nu mai răspunde corect la atingere. În astfel de cazuri, alegerea corectă a display-ului este esențială pentru a evita probleme ulterioare.

Cât costă un display în 2026

Prețul unui display variază în funcție de brand și model. Pentru telefoanele din gama medie, cum sunt modelele Samsung Galaxy A sau alte dispozitive similare, costurile pot începe de la aproximativ 100–200 lei pentru variante compatibile. Aici gasesti ecran Samsung Seria A la preturi accesibile.

În cazul telefoanelor premium, precum seriile Samsung Galaxy S sau iPhone, costurile sunt mai ridicate și pot ajunge la 500–1000 lei sau chiar mai mult, în funcție de model și de tipul display-ului ales.

Diferența de preț este influențată în principal de tehnologia folosită, precum LCD sau AMOLED, dar și de calitatea piesei.

Display original sau compatibil?

Una dintre cele mai frecvente întrebări este dacă merită ales un display original sau unul compatibil. Display-urile originale oferă, în general, culori mai bune, luminozitate mai ridicată și o experiență identică cu cea a telefonului nou.

Pe de altă parte, display-urile compatibile sunt mai accesibile ca preț și pot reprezenta o soluție bună pentru telefoanele mai vechi sau pentru utilizatorii care doresc o reparație rapidă și mai ieftină.

Alegerea depinde în mare măsură de buget și de cât de importantă este calitatea afișajului pentru utilizator.

De ce diferă atât de mult prețurile

Mulți utilizatori observă diferențe mari de preț între diverse oferte și se întreabă de unde provin acestea. În realitate, există mai mulți factori care influențează costul final:

• tipul display-ului (original sau aftermarket)

• existența ramei incluse

• costul manoperei

• garanția oferită

De aceea, este important să verifici exact ce cumperi și să nu alegi doar în funcție de preț.

Greșeli frecvente atunci când alegi un display

Una dintre cele mai comune greșeli este alegerea celui mai ieftin produs disponibil. De multe ori, aceste display-uri pot avea probleme precum luminozitate scăzută, culori diferite sau sensibilitate redusă la atingere.

O altă greșeală este alegerea unui model incompatibil. Unele telefoane, în special din gama Samsung, au mai multe versiuni, iar display-urile nu sunt întotdeauna identice între ele.

Cum alegi corect display-ul potrivit

Pentru a evita problemele, este recomandat să verifici modelul exact al telefonului înainte de a comanda. Acesta poate fi găsit în setările dispozitivului sau pe cutia originală.

De asemenea, este important să alegi un furnizor de încredere, care oferă informații clare despre produs și suport pentru alegerea corectă a piesei.

Merită să repari telefonul?

În multe situații, schimbarea display-ului este mult mai avantajoasă decât cumpărarea unui telefon nou. Dacă restul componentelor funcționează corect, o astfel de reparație poate prelungi durata de viață a dispozitivului cu încă unul sau doi ani.

Pentru telefoanele din gama medie și premium, aceasta este de cele mai multe ori cea mai eficientă soluție din punct de vedere financiar.Pentru gama entry level este posibil ca pretul unui telefon nou sa fie apropiata de costul reparatiei. Pe Moka Gsm gasesti telefoane noi de la 300 ron.

Concluzie

Schimbarea unui display în 2026 nu ține doar de preț, ci și de calitate și compatibilitate. Alegerea corectă a piesei și informarea înainte de cumpărare sunt esențiale pentru a evita costuri suplimentare și probleme pe termen lung. Echipa Moka Gsm te va ajuta sa faci alegerea corecta.