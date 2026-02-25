Ce este indicele de masă corporală și de ce contează pentru sănătate

4 minute de citit Publicat la 10:16 25 Feb 2026 Modificat la 10:16 25 Feb 2026

Indicele de masă corporală este un indicator care arată dacă greutatea ta este proporțională cu înălțimea. foto: canva.ro

Indicele de masă corporală este unul dintre cele mai utilizate instrumente pentru a evalua dacă greutatea ta se află într-un interval considerat sănătos. Este un calcul simplu care pune în relație greutatea și înălțimea, oferindu-ți un reper rapid despre echilibrul corporal. Deși nu oferă o imagine completă asupra stării tale de sănătate, are un rol mare în prevenirea unor afecțiuni frecvente, precum diabetul sau bolile cardiovasculare.

În cabinetele medicale și în planurile nutriționale, indicele de masă corporală este adesea primul pas atunci când vrei să înțelegi dacă stilul tău de viață are nevoie de ajustări.

Ce este indicele de masă corporală?

Indicele de masă corporală este un indicator care arată dacă greutatea ta este proporțională cu înălțimea. Se bazează pe un raport matematic simplu și te ajută să vezi rapid dacă te încadrezi în zona de greutate normală, subponderalitate, supraponderalitate sau obezitate.

Nu stabilește un diagnostic medical, dar îți oferă un punct de referință atunci când vrei să îți evaluezi starea generală și riscurile asociate greutății.

Cum se calculează indicele de masă corporală?

Formula este:

IMC = greutate (kg) / înălțime² (m)

Dacă ai 65 kg și 1,68 m înălțime, calculul arată astfel:

65 / (1,68 × 1,68) = 65 / 2,82 = aproximativ 23

Aceasta este valoarea IMC-ului tău.

Poți face calculul manual sau poți folosi un calculator online. Multe persoane aleg și o aplicație de calorii care include automat calculul IMC, astfel încât îți poți urmări evoluția în timp fără să refaci formula de fiecare dată.

Care sunt valorile normale ale IMC?

Pentru adulți, interpretarea este următoarea:

· Sub 18,5 – subponderal

· Între 18,5 și 24,9 – greutate normală

· Între 25 și 29,9 – supraponderal

· Peste 30 – obezitate

Dacă te afli între 18,5 și 24,9, greutatea ta este considerată în limite normale din punct de vedere statistic. Peste 25, riscul pentru anumite probleme de sănătate începe să crească treptat.

Obezitatea este împărțită în mai multe grade, în funcție de cât depășește valoarea IMC pragul de 30.

De ce contează indicele de masă corporală pentru sănătate?

Greutatea influențează modul în care funcționează organismul tău zi de zi. Un IMC crescut este asociat cu un risc mai mare pentru:

· diabet zaharat de tip 2

· hipertensiune arterială

· boli cardiovasculare

· steatoză hepatică

· probleme articulare

Un IMC sub 18,5 poate indica malnutriție sau carențe nutriționale.

Gândește-te la corpul tău ca la un mecanism care trebuie să susțină propria greutate. Dacă această greutate este mult peste nivelul potrivit pentru structura ta, inima și articulațiile sunt suprasolicitate constant. În timp, acest efort suplimentar contează.

Ce limite are indicele de masă corporală?

IMC-ul este un instrument orientativ. Nu face diferența între masa musculară și masa grasă. Dacă faci sport regulat și ai o musculatură dezvoltată, poți avea un IMC peste 25 fără să existe un exces real de grăsime.

De asemenea, nu arată unde este distribuită grăsimea în corp. Grăsimea abdominală este asociată cu riscuri mai mari decât grăsimea distribuită uniform.

De aceea, medicii iau în calcul și alți indicatori, precum circumferința taliei, analizele de sânge sau istoricul medical.

Cum se interpretează indicele de masă corporală la copii și adolescenți?

La copii și adolescenți, interpretarea IMC-ului este diferită. Valorile se raportează la grafice specifice care țin cont de vârstă și sex.

Corpul este în dezvoltare, iar variațiile pot fi normale în anumite etape. Dacă ai nelămuriri legate de greutatea copilului tău, este recomandat să discuți cu medicul pediatru.

Cum îți menții un IMC în limite normale?

Menținerea unui indice de masă corporală echilibrat ține de obiceiuri constante.

Alimentație echilibrată

Include legume, fructe, proteine de calitate și cereale integrale. Redu produsele ultraprocesate și băuturile îndulcite.

Controlul porțiilor

Excesul caloric apare adesea din cantități mai mari decât ai nevoie. O aplicație de calorii te ajută să înțelegi cât consumi zilnic.

Mișcare regulată

Mersul alert, exercițiile acasă sau activitățile în aer liber ajută la menținerea echilibrului dintre aport și consum energetic.

Monitorizare periodică

Cântărește-te la intervale regulate și verifică evoluția indicelui de masă corporală. O schimbare treptată este mai relevantă decât o variație de la o zi la alta.

Ce legătură există între IMC și stilul tău de viață?

Indicele de masă corporală reflectă, în mare măsură, rutina ta zilnică. Orele petrecute la birou, mesele dezechilibrate, lipsa somnului sau stresul constant influențează greutatea.

Schimbările mici, aplicate consecvent, ajută mai mult decât soluțiile drastice pe termen scurt. Dacă reduci gustările bogate în zahăr și alegi să mergi pe jos 30 de minute pe zi, în câteva luni diferența poate fi vizibilă.

Monitorizarea printr-o aplicație de calorii îți oferă o imagine clară asupra progresului și te ajută să ajustezi obiceiurile în funcție de rezultate.

Când este recomandat să consulți un medic?

Dacă indicele de masă corporală indică obezitate sau subponderalitate, este bine să discuți cu un medic. Mai ales dacă apar simptome precum oboseală constantă, dificultăți de respirație sau dureri articulare.

Un consult medical poate include analize suplimentare pentru a identifica eventuale dezechilibre hormonale sau metabolice.

Întrebări frecvente

Dacă am un IMC normal, înseamnă că nu am niciun risc pentru sănătate?

Nu. Un IMC normal arată că greutatea ta este proporțională cu înălțimea, dar nu oferă informații despre colesterol, glicemie sau tensiune arterială.

Pentru o imagine completă, este nevoie de evaluări suplimentare.

Cât de des ar trebui să îți calculezi indicele de masă corporală?

O dată pe lună este suficient în majoritatea situațiilor. Dacă urmezi un plan de slăbire sau creștere în greutate, îl poți verifica mai des.

Important este să urmărești tendința, nu fluctuațiile minore.

Este relevant IMC-ul dacă faci sport intensiv?

Dacă ai multă masă musculară, valoarea IMC poate fi mai mare fără să existe un exces de grăsime.

În acest caz, este util să iei în calcul și alți indicatori, precum procentul de grăsime corporală.

Poți slăbi doar urmărind IMC-ul?

IMC-ul îți arată unde te afli, dar nu îți oferă un plan concret. Pentru a slăbi, ai nevoie de echilibru între alimentație și mișcare.

O aplicație de calorii te ajută să controlezi aportul zilnic, iar indicele de masă corporală îți oferă un reper general asupra progresului.

Acest material are un caracter informativ și nu înlocuiește sfatul unui specialist.