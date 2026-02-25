De ce tot mai multă lume caută meșteri prin intermediul platformei Daibau

Daibau este o platformă digitală care a schimbat complet modul în care oamenii din România găsesc meșteri.

Lipsa meșterilor buni și de încredere este o problemă de ani de zile. Apeluri fără răspuns, meșteri care nu apar la ora stabilită sau sunt „rezervați” cu luni înainte creează stres înainte ca lucrările să înceapă. O platformă a recunoscut această problemă și a găsit o soluție. Este vorba despre platforma Daibau, prin intermediul căreia au fost realizate până acum peste 149.000 de proiecte de construcții în întreaga țară. Ne-a interesat cum au reușit acest lucru, iar răspunsul l-am căutat în comentariile utilizatorilor de pe internet.

Daibau este o platformă digitală care a schimbat complet modul în care oamenii din România găsesc meșteri. A luat naștere din ideea de a moderniza sectorul construcțiilor și de a accelera și simplifica procesul de găsire a meșterilor. Vă întrebați la ce folosește platforma Daibau? Daibau conectează cu succes cei mai diverși meșteri cu oamenii care au nevoie de ei. Gratuit și fără niciun fel de comision!

Astăzi, cinci ani mai târziu, Daibau a devenit cea mai mare platformă de construcții din România și din regiune, iar numărul utilizatorilor săi crește rapid în fiecare lună. De ce se întâmplă acest lucru aflăm chiar de la utilizatori și din comentariile de pe internet.

Utilizarea platformei este simplă!

Unul dintre principalele avantaje ale platformei Daibau este modul simplu și rapid prin care puteți ajunge la meșteri verificați. În loc să căutați singuri pe internet, să sunați meșterii unul câte unul și să explicați de fiecare dată ce aveți nevoie, pe Daibau este suficient să completați o cerere scurtă .

În cerere se menționează doar: ce tip de lucrări aveți nevoie, în ce oraș sau localitate, când planificați începerea lucrărilor și, opțional, puteți adăuga fotografii ale spațiului sau ale problemei. Și asta este tot!

Completarea cererii durează 3-5 minute. Trimiterea cererii este complet gratuită și fără nicio obligație.În scurt timp, veți primi pe adresa de e-mail contactele și ofertele meșterilor necesari, fie că ați căutat un instalator, un zugrav sau alt tip de specialist. Datorită filtrelor, sistemul vă conectează cu cei mai apropiați meșteri, disponibili în perioada indicată.Acesta este un mare avantaj, judecând după comentariile utilizatorilor:

„Completați formularul și primiți pe e-mail contactele meșterilor pentru lucrarea de care aveți nevoie. Eu am primit contactele a 3 firme și am discutat telefonic cu fiecare. Am avut o colaborare excelentă cu meșterul ales”, a scris Elena, care a angajat un meșter pentru remedierea umidității din beci.

Cu o singură cerere sunt contactați toți meșterii din acea localitate și din împrejurimi. Este nevoie doar să alegeți cea mai bună ofertă, în funcție de preț și de evaluările meșterilor. Acest lucru l-a menționat ca avantaj și Maria, care a găsit prin platformă zugravi pentru apartament:

„Singura mea problemă a fost că m-au contactat prea mulți meșteri interesați de lucrare. Toți mi-au scris prin platformă, iar pe e-mail primeam notificări despre mesaje. Consider că este o opțiune exceletă pentru cei care lucrează și nu pot răspunde mereu la telefon!“

Găsirea unui meșter în timp record!

În majoritatea cazurilor, contactele meșterilor vor ajunge pe e-mail în termen de 24-48 de ore.Mulți utilizatori subliniază că au fost surprinși de rapiditatea întregului proces și că au primit contactele chiar în aceeași zi. Unul dintre ei este George, care a trimis o cerere pentru șapă umedă:

„În aceeași zi în care am publicat cererea, firma cu care ulterior am încheiat contractual pentru executarea lucrării m-a contactat. A fost o surpriză plăcută!“

Aceeași experiență a avut-o și Daniela, care căuta un meșter pentru tapițarea scaunelor.„Meșterul pe care l-am angajat m-a sunat imediat după ce am publicat cererea, așa că nu am mai vrut să caut în continuare. Mi-a trimis imediat și fotografii cu mobilierul realizat de el, materialele și mi-a oferit câteva sfaturi!“

Evaluările și recenziile meșterilor într-un singur loc!

Există o modalitate mai bună de a vă convinge de calitatea unui meșter decât prin evaluări și recenzii?Pe platformă sunt înregistrate peste 18.300 de companii și meșteri din domeniul construcțiilor din întreaga țară. Pe profilul fiecăruia pot fi văzute: evaluările clienților anteriori, comentarii, fotografii ale proiectelor finalizate. Totul este transparent!

Transparența evaluărilor și fotografiile lucrărilor anterioare au fost decisive pentru mulți în alegerea Daibau. Printre ei se numără și Mihai, care a găsit un meșter pentru izolație exterioară, respectiv aplicarea adezivului, a stratului suport și a stratului final decorativ:

„Recenziile sunt ceea ce mi-a plăcut în mod special la platformă. Cunosc domeniul, așa că pot spune că am un ochi mai format pentru anumite lucruri, dar fotografiile publicate pe profilurile meșterilor vor fi de mare ajutor și pentru cei care nu activează în construcții, dar caută meșteri.“

Evaluările și comentariile pot fi lăsate doar de utilizatorii care au angajat acei meșteri, după finalizarea lucrărilor. Până acum, pe platforma Daibau au fost publicate peste 33.900 de evaluări!

„Cel mai mult îmi place partea cu comentariile, unde pot fi lăsate atât evaluări pozitive, cât și negative“, a menționat Alexandru, care a găsit un meșter pentru o terasă din lemn.

Toate firmele sunt înregistrate la Registrul Comerțului

Un alt motiv pentru care utilizatorii se simt în siguranță este faptul că Daibau colaborează exclusiv cu firme înregistrate la Registrul Comerțului. Aceasta înseamnă că utilizatorii pot primi factură, pot beneficia de garanție pentru lucrări și au siguranță juridică în cazul reclamațiilor.Înainte de înregistrare, echipa Daibau verifică fiecare firmă. Firmele care nu îndeplinesc standardele de calitate sunt excluse!

Sunt administrator de clădire și aveam nevoie de un meșter pentru repararea structurii acoperișului. Pe platforma Daibau sunt înregistrate firme care îmi pot emite factură, iar acest lucru este extrem de important pentru munca mea.“

Pe Daibau pot fi verificate prețurile medii!

Un alt avantaj evidențiat frecvent de utilizatori este Calculatorul de prețuri . Pe platforma Daibau pot fi găsite peste 1.450 de prețuri (prețuri orientative în România), pentru peste 200 de categorii din construcții - de la lucrări de zugrăvit și montaj gresie și faianță, până la izolație exterioară, tâmplărie PVC și proiecte mari de construcții.

Consultarea Calculatorului le permite utilizatorilor să estimeze din timp costurile, să compare mai ușor ofertele meșterilor, să își planifice mai bine bugetul și să evite surprizele neplăcute.

„Daibau este o sursă excelentă de informații pentru prețurile actuale ale anumitor lucrări de construcții. Și, într-adevăr, prețul proiectului s-a încadrat în limitele indicate în Calculator“, a scris Mariana, care a angajat un meșter pentru o copertină din lemn.

Utilizatorii subliniază adesea cât de important este pentru ei să poată vedea într-un singur loc prețurile medii, recenziile și fotografiile lucrărilor. Acest lucru l-a menționat și Bianca, care a avut nevoie de un meșter pentru o pardoseală epoxidică în garaj.

„Mă interesau prețurile actuale pentru pardoseala epoxidică, pe care nu le-am putut găsi în altă parte. Aici le-am găsit. Firmele pe care le-am contactat în afara platformei nu au putut să-mi arate cum arată lucrările lor, așa că ar fi trebuit să merg la fața locului. Pe platformă am putut să citesc comentariile utilizatorilor și să văd fotografii ale unor proiecte realizate anterior!“

Platforma Daibau este recomandată și de specialiști!

Pe lângă utilizatorii finali, platforma Daibau este recomandată și de profesioniști, arhitecți, proiectanți, ingineri și investitori mai mari care colaborează zilnic cu executanți de lucrări.Specialiștii evidențiază în mod special transparența, posibilitatea de a vedea în avans evaluările, comentariile și recenziile, dar și faptul că Daibau colaborează exclusiv cu firme care operează legal.

„Lucrez în domeniu și știam de platformă de mai demult. A fost cel mai sigur mod de a găsi un meșter. Cel mai mult îmi place posibilitatea de a evalua meșterii și tocmai pe baza recenziilor am contactat firma aleasă“, a spus Daria, care a trimis o cerere pentru renovarea completă a casei.

Oamenii revin din nou pe platforma Daibau!

Conform recenziilor, aproape toți utilizatorii sunt de acord asupra unui lucru: vor continua să apeleze la platforma Daibau și să o recomande altora. Acest lucru l-a menționat și Mirela, după realizarea cu succes a unei lucrări de renovare apartament:

„După această lucrare, am continuat să folosesc platforma Daibau. Am publicat încă 3-4 cereri și am primit oferte, astfel că acum sunt în negocieri cu meșteri.“

Mulți utilizatori au ajuns pe platformă la recomandare. Elena, care căuta un meșter pentru grilaje pentru ușile de la balcon și pentru ferestre:

„Un prieten a folosit anterior platforma Daibau. Aveam probleme în găsirea unui meșter pentru realizarea și montarea grilajelor, iar el mi-a spus să încerc cu Daibau.“

Utilizatorii primesc informații verificate, oferte clare din partea meșterilor și siguranță în alegere. Tocmai de aceea, tot mai mulți oameni din România, în căutarea meșterilor, apelează la platforma Daibau și revin la ea din nou.