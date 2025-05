Ce produse de skin care trebuie să folosești pentru avea un “snatched face” și ce înseamnă tendința

Există diverse produse skin care care te ajută să obții un ten impecabil. foto: happybeauty.ro

Goana după produse de skin care nu pare să se oprească prea curând. Apar mereu idealuri de beauty, iar una dintre cele mai noi tendințe este snatched face-ul.

Duse sunt zilele unde fondul de ten și contouring-ul erau singura modalitate de a obține un snatched face. Astăzi, deși tendința a ajuns la noi în țară mai târziu, influencerițele au ținut pasul și acum suntem la zi.

În teorie, snatched face înseamnă, pur și simplu, o față frumoasă, însă există diverse produse skin care care te ajută să obții un ten impecabil sau să maschezi imperfecțiunile. Înainte, era vorba despre machiaj - astăzi, e vorba mai mult de întreținerea pielii, pentru a elimina, pe cât posibil, machiajul (de unde a luat naștere și trendul clean girl.)

Snatched face, clean girl, no makeup makeup, GRWM: dicționarul pierduților în slang

Slang înseamnă argou. Poate nu ești genul de persoană care petrece mult timp în fața ecranelor, așadar hai sa te aducem la zi și să-ți explicăm câțiva termeni des folosiți de către femeile tinere în mediul online:

● Snatched face = chip sculptat, cu aspect suplu

● Clean girl = stil minimalist și natural

● No makeup makeup = machiaj care nu dă impresia că porți machiaj

● GRWM = Get Ready With Me, un trend în care influencerii se filmează pregătindu-se

● Glass skin = ten extrem de luminos, deseori obținut doar cu produse profesionale ten .

● Skinimalism = o tendință care pune accent pe o rutină de skincare cât mai simplă

● Siren eyes = machiaj seducător care alungește ochii

● Lip combo = rujuri + creioane de buze combinate

Practic, astăzi nu se prea mai practică machiaje de tip smoky eyes sau grunge. Se pune accentul pe naturalețe, însă nu lăsa această tendință să te păcălească: chiar dacă vei cumpăra mai puțin machiaj, vei investi în produse pentru întreținerea pielii.

Produsele des folosite pentru snatched face:

- Produse cu efect de lifting și fermitate:

- Retinol

- Peptide

- Niacinamidă/Vitamina B3

- Vitamina C, E

- Produse pentru hidratare intensă:

- Acid hialuronic

- Ceramide

- Produse exfoliante:

- AHA

- BHA

- Măști faciale cu efect de lifting

- Dispozitive de masaj facial și gua sha

Deși snatch face-ul poate însemna și un machiaj care îți scoate în evidență pomeții și îți conturează bărbia, cert este că nimic nu se compară cu efectele produselor de skin care sau a intervențiilor chirurgicale cosmetice. Totuși, este important și de unde cumpărăm aceste produse, iar noi avem o sugestie.

Unde poți găsi produse cosmetice profesionale de calitate:

În magazinul online Happy Beauty Zone . Aici, vei găsi diverse produse de la producători cunoscuți (cum ar fi Gerovital și Dermedics) la prețuri ofertante. În plus, de ajutor sunt și descrierile îndetaliate pentru fiecare alegere disponibilă, astfel încât fiecare persoană poate face o alegere cât se poate de informată - căci este nespus de important să alegem produse care sunt potrivite tenului nostru.

Tot în acest magazin online se regăsesc atât produse pentru hair care, cât și aparate faciale și corporale, pentru a avea un beauty routine complet. Comandă online și obține frumusețea radiantă pe care mult dorită!