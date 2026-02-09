Ce trebuie să știi dacă ești implicat într-un dosar penal – explică avocat Codrin Gunea

2 minute de citit Publicat la 09:29 09 Feb 2026 Modificat la 09:29 09 Feb 2026

Avocatul Codrin Gunea, specializat în drept penal. FOTO: gunea.ro

Implicarea într-un dosar penal este, pentru majoritatea oamenilor, una dintre cele mai tensionate experiențe juridice. Lipsa de informație, presiunea anchetei și teama de consecințe pot duce la decizii greșite chiar din primele ore. Pentru a înțelege mai bine ce presupune această situație și cum trebuie gestionată corect, am discutat in cadrul unui interviu cu avocatul Codrin Gunea , specializat în drept penal.

Primele decizii pot schimba cursul dosarului

Potrivit avocatului, cele mai importante momente nu sunt neapărat cele din instanță, ci cele din faza inițială a anchetei.

„Mulți oameni subestimează impactul primelor declarații. În realitate, strategia de apărare începe din momentul în care ești chemat la audieri”, explică avocatul Codrin Gunea Constantin.

Datele statistice din practica judiciară arată că peste 60% dintre persoanele cercetate penal oferă declarații fără consultarea unui avocat în prima fază. Ulterior, multe dintre aceste declarații devin probe esențiale în dosar.

Conform Cabinetului Gunea, dreptul la tăcere și dreptul la asistență juridică sunt două dintre cele mai importante garanții procedurale, iar exercitarea lor corectă poate influența decisiv evoluția cauzei.

Ce urmează după începerea urmăririi penale

După deschiderea oficială a dosarului, ancheta intră într-o etapă de administrare intensă a probelor.

„Se dispun audieri, percheziții, interceptări, expertize. Fiecare act procedural trebuie verificat din perspectiva legalității”, explică avocat Codrin Gunea.

Statistic, în dosarele penale complexe, interceptările și perchezițiile reprezintă peste 40% din probatoriul administrat de procurori. Tocmai de aceea, potrivit avocatului, verificarea modului în care au fost autorizate și efectuate este esențială.

Conform Cabinetului Gunea, numeroase dosare includ probe susceptibile de contestare, iar excluderea acestora poate reduce semnificativ forța acuzațiilor.

Camera preliminară – un filtru decisiv

O etapă insuficient sau partial înțeleasă de public este procedura camerei preliminare.

„Aceasta nu stabilește vinovăția. Rolul judecătorului este să verifice legalitatea probelor și a actelor de urmărire penală”, explică Codrin Gunea.

Datele din practica instanțelor arată că între 15% și 25% dintre dosarele penale suferă modificări în această etapă, fie prin excluderea unor probe, fie prin remedierea actelor procedurale.

Potrivit avocatului, există situații în care dosarele sunt restituite la parchet pentru refacerea anchetei, atunci când neregulile sunt grave.

Rolul avocatului în strategia de apărare

Asistența si consultanta juridică initiala este, în opinia specialistului, un factor decisiv.

„Un avocat nu intervine doar în instanță. El analizează probele, identifică nulități și construiește strategia procedurală”, explică avocat Codrin Gunea.

Conform Cabinetului Gunea, analiza unui dosar penal presupune:

· studiu complet al probatoriului

· verificarea legalității mandatelor

· contestarea măsurilor preventive

· formularea excepțiilor procedurale

Statistic, inculpații reprezentați de avocat încă din faza de urmărire penală au șanse semnificativ mai mari de a obține soluții favorabile sau măsuri mai blânde.

Drepturile persoanelor cercetate penal

Un alt aspect subliniat de specialist vizează drepturile procedurale.

„Orice persoană cercetată penal are dreptul la avocat, la acces la dosar și la propunerea de probe. Încălcarea acestor drepturi poate atrage sancțiuni procedurale”, explică avocat Codrin Gunea.

Conform Cabinetului Gunea, numeroase excluderi de probe sunt generate tocmai de încălcarea dreptului la apărare sau de nerespectarea procedurilor de autorizare.

Recomandări practice ale avocatul Codrin Gunea

În final, avocatul oferă câteva sfaturi esențiale si un raspuns clar si profesional pentru intrebarea: Ce trebuie să știi dacă ești implicat într-un dosar penal ?

„Nu faceți declarații fără avocat, nu discutați cazul cu terți și păstrați toate documentele relevante. O apărare eficientă se construiește strategic, nu pe reactii emoționale”, explică avocatul penalist Codrin Gunea.

Potrivit avocatului, fiecare dosar are particularități proprii, iar soluțiile trebuie adaptate individual.

Un dosar penal nu înseamnă automat condamnare, dar modul în care este gestionat încă din fazele inițiale poate influența decisiv rezultatul final. Înțelegerea procedurilor, verificarea probelor și protejarea drepturilor sunt elemente esențiale ale unei apărări eficiente.

Așa cum subliniază avocat Codrin Gunea, asistența juridică specializată și intervenția rapidă pot face diferența între o situație agravată procedural și o apărare construită solid, încă din primele momente ale anchetei.