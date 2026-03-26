Cei mai premiați provideri de sloturi online

NetEnt este probabil cel mai premiat provider de conținut pentru cazinouri. foto:tipzor

Premiile câștigate la evenimente internaționale precum EGR B2B Awards, SBC Awards, International Gaming Awards, Global Gaming Awards sau SiGMA reprezintă unul dintre cei mai importanți indicatori ai calității, inovației și fiabilității unui provider.

În baza informațiilor oficiale publicate de organizatori și a comunicatelor companiilor, am realizat un material cu cei mai premiați furnizori de software de casino. Majoritatea din jocurile acestor provideri sunt disponibile și în cazinourile online licențiate din România.

1. NetEnt

Cu peste două decenii de excelență și inovație, NetEnt este probabil cel mai premiat provider de conținut pentru cazinouri. Compania suedeză s-a făcut cunoscută prin inovație tehnologică, calitatea jocurilor și optimizarea acestora pentru dispozitive mobile. Printre produsele sale se numără sloturi online, jocuri de masă cu RNG, jocuri de masă live (cu dealer real) și sloturi cu jackpot-uri progresive.

Diversitatea ofertei și calitatea acesteia a făcut din NetEnt unul dintre cei mai potriviți parteneri și pentru cazinourile românești, fiind prezent cu peste 110 titluri, alături de sute de jocuri de la peste 50 de provideri din industrie.

Designerii NetEnt sunt plini de imaginație, abordează o gamă largă de teme și nu se sfiesc să dezvolte titluri extrem de volatile. Printre sloturile iconice ale companiei suedeze se numără Starburst și Gonzo Quest, titluri care sunt apreciate și de jucătorii din România. De asemenea, NetEnt a fost unul dintre primii provideri de jocuri de cazino care au creat titluri cu volatilitate extremă. Cei care caută emoții intense la sloturi online au la dispoziție sloturile Dead or Alive 2 și Rome: The Golden Age în care recompensele pot trece de 100.000x miza.

Cele mai importante premii internaționale obținute de NetEnt:

· International Gaming Awards: Slot Provider/Supplier Product of the Year (2015) și Innovator of the Year (2014)

· Global Gaming Awards: Digital Industry Supplier of the Year (2015); Online Casino Supplier of the Year (2018); Casino product of the Year la Global Gaming Awards Londra 2019 (pentru slotul online Jumanji)

· EGR Awards: Slot Supplier/Slot Provider of the Year (2019, 2014, 2015); Mobile Supplier of the Year (de mai multe ori), RNG Casino Supplier of the Year (de mai multe ori).

2. Pragmatic Play

Pragmatic Play este, fără doar și poate, un lider al industriei de software de casino online și o prezență constanță în cazinourile aprobate de ONJN. Cu un volum mare de jocuri care au impresionat prin detalii grafice, funcții speciale și echilibru între volatilitate și recompense, Pragmatic Play a urcat rapid în topul preferințelor jucătorilor de cazino și a devenit unul dintre cei mai premiați dezvoltatori de software de cazino.

Oferta acestei companii este una foarte diversificată, cuprinzând sloturi video, jocuri de masă cu RNG, jocuri de masă cu dealeri reali, pariuri sportive, bingo și sporturi virtuale. Designerii săi pun mare accent pe grafică și animații, explorează diverse teme și inovează frecvent în materie de mecanisme și funcții de joc.

Pragmatic Play este o companie certificată și autorizată în peste 50 de jurisdicții, inclusiv de ONJN . Produsele sale sunt optimizate atât pentru desktop, cât și pentru dispozitive mobile și sunt disponibile în peste 33 de limbi. Divizia de jocuri live a cunoscut o dezvoltare explozivă. Jocurile cu dealeri reali de la Pragmatic, organizate în studiouri care redau atmosfera clasică de cazinou, impresionează prin experiența furnizată și prin varietate. Cu o asemenea anvergură, nu miră pe nimeni că Pragmatic Play este unul dintre răsfățații galelor de premiere din industrie.

Premii internaționale Pragmatic Play:

· EGR B2B Awards : Software Rising Star (2017), Inovation in Slot Provision (2018)

· EGR Operator Awards: Game of the Year (2021 – Gates of Olympus)

· SBC LatinoAmerica Awards: Premiul pentru performanță și creștere

· Starlet Awards: Premiul pentru calitatea jocurilor și inovație

3. Amusnet

Amusnet, fostul EGT Interactive, este cel mai cunoscut provider de sloturi online din România. Această recunoaștere vine și din faptul că o parte importantă din produsele sale era cunoscută din sălile de jocuri terestre. Totuși, Amusnet impresionează prin calitatea jocurilor de păcănele, simplitatea și acuratețea acestora, diversitatea de teme și multitudinea de simboluri și funcții speciale.

Amusnet i-a cucerit pe jucătorii români prin funcția de dublare a câștigurilor mizând pe Roșu sau Negru, dar mai ales prin jackpot-ul progresiv Mystery Cards pe 4 niveluri. Acesta este alimentat cu un procent din fiecare miză plasată. Câștigătorii jackpot-urilor sunt desemnați în mod aleatoriu printr-un software foarte complex. Jucătorii au șanse corecte să câștige oricare dintre cele 4 jackpot-uri, indiferent de miza pe care joacă.

Premii Amusnet (EGT Interactive):

· SiGMA Europe Awards: Best FTN Games (2023); Best Slot Game Provider (2024);

· BEGE Awards: Online Content Provider of the Year (2019); Most Inovative Product Concept (2019), Online Game of the Year (2019)

· SBC Awards: Casino/Slot Developer of the Year (2024): Casino Content Supplier (2023)

· EGR Italy Awards: Online Games of the Years (2024)

4. Play ’ n Go

Compania suedeză Play’n Go este un monstru sacru al industriei de casino online. Cu peste 400 de jocuri în portofoliu, printre care și arhicunoscutul Book of Dead, studioul și-a făcut un renume prin dezvoltarea de produse axate pe divertisment, distracție și calitate.

Play’n Go construiește jocuri în care grafica și animații sunt de o calitate de necontestat. Designerii au abordări variate, de la sloturi clasice până la sloturi moderne în care tema este abordată cu umor. Jocurile sale sunt inspirate din trecut (istorie, mitologie) dar privesc și în viitor. La Play’n Go găsești cea mai bogată serie de păcănele inspirate din muzică, unele dintre ele adevărate opere de artă (vezi Testament).

Premii internaționale Play ’ n Go:

· EGR B2B Awards: Slot Provider of the Year (2018, 2019, 2020); Mobile Supplier of the Year

· EGR Operator Awards: Supplier of the Year; Game of the Year (pentru Reactoons - 2018 și Book of Dead - 2019)

· SiGMA Europe Awards: Best Slot Supplier (2021, 2022)

5. Hacksaw Gaming

Această companie a intrat relativ recent în industria de jocuri de noroc. Ea a fost înființată în 2018 de un grup de jucători experimentați în domeniu care au avut o viziune comună asupra viitorului industriei. Jocurile dezvoltate de designerii Hacksaw Gaming sunt centrate pe experiența mobilă, adoptă tematici și grafică îndrăznețe și mizează pe volatilitatea excesivă (câștiguri rare, dar posibil mai mari).

Compania are un portofoliu cu peste 250 de titluri. Majoritatea sunt sloturi în care mizează pe mecanică inovatoare și bonusuri dinamice, interactive. În afară de păcănele, studioul a mai creat jocuri de tip scratchcard (lozuri răzuibile) și instant win. Calitatea produselor sale este recunoscută în peste 35 de piețe reglementate, dar și de industrie.

Premii Hacksaw Gaming:

· EGR B2B Awards: Slot Supplier Rising Star (2023)

· Casino Beats Game Developer Awards: SlotCatalogs Outperforming Game Studio of the Year (2022)

· Kongebonus Awards: Best Game Developer (2023) și Best Sequel Slot (2023 – pentru Chaos Crew 2).

Premiile internaționale din industrie reprezintă recunoașterea muncii depuse de dezvoltatorii de software de casino online și preocuparea lor pentru o experiență de joc cât mai satisfăcătoare. Mare parte din jocurile create de cele 5 companii nominalizate sunt disponibile pe platforme licențiate, cu mize reale și virtuale.

Notă: Ordinea în care sunt listați cei 5 provideri este aleatorie. Jocurile de noroc sunt dedicate în exclusivitate persoanelor care au minim 18 ani. Fii responsabil!