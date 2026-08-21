Ceramică sau zirconiu: ce material este potrivit pentru coroană

Rezistența, estetica și poziția dintelui sunt doar câteva dintre criteriile care contează în alegerea unei coroane dentare. Sursa foto: pexels.com

Alegerea materialului pentru o coroană dentară nu se reduce la o preferință estetică sau la un buget disponibil. Zirconiul monolitic rezistă la flexiune cu valori între 1.000 și 1.200 MPa, în timp ce ceramica de tip e.max se situează în jurul a 400 MPa. Diferența este considerabilă pe hârtie, dar nu înseamnă că zirconiul este alegerea corectă pentru orice pacient sau pentru orice dinte. Decizia privind materialul unei coroane dentare depinde de poziția dintelui, de solicitările mecanice la care va fi supus și de prioritățile estetice ale pacientului, iar o alegere greșită nu se corectează ușor.

De ce nu există un răspuns universal

Atât coroanele dentare din ceramică, cât și coroanele dentare din zirconiu sunt materiale fără metal și biocompatibile, ceea ce le face potrivite pentru pacienții cu sensibilități sau alergii la aliaje metalice. Diferența reală apare în comportamentul fiecărui material în funcție de contextul clinic.

Ceramica integrală, în special disilicatul de litiu, oferă o transluciditate care imită îndeaproape structura smalțului natural. Lumina trece prin material și se comportă similar cu modul în care interacționează cu un dinte real, ceea ce face ca restaurările ceramice să fie practic imposibil de distins de dinții naturali în zona frontală. Acesta este motivul pentru care ceramica rămâne standardul estetic pentru incisivi și canini. Zirconiul monolitic tradițional este mai opac și nu reproduce același efect de transluciditate, chiar dacă versiunile mai noi, cu strat multiplu sau cu compoziție modificată (4Y sau 6Y-PSZ), au îmbunătățit semnificativ acest aspect.

Rezistență și durabilitate: unde contează cu adevărat diferența

Pentru dinții posteriori, molari și premolari, care suportă forțele masticatorii cele mai mari, rezistența mecanică primează. Zirconiul monolitic, cu valorile sale de rezistență la flexiune, este net superior ceramicii în această zonă. Ceramica, cu rezistența sa de aproximativ 400 MPa, poate face față solicitărilor moderate, dar riscul de fractură crește pe măsură ce forțele ocluzale sunt mai mari sau pacientul prezintă bruxism.

Un aspect important de clarificat este că „zirconiul" nu desemnează un material unic. Există zirconiu monolitic, mai rezistent și mai opac, și zirconiu cu fațetă ceramică aplicată peste schelet, o variantă care oferă mai multă estetică, dar vine cu un risc specific: ciobirea stratului de ceramică de la suprafață. Datele clinice arată că, după peste 10 ani de utilizare, complicațiile tehnice la coroanele din zirconiu cu fațetă ceramică au apărut în proporție de 54%, predominant sub formă de ciobiri. Zirconiul monolitic nu prezintă acest risc, tocmai pentru că nu are un strat suplimentar de ceramică aplicat.

Ce spun ratele de supraviețuire pe termen lung

Comparate la 5 ani, cele două materiale performează similar: meta-analizele raportează o rată de supraviețuire de 95-98% pentru coroanele din zirconiu, în timp ce disilicatul de litiu se situează în jur de 89%, diferența nefiind statistic semnificativă. Pe termen mai lung, imaginea se nuanțează. La 10 ani, coroanele monolitice din zirconiu ajung la o rată de supraviețuire de 86%, față de 71% pentru variantele cu fațetă ceramică, conform unui studiu retrospectiv publicat în Journal of Prosthetic Dentistry. Dincolo de 10 ani, rata cumulativă de eșec pentru coroanele din zirconiu ajunge la aproximativ 28%, potrivit unui studiu prospectiv publicat în BDJ Open în 2024, ceea ce arată că promisiunile de longevitate garantată de 15-20 de ani nu sunt susținute de datele clinice disponibile.

Un studiu retrospectiv pe 200 de pacienți, publicat în 2025, a identificat o rată mai scăzută a complicațiilor tehnice la zirconiu față de disilicatul de litiu: 14% față de 21%, inclusiv la fracturile propriu-zise (6% față de 12%). Aceste date susțin preferința pentru zirconiu în zonele cu solicitări mari, dar nu elimină discuția despre tipul de zirconiu ales.

Stabilitatea culorii și comportamentul în timp

Un avantaj real al zirconiului față de ceramică este rezistența la colorare. Zirconiul prezintă cea mai scăzută variație cromatică în timp (valori ΔE reduse), ceea ce înseamnă că își păstrează culoarea mai bine în contact cu agenții coloranți din alimentație sau băuturi. Ceramica integrală, deși superioară estetic la momentul montării, poate fi mai susceptibilă la modificări de nuanță pe termen lung, în funcție de obiceiurile pacientului.

Cum se reflectă aceste diferențe în costul restaurării

Prețurile pentru coroane variază considerabil în funcție de clinică, de tipul exact de material și de tehnologia folosită la fabricare. Ca reper general de piață, în România, o coroana dentara zirconiu se situează între 990 și 2.100 de lei, în funcție de clinică și de tipul de zirconiu utilizat, în timp ce o coroană ceramică pe suport de zirconiu poate ajunge între 2.500 și 2.600 de lei. Coroanele premium produse prin tehnologie CAD/CAM pot ajunge și la 4.950 de lei.

Diferența de preț nu reflectă întotdeauna și diferența de calitate, ci mai degrabă tipul de material, complexitatea cazului și dotarea tehnică a laboratorului. Evaluarea protetică include analiza ocluziei și a solicitărilor specifice ale fiecărui pacient, ceea ce înseamnă că recomandarea de material pornește de la criterii clinice concrete, nu de la considerente estetice sau de cost luate izolat.

Ce factori contează la consultație

Înainte de a decide materialul, medicul trebuie să evalueze câțiva factori concreți: poziția dintelui în arcadă, forțele ocluzale la care va fi supus, prezența bruxismului, starea dintelui-suport și așteptările estetice ale pacientului. Nu există un material care să fie optim în toate situațiile, iar alegerea nu ar trebui să pornească de la preferința pacientului pentru un termen tehnic, ci de la aceste criterii clinice.

Dacă restaurarea vizează zona frontală și prioritatea este aspectul natural, ceramica integrală rămâne prima opțiune. Dacă dintele este posterior, supus unor forțe mari, sau dacă pacientul prezintă tendințe de bruxism, zirconiul monolitic oferă un profil de risc mai favorabil. Variantele hibride, cu fațetă ceramică pe schelet de zirconiu, combină avantajele estetice cu rezistența, dar adaugă riscul specific al ciobirii stratului ceramic, risc care crește semnificativ după 10 ani de utilizare și care trebuie luat în calcul explicit la planificarea tratamentului. Alegerea finală rămâne una medicală, nu comercială, și depinde de o evaluare individualizată a fiecărui caz în parte.

Surse

Journal of Prosthetic Dentistry - Long-term clinical outcomes of posterior monolithic and porcelain-fused zirconia crowns: A retrospective cohort study (2025) - https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022391325000721

PMC / NCBI - Comparison of Long-Term Clinical Outcomes of Zirconia and Lithium Disilicate Prostheses: A Retrospective Cohort Study (2025) - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC12650361/

BDJ Open (Nature) - Fifteen-year recall period on zirconia-based single crowns and fixed dental prostheses. A prospective observational study (2024) - https://www.nature.com/articles/s41405-024-00214-7

MDPI Ceramics - Advances in Zirconia Crowns: A Comprehensive Review of Strength, Aesthetics, Digital Manufacturing, and Clinical Performance (2026) - https://doi.org/10.3390/ceramics9050050

PMC / NCBI - Comprehensive Evaluation of Titanium, Zirconia, and Ceramic Dental Implant Materials: A Comparative Analysis of Mechanical and Esthetic Properties (2024) - https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11184537/