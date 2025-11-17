Coenzima Q10 și Seleniul: combinație eficientă pentru susținerea funcției cardiovasculare

Coenzima Q10 se găsește în mod natural în toate celulele organismului

Statisticile internaționale arată că numărul persoanelor vârstnice este în continuă creștere, ceea ce pune pe primul plan nevoia de soluții eficiente pentru menținerea sănătății, independenței și calității vieții. Ca urmare, lumea medicală și științifică studiază intens mecanismele îmbătrânirii, încercând să descopere modalități de încetinire a proceselor degenerative la nivel celular. În acest context, două substanțe au atras atenția cercetătorilor pentru potențialul lor antioxidant și rolul esențial în funcționarea organismului: coenzima Q10 și seleniul.

Coenzima Q10 se găsește în mod natural în toate celulele organismului și participă la producerea energiei la nivel mitocondrial. De asemenea, are rol antioxidant și se găsește în alimente precum carne, pește, leguminoase sau nuci. Nivelurile naturale pot scădea odată cu înaintarea în vârstă, chiar după 25 de ani, iar aportul alimentar poate varia în funcție de dietă. Dozele utilizate în studii au fost, în general, în intervalul 100–200 mg/zi, conform recomandărilor specialiștilor.

Seleniul este un oligoelement esențial, important pentru funcționarea sistemului imunitar, pentru protecția celulară împotriva stresului oxidativ și pentru activarea unor enzime antioxidante. Se găsește în pește, ouă, carne, nuci și cereale. Unele regiuni europene au sol cu un conținut mai redus de seleniu, ceea ce poate influența aportul prin dietă.

Unul dintre cele mai importante studii clinice realizate în domeniul cardiologiei geriatrice, care a analizat asocierea celor două substanțe este KiSel-10, coordonat de cardiologul suedez Prof. Dr. Urban Alehagen. Studiul dublu-orb, randomizat și placebo controlat a inclus 443 de persoane cu vârste între 70 și 88 de ani, iar combinația de coenzimă Q10 și seleniu a fost evaluată pentru efectele asupra funcției cardiovasculare, pe o perioadă de peste cinci ani. Rezultatele raportate au indicat beneficii suplimentare față de administrarea placebo, în special în susținerea sănătății cardiovasculare.

Atât Coenzima Q10, cât și seleniul sunt disponibile în alimente sau în suplimente alimentare, iar utilizarea lor poate fi adaptată în funcție de recomandările medicului sau ale specialistului în domeniul sănătății. Un stil de viață echilibrat, alimentația adecvată, activitatea fizică și controlul bolilor cronice rămân factorii principali pentru menținerea stării de bine la vârste înaintate.

În concluzie, interesul științific pentru coenzima Q10 și seleniu este în creștere, în special în ceea ce privește populația vârstnică, unde necesarul nutrițional și protecția celulară devin prioritare. Deși cercetările continuă, iar rezultatele pot varia în funcție de starea de sănătate a fiecărei persoane, aceste două substanțe rămân intens studiate pentru rolul lor în susținerea proceselor fiziologice normale. Consultarea medicului sau a specialistului în domeniul sănătății înainte de administrarea suplimentelor este recomandată, pentru o alegere informată și adaptată nevoilor individuale.