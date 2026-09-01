Credință și dezvoltare personală: cărțile care leagă cele două se citesc tot mai mult în România

Cărțile despre scop, disciplină, leadership și vindecare interioară ajung nu doar în comunitățile religioase, ci și la cititori interesați de sens și dezvoltare personală. Sursa foto: pexels.com

Dacă intri astăzi într-un grup de tineri dintr-o biserică neoprotestantă din România și întrebi ce carte au citit ultima dată, e foarte probabil să nu-ți răspundă cu un tratat de teologie, ci cu un titlu despre scop, disciplină, conducere sau vindecare interioară. Literatura creștină care se vinde acum la noi nu mai e a specialiștilor, ci a omului obișnuit — iar la mijloc stă o categorie hibridă, greu de încadrat: cărțile care leagă credința de dezvoltarea personală.

Fenomenul nu e nou în lume, dar în România a prins vizibil în ultimii ani. Explicația e simplă: aceleași întrebări pe care și le pune cititorul de self-help laic — cum îmi găsesc rostul, cum îmi conduc viața, cum trec peste eșec — își găsesc, la un public numeros, un răspuns mai convingător atunci când sunt așezate într-un cadru de credință.

Cazul Myles Munroe

Cel mai bun exemplu e Myles Munroe, pastor din Bahamas dispărut într-un accident aviatic în 2014. Munroe a scris despre credință în limbajul dezvoltării personale: scop, potențial, principii, leadership. Cărți precum „Principiile Împărăției" sau „Înțelegerea potențialului pe care îl ai" se citesc la fel de bine de un tânăr antreprenor și de un student la teologie, tocmai pentru că nu cer o apartenență prealabilă — pornesc de la o întrebare umană și abia apoi propun un răspuns de credință.

În română, cea mai mare parte a operei lui Munroe a fost tradusă și publicată de o editură din Baia Mare specializată pe acest tip de literatură. Faptul că un autor de nișă, dintr-o insulă din Caraibe, ajunge să aibă zeci de titluri traduse și cerute constant în România spune ceva despre cât de bine rezonează formula.

De ce prinde

Trei lucruri explică succesul. Primul: cărțile sunt scurte și practice — rar trec de 200 de pagini și se citesc într-un weekend. Al doilea: sunt scrise pentru a fi aplicate, nu doar citite; multe au întrebări, exerciții, planuri. Al treilea, poate cel mai important: dau sens efortului. Într-o cultură a productivității care obosește, ideea că munca, disciplina și ambiția au un rost care te depășește e un mesaj odihnitor, nu unul apăsător.

E și motivul pentru care aceste titluri circulă dincolo de granițele bisericilor. Se dăruiesc la absolviri și la nunți, se citesc în grupuri de studiu, dar ajung și la oameni care nu merg regulat la slujbă și care caută, pur și simplu, o carte care să-i așeze.

Ce spune asta despre cititorul român

Boom-ul acestor cărți e, în fond, o veste bună despre lectură. Într-o piață în care se plânge constant că românii nu citesc, un segment întreg crește liniștit, an după an, fără marketing zgomotos, doar din recomandare în recomandare. Iar faptul că se citește tocmai literatura care leagă credința de viața de zi cu zi — nu doctrina pură, nu self-help-ul gol — spune ceva despre ce caută omul de azi: nu doar tehnici de reușită, ci un cadru în care reușita să aibă sens.

Poate că nu întâmplător cele mai vândute cărți din categoria asta sunt și cele care nu promit scurtături. Munroe nu vinde succesul ușor, ci disciplina cu rost. Iar cititorii, se pare, tocmai asta caută.