Cum alegi scaunul auto pentru bebeluși – ghid pentru părinți care nu fac compromisuri

Scaun auto pentru bebeluşi. Foto: babymarket.ro

Copiii care nu sunt protejați într-un scaun auto (sau în alt dispozitiv de fixare și protecție) în timp ce se deplasează cu mașina, prezintă un risc mai mare să fie răniți într-un accident auto, față de copiii care sunt protejați.

De aceea alegerea unui scaun auto potrivit este o decizie care poate face diferența între siguranță și risc. Dar cum faci alegerea corectă când cerințele par numeroase, iar oferta din piață este copleșitoare? Iată un ghid care sper să te susțină în alegerea scaunului potrivit pentru deplasarea în deplină siguranță a copilului.

De ce să nu alegi „ceva ieftin’’?

Pentru că siguranța copilului nu poate fi sacrificată.

Imaginează-ți următorul scenariu. Să presupunem că alegi un scaun nepotrivit. Așezi copilul în scaun, dar acesta nu are o poziție sigură sau confortabilă, poate e chiar agitat pentru că simte disconfort, începe să plângă, tu privești în spate (în timp ce conduci) pentru a-l liniști, timp în care poți lovi un alt autoturism, iar micuțul poate fi rănit. Este doar un scenariu, iar motivul pentru care îți spun nu este să stârnesc frica, ci să iei în calcul cât de important este un scaun auto și, mai ales, care să promită siguranță și confort copilului.

Cum alegi scaunul auto potrivit?

Iată cele mai importante criterii:

1. Alegerea unui scaun auto pentru copil nu este doar o chestiune de confort, ci una care ține direct de siguranță. De aceea, primul pas este să alegi un model i-Size, conform celor mai riguroase standarde europene. Aceste scaune sunt concepute pentru a oferi o protecție superioară pentru cap și gât, adaptându-se perfect corpului copilului în caz de impact.

2. La fel de important este modul de montaj. Dacă mașina ta este compatibilă cu sistemul ISOFIX, acesta este de obicei cea mai sigură opțiune pentru că reduce semnificativ riscul unei instalări greșite. Totuși, nu toate mașinile dispun de puncte ISOFIX, iar în acest caz, un scaun fixat cu centura de siguranță este mai sigur decat lipsa unuia, atâta timp cât este instalat corect. Verifică ghidajele pentru centuri, instrucțiunile din manual și modul în care trece centura prin spatele scaunului. O mică greșeală de montare, cum ar fi trecerea greșită peste tetiere, poate reduce eficiența sistemului de prindere mai mult decât pare.

3. Specialiștii în siguranță rutieră recomandă să menții copilul orientat cu spatele la sensul de mers cât mai mult posibil – ideal până la vârsta de 6 ani, dacă modelul o permite. În această poziție, în caz de impact frontal, forțele sunt distribuite pe întreaga suprafață a spatelui, protejând coloana, gâtul și capul.

4. Asigură-te că are tetieră reglabilă, protecție laterală solidă și materiale confortabile, potrivite pentru drumurile lungi și schimbările de temperatură. Detaliile aparent mici fac o diferență uriașă în utilizarea de zi cu zi.

5. Nu uita nici de durabilitate. Scaunele auto au o durată de viață limitată, de obicei între 5 și 10 ani, iar materialele și structura pot fi afectate de timp sau de expunerea la soare. Iar dacă scaunul a fost implicat într-un accident, chiar minor, este esențial să-l înlocuiești - integritatea lui poate fi compromisă, chiar dacă la exterior pare intact.

Un scaun auto bine ales nu e doar un obiect din mașină, ci o investiție în siguranța, confortul și liniștea fiecărei călătorii.

Unde poți găsi scaune auto de calitate — cu opțiuni serioase