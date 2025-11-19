4 minute de citit Publicat la 14:43 19 Noi 2025 Modificat la 14:43 19 Noi 2025

Aripioare de pui în friteuza. foto: freepik.com

Electrocasnic de mici dimensiuni, airfryer-ul este o friteuză cu aer care poate înlocui cu ușurință un cuptor mic. Airfryer-ul este ideal dacă dorești să gătești mai rapid, în porții mai mici, dar și mai sănătos, cu o cantitate foarte mică de ulei sau chiar fără ulei. Dacă dorești să cumperi un airfryer, te putem ajuta cu câteva sfaturi, spunându-ți cum să alegi cel mai bun airfryer în doar câțiva pași simpli.

Cum alegi un airfryer bun în 3 pași simpli

La un airfryer contează foarte mult capacitatea, funcțiile disponibile, respectiv puterea. Un airfryer bun îți va permite să gătești mai sănătos pentru tine sau pentru întreaga familie, în funcție de cât de încăpător este coșul acestuia. Funcțiile și tehnologiile disponibile sunt responsabile de numărul felurilor de mâncare pe care le poți pregăti, precum și de alimentele pe care le poți pune în airfryer.

Nu în ultimul rând, puterea acestuia este importantă, deoarece determină cât de repede se încălzește și cât timp le ia preparatelor până sunt gata.

Care este capacitatea airfryer-ului?

Atunci când alegi un airfryer, unul dintre cei mai importanți factori de luat în considerare este capacitatea airfryer-ului. Aceasta este exprimată în litri și indică cantitatea de mâncare pe care o poți pregăti în airfryer în același timp.

Există modele de airfryer de diferite capacități, însă majoritatea au o capacitate între 2l și 5l.

Capacitatea airfryer-ului este importantă mai ales dacă urmează să gătești pentru mai multe persoane, nu doar pentru tine.

Dacă alegi un airfryer cu o capacitate prea mică, riști să trebuiască să pregătești fiecare aliment în parte, pentru că nu dispui de spațiul necesar pentru a le pregăti în aceeași sesiune de gătit. În altă ordine de idei, dacă alegi un airfryer prea mare, acesta nu doar că va ocupa mai mult spațiu, dar va consuma și mai multă energie electrică.

Dacă vrei să-ți gătești doar ție, atunci un airfryer de 2-3 litri ar trebui să fie mai mult decât suficient. De fapt, această capacitate ar trebui să îți permită să prepari mâncare pentru 1-3 persoane. O capacitate de 4-5 litri este de luat în calcul în cazul în care vorbim despre porții de mâncare pentru 4-5 persoane.

Nu în ultimul rând, dacă este vorba despre o familie cu mai mulți membri, ideal ar fi un airfryer de 6-9 litri. A se acorda atenție și coșurilor. Pentru a putea pregăti carne cu legume, de exemplu, cel mai indicat ar fi, dacă dorești să pregătești totul mai repede, un airfryer mai mare și cu două coșuri. Astfel nici nu se vor amesteca mirosurile.

Ce funcții are airfryer-ul?

Airfryer-ul este un electrocasnic din ce în ce mai apreciat, popular în special datorită capacității lui de a prepara alimente crocante și delicioase, cu mai puține grăsimi și calorii decât friteuzele tradiționale. Cu toate acestea, nu toate modelele de airfryere sunt la fel și oferă diverse caracteristici care le pot face mai convenabile și mai versatile, după caz.

În rândurile următoare, vom discuta despre cele mai comune caracteristici ale airfryer-ului și despre cum îți poate airfryer-ul vă îmbunătăți experiența culinară.

● programe presetate — multe airfryere oferă programe presetate pentru gătirea diferitelor tipuri de alimente, cum ar fi cartofi prăjiți, pui, pește și legume. Aceste programe îți permit să alegi temperatura și timpul de gătire ideale pentru fiecare tip de aliment și simplifică extrem de mult procesul de preparare

● cronometru — toate airfryerele au un cronometru datorită căruia timpul de gătire dorit se poate seta în funcție de ceea ce dorești să pregătești în airfryer. Unele modele oferă și o funcție presetată, care îți permite să setezi airfryer-ul să înceapă să gătească la o anumită oră

● funcție de menținere la cald — unele airfryere vin cu funcție de menținere la cald, care menține mâncarea caldă după gătire până când este gata de servire

● grătar — multe modele de airfryere au funcție de grătar, funcție care permite gătirea alimentelor într-un mod similar cu gătirea acestora într-un cuptor tradițional

● accesorii suplimentare — ultimele modele de airfryere vin cu accesorii suplimentare, cum ar fi o tigaie antiaderentă, un grătar, o spatulă și chiar un grătar pentru kebab. Aceste accesorii suplimentare permit gătirea unei varietăți de alimente și fac curățarea și întreținerea airfryer-ului mult mai ușoară

● oprire automată — cel mai bun airfryer ar trebui să aibă o funcție de oprire automată care oprește airfryer-ul atunci când coșul este scos sau timpul de gătire a expirat. Această funcție îmbunătățește siguranța și previne deteriorarea sau supraîncălzirea airfryer-ului

● display digital — acesta îți va permite să controlezi temperatura, timpul de gătire și alte setări. Pe lângă aspectul estetic, display-ul digital este ușor de citit și face pregătirea mâncării și mai ușoară

Alegerea unui airfryer cu aceste funcții și a unui model care este extrem de ieftin, poate face toată diferența.

Cât de puternic este airfryer-ul?

Puterea airfryer-ului este și ea la fel de importantă ca funcțiile și capacitatea coșului. De ce? Pentru că aceasta ne spune cât de repede se încălzește airfryer-ul și cât de repede se gătește mâncarea. În general, în cazul airfryerelor, putem vorbi despre o putere cuprinsă între 800W și 2000W.

De reținut că o friteuză mai mică, va avea o putere de gătire mai mică. O friteuză de dimensiuni mai mari, va avea o putere de gătire mai mare. Dacă dorești să pregătești în airfryer alimente scoase direct din congelator, atunci îți recomandăm să iei în calcul un airfryer mai puternic.

Putere mai mare ar fi de considerat și dacă obișnuiești să consume cartofi albi sau cartofi dulci. Pentru cartofi gătiți mai repede, un airfryer mai puternic ar fi mai bun.

A se lua, totuși, în considerare și faptul că o putere mai mare înseamnă, de cele mai multe ori, și un airfryer care consumă mai mult. De altfel, funcționând la o putere mai mare, airfryer-ul poate fi puțin mai gălăgios.

Recomandarea noastră este să alegi un airfryer de dimensiuni mai mici dacă plănuiești să gătești doar pentru tine și un airfryer mai mare și mai puternic dacă gătești pentru toată familia.