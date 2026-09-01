Cum îți alegi numele firmei

Alegerea numelui unei firme nu înseamnă doar găsirea unei idei inspirate. Sursa foto: magnific.com

De multe ori, numele firmei este unul dintre primele lucruri la care se gândește un antreprenor. Notează câteva variante, le trimite prietenilor, le spune cu voce tare și una începe să-i placă mai mult decât celelalte. Abia apoi poate afla că nu o poate folosi.

Nu pentru că numele ar fi neapărat nepotrivit, ci pentru că alegerea lui nu ține doar de inspirație. Ca să poată fi aprobată de către Registrul Comerțului, o denumire de firmă trebuie să respecte câteva condiții.

Partea bună este că verificarea se rezolvă repede. Poți verifica disponibilitatea numelui online, în câteva secunde, iar dacă ai nevoie de inspirație, poți genera variante de nume în funcție de specificul activității tale.

Mai jos găsești toate informațiile pe care să le verifici înainte de a alege un nume pentru compania ta.

1. Verifică întâi dacă numele poate fi folosit legal

La înființarea firmei, există cuvinte care nu pot fi utilizate sau pentru care ai nevoie, în prealabil, de avize din partea autorităților competente.

Legea nu permite folosirea unor termeni precum „științific”, „academie”, „academic”, „universitate”, „universitar”, „școală” sau „școlar”, inclusiv derivatele lor. Sunt restricționate și denumirile care trimit la profesii cu statut special: „notar”, „executor”, „avocat”, „consilier juridic” sau „consultanță juridică”.

Nici termeni precum „național”, „român” sau „institut” nu pot fi introduși în orice context. Dacă denumirea poate face oamenii să creadă că firma este o autoritate sau o instituție publică, există posibilitatea ca numele să nu fie aprobat de către Registrul Comerțului.

În plus de acestea, legea prevede că numele firmei nu trebuie să inducă în eroare. De exemplu, o firmă de curățenie numită „Grup Financiar” sau un SRL mic care se prezintă drept „Corporation” pot fi denumiri nepotrivite.

Pentru un SRL, denumirea aleasă este urmată de „S.R.L.” sau de formularea completă „societate cu răspundere limitată”. La verificarea disponibilității la Registrul Comerțului completezi însă doar numele propriu-zis, fără acest sufix.

2. Nu folosi un nume care seamănă prea mult cu cel al unei firme existente

Dacă ai găsit un nume care ți se pare potrivit, caută să vezi dacă există firme cu o denumire apropiată.

Legea cere ca denumirea să fie ușor de diferențiat de cele deja înregistrate și să nu fie una generică. Iar dacă îți denumești firma aproape la fel ca una deja existentă, chiar și cu mici modificări, Registrul Comerțului s-ar putea să nu considere denumirea suficient de diferită.

Prin urmare, dacă pornești de la numele unei firme deja existente și vrei să îl adaptezi pentru firma ta, evită următoarele modificări:

să inversezi ordinea cuvintelor;

să dublezi o literă sau o cifră;

să pui ori să scoți o prepoziție, un semn de punctuație sau un număr;

să prescurtezi un cuvânt;

să înlocuiești litere cu simboluri precum @, # sau %;

să alegi un cuvânt diferit, dar care se pronunță la fel.

Chiar dacă reflexul este ca, atunci când găsești numele ocupat, să mai adaugi un „și” sau modifici o literă, nu este suficient. Pentru Registrul Comerțului, această diferență poate să nu existe.

De aceea, numele foarte generale sunt greu de folosit. „Digital Solutions”, „Business Group” sau „Smart Consulting” pot suna bine, dar sunt formule folosite deja în multe combinații. De obicei, un cuvânt inventat sau mai puțin comun, alături de un descriptor simplu de activitate, are șanse mai mari.

3. Nu confunda numele firmei cu marca

Faptul că Registrul Comerțului acceptă o denumire nu înseamnă automat că o poți folosi și ca brand.

Registrul Comerțului verifică numele firmelor. OSIM verifică mărcile. Sunt două lucruri diferite și nu se suprapun perfect.

Numele firmei este denumirea oficială cu care societatea este înregistrată la Registrul Comerțului.

Marca este semnul protejat pentru produse sau servicii, de exemplu, numele brandului, logo-ul sau sloganul, înregistrat la OSIM. O firmă poate avea un nume legal și poate folosi un brand diferit.

Poți înființa o firmă cu o denumire acceptată de ONRC, dar să descoperi mai târziu că există deja o marcă protejată foarte apropiată, în același domeniu.

De aceea, recomandarea este să verifici atât numele, cât și marca. Aceasta ca să nu ajungi în momentul în care ai logo-ul făcut, domeniul de site cumpărat, ambalaje tipărite sau clienți care te cunosc sub acel nume care este marcă înregistrată a altei companii.

4. Testează numele în situații reale

Ultima regulă în alegerea unui nume nu ține de prevederile legale, ci de cum va fi perceput numele de către clienți.

Numele firmei nu va sta doar pe logo. Îl vei spune la telefon, îl vei scrie în e-mailuri, va apărea pe facturi, în contracte, pe site și în adresa domeniului. Merită să-l testezi înainte să te obișnuiești cu el.

Spune-l unei persoane care nu l-a văzut și roag-o să-l scrie. Dacă trebuie să-l repeți de trei ori sau să explici fiecare literă, s-ar putea să devină obositor. Uită-te și la cum arată cu „S.R.L.” la final, nu doar în forma stilizată pe care o ai în minte.

Verifică domeniul web. Un nume bun, dar cu un domeniu greu de găsit sau imposibil de scris, îți va complica promovarea. Dacă vrei să lucrezi și în afara țării, caută și eventuale nepotriviri în alte limbi.

Ordinea chiar contează

Nu are rost să construiești site-ul, logo-ul și documentele în jurul unei denumiri care poate să nu fie disponibilă.

Mai întâi elimină numele care nu pot fi folosite legal. Apoi verifică dacă varianta aleasă este suficient de diferită de firmele existente. După aceea, caută eventuale mărci care ar putea crea probleme. Abia la final evaluează dacă numele are suficient potențial de marketing și este atractiv pentru clienți.

La Registrul Comerțului poți rezerva un nume iar rezervarea este valabilă o lună, perioadă în care poți pregăti actele fără să-ți faci griji că altcineva îți ia denumirea.

Poți schimba numele firmei și după înființare, dar înseamnă alte documente, un act constitutiv modificat, depunere la Registrul Comerțului și publicare în Monitorul Oficial. Iar partea administrativă este doar începutul: mai ai de schimbat facturi, contracte, materiale de prezentare, e-mailuri și, uneori, felul în care clienții te caută.

De aceea, un nume ales corect de la început te scapă de toate acestea.