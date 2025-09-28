Recunoști un laptop gaming care merită toți banii după specificațiile tehnice pe care le are. foto: unsplash.com

Cum recunoști un laptop gaming care merită banii? La ce trebuie să fii atent atunci când intenționezi să cumperi un laptop de gaming nou? Ei bine, răspunsul este simplu. La caracteristici trebuie să fii cel mai atent pentru a-ți asigura o achiziție reușită. Dar care sunt acele caracteristici care contează cu adevărat?

Cum recunoști un laptop gaming care merită banii

Recunoști un laptop gaming care merită toți banii după specificațiile tehnice pe care le are. Contează extrem de mult la un laptop de gaming CPU-ul, pentru că el este creierul laptopului, GPU-ul, memoria RAM, spațiul de stocare disponibil, dar și altele, despre care vom discuta mai jos.

CPU-ul/Procesorul trebuie să fie bun

La ce să fii atent atunci când vrei un laptop gaming cu procesor bun? În primul rând, îți recomandăm să nu te uiți doar la frecvență (GHz). Ia în considerare numărul de nuclee și thread-uri. De exemplu, un Ryzen 5 sau un Intel Core i5 de ultimă generație sunt puncte de plecare excelente.

De asemenea, consideră arhitectura, generațiile mai noi oferind îmbunătățiri semnificative și, pentru jocurile high-end, modele specifice, cum ar fi seria X3D de la AMD.

De ce este important să alegi un procesor bun? Un procesor de înaltă performanță este crucial pentru rularea jocurilor complexe, în special a celor care solicită mult procesorul, dar și pentru activități precum streamingul sau multitasking-ul în timpul jocurilor.

GPU-ul/placa grafică trebuie să fie una bună pentru că este regina jocurilor

Placa grafică a unui laptop gaming este componenta care are cel mai mare impact asupra performanței în jocuri. Ia în considerare generația plăcii grafice, cele mai puternice fiind seria NVIDIA GeForce RTX 4000/5000, seria AMD Radeon RX 7000 și seria 9000.

Totodată, este important și VRAM-ul, adică memoria video dedicată, care trebuie să fie de cel puțin 8 GB pentru jocuri moderne, 12-16 GB sau mai mult pentru rezoluții înalte și texturi detaliate. Nu în ultimul rând, contează și tehnologiile acceptate. Caută prezența Ray Tracing, DLSS, FSR.

Contează să ții cont de toate acestea pentru că GPU-ul tău determină rezoluția la care poți juca fără probleme (1080p, 1440p, 4K), nivelul de detalii grafice și FPS-ul (cadrele pe secundă). Un GPU puternic înseamnă o experiență vizuală mai bogată și mai captivantă.

Memoria RAM să fie suficientă pentru că poate determina viteza multitasking-ului

La un laptop de gaming, pentru jocuri în 2025, 16 GB de RAM DDR4 sau DDR5 reprezintă minimul necesar. Pentru o durată de viață mai lungă și jocuri sau streamere deosebit de solicitante, 32 GB reprezintă o alegere excelentă.

Totuși, nu subestima nici viteza măsurată în MHz, de exemplu, 3200 MHz pentru DDR4, 5600-6000 MHz pentru DDR5) și latența (CL).

De ce este importantă memoria RAM? Memoria RAM adecvată și rapidă permite sistemului să gestioneze mai multe informații în același timp, reducând timpii de încărcare și asigurând o fluiditate generală mai mare.

Pentru stocare, alegerea se face practic între două tipuri de memorie: SSD (Solid State Drive) și HDD (Hard Disk Drive). Pentru a avea un laptop gaming mereu receptiv și rapid, există o singură opțiune: cumpărarea unui laptop cu SSD sau a unei soluții hibride cu sistemul de operare instalat pe SSD. Soluțiile care oferă totuși doar un HDD sunt puține și ar trebui evitate.

În unele cazuri, soluțiile hibride (SSD+HDD) sunt încă utile deoarece, deși mai lente, discurile mecanice au un cost mai mic per GB și rămân convenabile pentru stocarea fișierelor mari sau a documentelor de care nu avem nevoie zilnic.

Revenind la SSD-uri, există două tipuri de discuri pe piață. Acestea diferă prin interfața prin care comunică cu sistemul, care poate fi SATA 3 sau PCIe. Cele mai rapide discuri sunt cele cu interfață PCIe.

Pentru majoritatea utilizatorilor, SSD-urile SATA sunt încă suficiente și permit economisirea a câțiva euro la achiziție. Evident, dacă ne uităm la produse high-end, ar trebui să ne așteptăm să găsim un SSD de o calitate la fel de înaltă în interiorul laptopului.

Spațiul de stocare trebuie să fie suficient

Dacă vrei să spui adio încărcărilor lente, atunci trebuie să acorzi atenție și spațiului de stocare înainte de a cumpăra un laptop gaming.

Un SSD NVMe (Non-Volatile Memory Express) este esențial pentru sistemul de operare și jocurile importante. Oferă viteze de citire/scriere exponențial mai mari decât hard disk-urile (HDD-urile) mai vechi sau chiar SSD-urile SATA. Ia în considerare cel puțin 512GB sau chiar 1 TB pentru început, dar 2 TB sunt din ce în ce mai recomandate, având în vedere dimensiunea tot mai mare a jocurilor.

Spațiul de stocare contează pentru că în gaming ai nevoie de timpi de pornire extrem de rapizi ți încărcare minimă a jocurilor și răspuns general superior al sistemului.

Rezoluția ecranului trebuie să fie bună

Pentru laptopurile de 13 sau 14 inch, rezoluția ideală este 1080p, sau chiar mai bine, 1440p. Ar fi inutil să alegi rezoluțiile 4K, deoarece cu o diagonală atât de mică, o densitate prea mare cauzează mai multe probleme decât beneficii.

Trecerea la diagonale de 15 sau 17 inch are cu siguranță mai mult sens să crești și rezoluția, dar nu trebuie să uităm de consumul de energie. Poate părea o problemă minoră și este adesea trecută cu vederea, dar diferența este de fapt semnificativă, iar motivul este ușor de explicat. Soluțiile 4K consumă mai multă energie a bateriei din două motive.

Primul este ușor de înțeles și constă în numărul de pixeli pe care trebuie să îi calculeze GPU-ul. Cu cât acest număr este mai mare, cu atât mai mult efort va necesita placa grafică și, în consecință, și consumul de energie va crește.

A doua variantă este puțin mai complexă, dar poate fi simplificată astfel: panourile LCD nu sunt alcătuite din pixeli care emit ei înșiși lumină, ci sunt iluminate din spate. Cu cât densitatea pixelilor este mai mare, cu atât iluminarea din spate va necesita mai multă putere pentru a atinge un nivel acceptabil de luminozitate a ecranului.

Continuă să se vândă și laptopuri cu ecrane TFT 1366p. Evită-le! Astfel de produse nu mai sunt recomandate, ci mai bine alegi un laptop gaming cu ecran Full HD, la un preț la fel de mic.