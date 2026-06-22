Curățenia de birouri în 2026: de ce serviciile ieftine ajung să coste mai mult și cum pot companiile să-și reducă cheltuielile

2 minute de citit Publicat la 18:22 22 Iun 2026 Modificat la 18:22 22 Iun 2026

Spaţiu birouri. foto: unsplash.com

Când vine vorba de curățenia spațiilor de birouri, în multe companii aceste servicii sunt printre primele categorii de costuri analizate atunci când apar presiuni pe buget. La prima vedere, alegerea pare simplă: două oferte similare, prețuri diferite, aceeași promisiune. În practică însă, diferențele dintre furnizori devin vizibile abia după semnarea contractului.

Reclamații repetate, fluctuația personalului sau costuri suplimentare neprevăzute sunt situații întâlnite frecvent de administratorii de clădiri.

„Mulți cumpărători compară prețuri, dar ceea ce influențează cu adevărat costul total este modul în care serviciul de curățenie este organizat și controlat. Diferența dintre doi furnizori nu este dată doar de numărul de ore facturate, ci de sistemul din spatele operațiunii”, explică Adrian Mitran, owner iClean, firmă de curățenie pentru birouri din București .

Costuri ascunse în ofertele de curățenie pentru birouri

Economia obținută prin alegerea celei mai ieftine oferte pentru curățenia de birouri poate fi anulată rapid de costurile indirecte generate ulterior. Iată unde pierd companiile bani:

● Timpul echipei interne. Gestionarea reclamațiilor și verificarea permanentă a calității consumă ore din programul managerilor de facilități.

● Riscuri operaționale. În lipsa unor proceduri clare, accesul în spații sensibile și interacțiunea cu echipamentele scumpe din birou pot genera daune.

● Lipsa de continuitate. Dacă furnizorul nu are personal de rezervă, absența unui angajat lasă biroul neigienizat, afectând experiența angajaților.

„Curățenia nu înseamnă doar igienă. Vorbim despre acces, responsabilitate și continuitate. Când aceste elemente nu sunt gestionate profesionist, impactul se vede în întreaga organizație”, adaugă Adrian Mitran.

Cum s-au schimbat cerințele pentru curățenia birourilor

Piața spațiilor de lucru a evoluat. Munca hibridă și gradul diferit de ocupare al clădirilor au transformat modul în care o firmă de curățenie pentru birouri trebuie să opereze. În prezent, organizațiile mari nu mai caută programe standardizate, ci soluții dinamice:

● Planuri bazate pe fluxul de utilizare. Zonele cu trafic intens (bucătării, toalete) necesită igienizare frecventă, în timp ce zonele nefolosite pot fi tratate diferit.

● Indicatori clari de performanță (KPIs). Administratorii de clădiri solicită verificări periodice și raportări digitalizate.

● Abordare tehnică specializată. Suprafețele vitrate și finisajele premium necesită echipamente și soluții profesionale pentru a preveni deteriorarea.

De la personal de curățenie la sistem operațional integrat

Una dintre cele mai importante schimbări în industria serviciilor de curățenie pentru birouri este trecerea de la modelul bazat exclusiv pe personal la modelul bazat pe procese. Companiile moderne caută parteneri care pot asigura continuitatea operațională indiferent de concedii sau fluctuații de personal.

Așadar, unde se pierde cel mai des bugetul?

● Servicii neadaptate. Curățarea zonelor nefolosite cu aceeași frecvență ca în perioadele de ocupare maximă.

● Contracte vagi. Lipsa delimitării exacte a responsabilităților generează dispute și costuri „extra-abonament”.

● Fragmentarea furnizorilor. Gestionarea separată a curățeniei, consumabilelor și mentenanței crește birocrația și costurile administrative.

Mai mult decât un simplu preț pe metru pătrat

„Companiile nu mai caută doar un prestator de servicii. Caută un partener care poate prelua responsabilitatea întregului proces și poate oferi predictibilitate pe termen lung”, concluzionează reprezentantul iClean.

Într-o perioadă în care fiecare cheltuială este atent analizată, întrebarea esențială pentru un manager nu mai este „cât costă serviciul de curățenie?”, ci „cât control îmi oferă acest furnizor asupra riscurilor și calității?”.