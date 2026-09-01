DasWork intră în România cu un pachet salarial competitiv pentru șoferii profesioniști C+E, oferind stabilitate si respect

Compania pune accent pe salarii competitive, contracte legale, stabilitate și condiții de muncă transparente, oferind și suport pentru angajații români.

Compania lituaniană DasWork, activă în domeniul transportului și recrutării de șoferi profesioniști, și-a deschis în 2024 filiala din București, aducând pe piața românească o ofertă care pune accent pe salarii competitive, contracte legale și stabilitate profesională. Compania recrutează șoferi categoria C+E pentru curse internaționale și își propune să devină unul dintre cei mai atractivi angajatori din acest domeniu.

Într-o industrie în care diferența dintre angajatori este dată nu doar de salariu, ci și de seriozitatea colaborării, DasWork și-a construit oferta în jurul unui obiectiv clar: să ofere condiții de muncă transparente și un pachet salarial care să reflecte responsabilitatea și experiența angajatilor.

DasWork pune accent pe seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferii profesioniști

DasWork este prezentă pe piața din România de peste un an, perioadă în care și-a construit reputația printr-o abordare simplă, dar esențială: respectarea angajamentelor asumate față de angajați. Compania, cu sediul principal în Lituania și birou în București își propune să devină un partener de încredere pentru cei care caută stabilitate și siguranță profesională.

În industria transporturilor, șoferii profesioniști caută mai mult decât un salariu atractiv. Aceștia își doresc un angajator care respectă ceea ce promite, oferă condiții transparente și își îndeplinește obligațiile la timp cu profesionalism și predictibilitate, astfel încât angajații să aibă siguranța financiară de care au nevoie pentru ei și familiile lor.

„Considerăm că seriozitatea unui angajator se vede în primul rând în respectarea angajamentelor asumate față de angajați. Pentru noi, plata salariului la timp și comunicarea transparentă sunt elemente de bază, nu beneficii suplimentare”, declară Aldas Mikelenas, Director General DasWork.

Un pachet competitiv de beneficii

În contextul în care cererea pentru șoferii profesioniști continuă să crească la nivel european, DasWork vine pe piața din România cu unul dintre cele mai competitive pachete salariale disponibile.

Compania consideră că un profesionist care petrece săptămâni întregi pe drum trebuie să fie remunerat corect, iar salariul trebuie să reflecte nivelul de responsabilitate al acestei meserii. „Respectul pentru șofer începe printr-o remunerație corectă și prin transparență. Credem că fiecare profesionist merită să știe exact pentru ce lucrează și să fie recompensat pe măsura experienței și implicării sale”, transmite Aldas Mikelenas, Director General.

DasWork oferă în prezent șoferilor C+E contracte de muncă lituaniene și o remunerație netă totală lunară de până la 4.030 € (130 € pentru 31 de zile lucrătoare), incluzând salariul de bază, diurne și alte plăți aplicabile, în funcție de perioada lucrată.

Contract legal și colaborare pe termen lung

DasWork oferă tuturor angajaților contract individual de muncă lituanian, în conformitate cu legislația Uniunii Europene. Compania pune accent pe relații stabile și colaborări de lungă durată, oferind siguranța unui angajator care respectă condițiile agreate și asigură un proces de recrutare transparent.

Fără costuri ascunse și fără promisiuni nerealiste, DasWork își propune să construiască încrederea prin profesionalism și comunicare deschisă. „Ne dorim ca șoferii noștri să beneficieze de siguranța unui pachet complet de beneficii. Toți angajații DasWork beneficiază de asigurare de sănătate în Lituania, iar echipa noastră oferă suport în obținerea formularului european S1. Acesta le permite să acceseze serviciile medicale din România în aceleași condiții ca persoanele asigurate în sistemul public international, oferindu-le liniște atât lor, cât și familiilor lor”, adaugă Andrei-Florin Nita, Director General DasWork România.

România – un punct strategic de recrutare

Prin deschiderea biroului din București, DasWork investește în dezvoltarea unei echipe locale care să ofere suport șoferilor români pe tot parcursul procesului de recrutare și angajare. Prezența locală facilitează comunicarea directă cu candidații și permite companiei să răspundă rapid întrebărilor legate de contract, salariu, programul de lucru și condițiile de desfășurare a activității.

Un nou nume pe piață, construit pe valori solide

Deși prezentă de numai un an în România, DasWork își propune să se diferențieze prin seriozitate, transparență și respectarea promisiunilor.

Prin salarii atractive, contracte legale, comunicare deschisă și suport constant pentru angajați, compania urmărește să devină unul dintre cei mai de încredere angajatori pentru șoferii profesioniști care își doresc o carieră stabilă în transportul internațional.