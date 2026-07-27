De ce apar erori în procesul de înregistrare sistematică a proprietăților

Înregistrarea sistematică a proprietăților contribuie la clarificarea și actualizarea gratuită a datelor cadastrale și de carte funciară.

Procesul de înregistrare sistematică a proprietăților are ca scop identificarea, măsurarea și înscrierea gratuită a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Este un proces amplu, care presupune verificarea informațiilor existente, măsurători în teren, colectarea documentelor și corelarea datelor tehnice cu situația juridică a imobilelor.

În cadrul acestor lucrări, proprietarii/deținătorii pot observa uneori diferențe între datele rezultate din măsurători și informațiile înscrise în documentele pe care le dețin. Aceste diferențe pot apărea din mai multe motive și nu înseamnă întotdeauna că lucrările au fost realizate greșit. De multe ori, ele reflectă neconcordanțe acumulate în timp între acte, limitele folosite în teren și evidențele existente.

Diferențe între suprafața din acte și suprafața măsurată

Una dintre cele mai frecvente situații este diferența dintre suprafața înscrisă în acte și suprafața rezultată în urma măsurătorilor cadastrale.

Multe documente de proprietate au fost întocmite cu mult timp în urmă, pe baza unor măsurători realizate cu metode și instrumente mai puțin precise decât cele utilizate în prezent. În alte cazuri, suprafețele au fost estimate sau preluate din documente vechi, fără actualizări ulterioare.

Prin măsurătorile realizate în procesul de înregistrare sistematică, imobilele sunt identificate și măsurate conform normelor tehnice actuale, ceea ce poate conduce la diferențe față de suprafețele menționate în documentele existente.

Limite diferite față de cele folosite în teren

În timp, limitele unor proprietăți pot fi modificate prin folosirea efectivă a terenului, prin amplasarea gardurilor, prin drumuri de acces, șanțuri sau alte repere existente în teren. Aceste elemente nu coincid întotdeauna cu limitele juridice ale proprietății.

De asemenea, pot exista situații în care proprietarii au folosit o anumită suprafață o perioadă îndelungată, fără ca documentele cadastrale sau actele de proprietate să fi fost actualizate. În procesul de înregistrare sistematică, datele din teren sunt analizate împreună cu documentele disponibile, pentru ca situația imobilului să fie reflectată cât mai corect.

Documente vechi, incomplete sau neactualizate

Unele neconcordanțe pot apărea și din cauza documentelor vechi, incomplete sau întocmite în perioade diferite. Planurile, schițele sau descrierile anexate actelor de proprietate pot conține informații imprecise ori pot face referire la repere care nu mai există în teren.

În alte cazuri, pot exista succesiuni nefinalizate, acte lipsă, modificări ale construcțiilor sau schimbări ale modului de folosință care nu au fost actualizate în evidențele oficiale.

Toate aceste situații pot influența modul în care imobilul este identificat și înscris în documentele tehnice ale cadastrului.

Suprapuneri între imobile

O altă situație întâlnită în procesul de înregistrare sistematică este apariția suprapunerilor între proprietăți. Acestea pot rezulta din documentații realizate anterior în mod separat, fără o verificare unitară la nivelul întregii zone.

Prin înregistrarea sistematică, informațiile despre toate imobilele dintr-o localitate sau dintr-un sector cadastral sunt analizate împreună. Astfel, pot fi identificate suprapuneri, diferențe de amplasament sau alte neconcordanțe care nu erau vizibile anterior.

De ce este importantă implicarea proprietarilor?

Participarea proprietarilor/deținătorilor este esențială pentru clarificarea acestor situații. Aceștia trebuie să pună la dispoziție documentele pe care le dețin, să participe la identificarea imobilelor și să indice amplasamentul și limitele proprietății în etapa măsurătorilor.

După întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, proprietarii/deținătorii trebuie să verifice informațiile afișate public. Este important să fie urmărite date precum titularul dreptului, amplasamentul, suprafața, limitele și categoria de folosință.

Dacă sunt observate erori sau neconcordanțe, acestea pot fi semnalate prin depunerea unei cereri de rectificare, în perioada de afișare publică, potrivit procedurilor prevăzute de lege.

Un proces de clarificare a situației proprietăților

Înregistrarea sistematică are rolul de a pune în acord informațiile din documente cu situația din teren și cu evidențele oficiale. De aceea, apariția unor diferențe nu trebuie privită doar ca o problemă, ci și ca o etapă firească într-un proces amplu de clarificare și actualizare a datelor despre proprietăți.

Scopul final este realizarea unor evidențe cadastrale și de carte funciară corecte, complete și unitare, în beneficiul proprietarilor, al comunităților locale și al administrației publice.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul continuă investițiile demarate inițial prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020. Lucrările sunt gratuite pentru deținători și vizează înregistrarea imobilelor din 660 de comune, cu o suprafață estimată de peste 5,7 milioane de hectare.

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Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).