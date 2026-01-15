De ce chiriile rămân ridicate chiar și când piața imobiliară încetinește

3 minute de citit Publicat la 11:03 15 Ian 2026 Modificat la 11:03 15 Ian 2026

entru mulți români, chiria a devenit o cheltuială tot mai greu de susținut. foto: rentnbuy.com

La prima vedere, lucrurile par contradictorii. Datele oficiale arată o scădere a numărului de tranzacții imobiliare, interesul pentru cumpărare este mai redus, iar creditarea rămâne prudentă. Și totuși, chiriile continuă să fie ridicate, în special în marile orașe. Pentru mulți români, chiria a devenit o cheltuială tot mai greu de susținut, chiar și într-un context de piață aparent „mai calm”.

De ce nu se ieftinesc chiriile atunci când vânzările încetinesc? Răspunsul nu ține de un singur factor, ci de un cumul de schimbări structurale care au transformat profund piața rezidențială în ultimii ani.

Încetinirea vânzărilor nu înseamnă automat mai multe locuințe libere

Una dintre cele mai frecvente așteptări este că, atunci când piața imobiliară încetinește, proprietarii vor lăsa prețurile în jos, inclusiv la închiriere. În realitate, se întâmplă adesea exact invers.

Când vânzările scad:

• proprietarii amână decizia de a vinde;

• apartamentele care ar fi ajuns pe piața de vânzare sunt păstrate și mutate pe piața de chirie;

• oferta de închiriere nu crește suficient pentru a reduce prețurile, pentru că cererea rămâne constantă sau chiar crește.

Această dinamică este vizibilă mai ales în marile centre urbane, unde mobilitatea populației este ridicată și unde chiria rămâne soluția principală de locuire pentru mii de oameni.

Cererea pentru chirii rămâne puternică, indiferent de ciclul pieței

Unul dintre motivele principale pentru care chiriile nu scad este faptul că cererea pentru închiriere este mult mai stabilă decât cererea pentru cumpărare.

Chiria este influențată direct de:

• migrația internă (oameni care se mută pentru job);

• studenți;

• tineri care nu mai accesează credite;

• familii care amână achiziția unei locuințe.

În perioadele de incertitudine economică, tot mai mulți români aleg să rămână în chirie. Astfel, presiunea pe piață nu scade, ci se mută din zona de vânzări în zona de închiriere.

Chirie București: un exemplu clar de piață tensionată

Situația este cel mai ușor de observat în Capitală. Cererea pentru chirie Bucure ș ti a rămas ridicată chiar și atunci când numărul tranzacțiilor imobiliare a scăzut vizibil.

Motivele sunt clare:

• Bucureștiul concentrează cea mai mare cerere de joburi;

• mobilitatea profesională este ridicată;

• numărul celor care pot cumpăra este limitat de prețuri și de costul creditării.

În multe zone, garsonierele de î nchiriat sunt primele care dispar de pe piață, iar prețurile rămân ferme. De ce? Pentru că ele reprezintă cea mai accesibilă formă de locuire într-un oraș cu costuri ridicate.

Garsonierele, barometrul real al pieței de chirie

Dacă vrei să înțelegi rapid direcția pieței, uită-te la garsoniere de închiriat. Ele sunt cel mai sensibil segment al pieței și reacționează primele la schimbările de cerere.

În ultimii ani:

• garsonierele s-au închiriat mai rapid decât apartamentele mari;

• diferențele de preț între zone s-au accentuat;

• cererea a devenit constantă, nu sezonieră.

Pentru mulți chiriași, garsoniera nu mai este o soluție temporară, ci una pe termen mediu sau lung. Acest lucru menține presiunea pe preț, chiar și atunci când piața imobiliară, în ansamblu, încetinește.

Proprietarii nu sunt presați să scadă prețurile

Un alt element important este comportamentul proprietarilor. Spre deosebire de anii anteriori, mulți dintre ei:

• nu mai au credite pe locuințele respective;

• nu sunt obligați să închirieze rapid;

• preferă să aștepte chiriașul „potrivit”, nu să reducă prețul.

În lipsa unei presiuni financiare reale, prețurile la chirie rămân stabile. Mai mult, în unele cazuri, ele cresc gradual, în funcție de cererea din zonă.

Costurile proprietarilor se reflectă direct în chirie

Chiria nu este stabilită doar în funcție de cerere, ci și de costuri. În ultimii ani, proprietarii s-au confruntat cu:

• costuri mai mari de întreținere;

• creșteri ale taxelor locale;

• investiții în renovări și eficiență energetică;

• inflație generalizată.

Toate aceste cheltuieli sunt, inevitabil, incluse în prețul final al chiriei. Astfel, chiar dacă piața de vânzări încetinește, chiria nu are motive reale să scadă.

De ce chiria a devenit „noua normalitate” pentru mulți români

Pentru o parte tot mai mare a populației, chiria nu mai este o etapă de tranziție, ci o alegere pragmatică. Accesul dificil la credit, avansurile mari și incertitudinea economică îi determină pe mulți să rămână în chirie.

Această schimbare de mentalitate este esențială pentru a înțelege de ce piața chiriilor funcționează diferit față de piața vânzărilor.

Ce urmează pentru piața chiriilor

În lipsa unor schimbări majore în:

• politica de creditare,

• nivelul veniturilor,

• oferta de locuințe noi accesibile,

este puțin probabil ca chiriile să scadă semnificativ în perioada următoare. Mai degrabă, piața va continua să se stabilizeze la niveluri ridicate, cu ajustări punctuale în funcție de zonă și tipul de locuință.

Concluzie

Faptul că piața imobiliară încetinește nu înseamnă automat chirii mai mici. Dimpotrivă, într-un context de incertitudine, chiria, inclusiv chiria în București, rămâne soluția principală de locuire pentru tot mai mulți români. Iar garsonierele de închiriat continuă să fie cel mai căutat segment al pieței.

În realitate, piața chiriilor urmează propriile reguli, dictate de cerere, mobilitate și costuri reale, nu doar de numărul tranzacțiilor de vânzare.