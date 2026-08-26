De ce sunt casele din Amsterdam atât de înguste și înclinate?

Casele înguste și înclinate de pe canalele Amsterdamului ascund o poveste despre comerț, arhitectură și istoria orașului. Sursa foto: pexels.com

Casele înalte și înguste, aliniate de-a lungul canalelor, contribuie la imaginea ușor de recunoscut a Amsterdamului. Unele par să se aplece spre apă sau spre clădirea vecină, iar deasupra multor fațade se observă grinzi prevăzute cu cârlige. Aceste particularități nu au apărut întâmplător. Sunt legate de modul în care orașul s-a extins, de activitatea comercială și de soluțiile găsite pentru folosirea unui spațiu urban atent organizat.

Canalele au influențat forma orașului

Imaginea actuală a centrului Amsterdamului este strâns legată de extinderea orașului din secolul al XVII-lea, când a fost amenajată centura de canale cunoscută drept Grachtengordel. Terenurile dintre canale au fost împărțite în parcele relativ înguste la stradă, dar mult mai adânci, configurație care a influențat forma caselor construite aici. Ansamblul istoric al canalelor este inclus astăzi în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Parcelele înguste au influențat forma caselor

Una dintre explicațiile cunoscute leagă lățimea redusă a caselor de taxele calculate în funcție de dimensiunea fațadei. Forma clădirilor nu poate fi explicată însă doar prin sistemul de taxare. Parcelarea terenurilor de-a lungul canalelor a avut, la rândul ei, un rol important: loturile aveau o deschidere relativ mică spre stradă și se prelungeau mult în spatele acesteia.

Această organizare a terenului a influențat și modul în care erau construite casele:

· fațadele erau înguste, adaptate deschiderii parcelei către canal;

· clădirile se dezvoltau în adâncime, folosind lungimea terenului;

· mai multe niveluri permiteau obținerea unui spațiu mai mare pe aceeași suprafață de teren;

· scările interioare erau adesea înguste și abrupte, ceea ce economisea spațiul din interior.

Fațada îngustă nu însemna neapărat și o locuință foarte mică. Casele se puteau extinde mult în adâncimea parcelei, iar unele proprietăți includeau curți, grădini sau corpuri construite în spate. În cazul negustorilor, aceeași clădire putea reuni spațiile de locuit, biroul și zonele destinate depozitării mărfurilor.

Înclinarea caselor are explicații diferite

Unele fațade istorice au fost construite intenționat cu o ușoară înclinare spre exterior, particularitate cunoscută în neerlandeză drept op de vlucht. Alte case s-au înclinat în timp din cauza tasării terenului și a modificărilor suferite de fundațiile construite pe solul moale al Amsterdamului. Prin urmare, aspectul înclinat al clădirilor poate avea cauze diferite.

Cârligele din vârful caselor aveau un rol practic

Grinzile care ies din partea superioară a fațadelor aveau un rol practic. Cum scările interioare erau adesea înguste și abrupte, obiectele voluminoase și mărfurile puteau fi ridicate pe exteriorul clădirii cu ajutorul unui scripete și introduse la etaj prin ferestre. Ușoara înclinare înainte a unor fațade ajuta și la menținerea încărcăturii la distanță de zid și ferestre.

Amsterdam dincolo de casele de pe canale

Arhitectura de pe canale oferă doar una dintre perspectivele prin care poate fi descoperit orașul. O selecție mai amplă de obiective turistice din Amsterdam ajută la construirea unui traseu care combină istoria, arta, arhitectura și spațiile urbane.

În funcție de timpul disponibil, traseul poate include:

· Rijksmuseum, pentru colecția de artă și istorie olandeză, inclusiv lucrări de Rembrandt și Vermeer;

· Muzeul Van Gogh, dedicat operei artistului și contextului în care acesta a lucrat;

· Piața Dam și Palatul Regal, pentru o altă perspectivă asupra centrului istoric;

· Jordaan, cunoscut pentru străzile sale, canale și arhitectura urbană;

· Casa Anne Frank, legată de istoria Amsterdamului din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Casele înguste și înclinate ale Amsterdamului nu sunt doar o particularitate vizuală a orașului. Forma lor vorbește despre dezvoltarea în jurul canalelor, spațiul disponibil pentru construcții și despre soluțiile practice folosite de locuitori și negustori în urmă cu secole. Privite în acest context, fațadele atât de fotografiate astăzi capătă și o dimensiune istorică. Pentru alte povești despre orașe, artă și patrimoniu, verifica aici articole care oferă perspective noi asupra unor locuri interesante de vizitat.