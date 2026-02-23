De ce trusa de prim ajutor este la fel de importantă ca sistemul de alarmă

Trusă de prim-ajutor avizată de către Ministerul Sănătăţii. foto: imgur.com

În majoritatea companiilor și instituțiilor, sistemul de alarmă și cel de supraveghere sunt priorități absolute. Investim în senzori de mișcare, camere de ultimă generație și monitorizare non-stop pentru a ne proteja bunurile. Dar ce se întâmplă atunci când oamenii (resursa umană din spațiile în care se desfășoară o anumită activitate) are nevoie de ajutor imediat?

Trusa sanitară de prim ajutor este, în esență, un „sistem de alarmă” pentru sănătate. Este acea dotare care speri să rămână nefolosită pe perete, dar care, în secunda în care are loc un accident de muncă, devine cel mai valoros obiect din clădire. Într-un birou, un depozit sau o unitate de producție, timpul de reacție este critic, iar echipamentul adecvat face diferența între un incident minor și o tragedie.

Mai mult decât o cutie pe perete: Ce spune legea?

Nu este vorba doar de bun simț sau responsabilitate morală, ci și de o obligație legală strictă. Conform normelor de securitate și sănătate în muncă (SSM), orice locație în care se desfășoară activitate umană trebuie dotată cu truse de prim ajutor omologat, potrivit Ordinului Ministerului Sănătății 427/2002.

O trusă sanitară conformă și legală nu este doar o cutie cu câțiva plasturi. Pentru a trece cu brio de un control și, mai important, pentru a fi utilă cu adevărat, aceasta trebuie să conțină elemente de bază precum:

Dezinfectante. Alcool sanitar, apă oxigenată sau soluții antiseptice pentru curățarea rănilor.

Materiale pentru pansamente. Comprese sterile, feșe de diferite dimensiuni și plasturi rezistenți.

Echipament de protecție pentru salvator. Mănuși de examinare din vinil sau latex și mască de protecție.

Instrumentar de bază. Foarfecă cu vârfuri boante, pensă și ace de siguranță.

Elemente de susținere. Fașă elastică și triunghiulară pentru imobilizări provizorii.

Broșura de prim ajutor. Instrucțiuni clare pentru acordarea primului ajutor până la sosirea echipajelor medicale.

Și altele.

Atenție!

O trusă legală are un termen de valabilitate. Elementele din interior își pierd sterilitatea sau proprietățile chimice în timp, motiv pentru care verificarea periodică este la fel de importantă ca revizia sistemului de alarmă.

Dar nu trebuie să arunci trusa, ci să înlocuiești materialele expirate prin achiziționarea unui kit de reîncărcare.

Siguranța integrată - De la primul ajutor la prevenirea incendiilor

Indiferent de spațiu, că este o instituție publică, o școală, sediul unei companii, depozit, fabrică etc, un scurtcircuit poate provoca un incendiu devastator. În acel moment, ai nevoie ca întreg sistemul tău de siguranță să funcționeze perfect: de la stingătorul de lângă ușă, până la trusa sanitară și hidranții de pe hol.

Dacă trusa sanitară se ocupă de siguranța imediată a omului, infrastructura clădirii trebuie să asigure protecția spațiului. Pentru managerii care nu fac compromisuri, calitatea echipamentelor de intervenție este sfântă.

Fie că vorbim despre dotarea cu truse de prim ajutor cutii de hidrant sau despre echiparea echipelor de intervenție internă, detaliile fac diferența.

Nu lăsa siguranța pe mâna hazardului

Trusele sanitare sunt indispensabile în birouri, depozite, spații de producție, instituții etc. și disponibile la prețuri foarte accesibile pe www.sirius-distribution.ro. Conțin 28 de componente și kituri de înlocuire pentru prelungirea valabilității, AVIZATE de Ministerul Sănătății conform Ordinului 427/2002.

Așa cum nu ai lăsa ușa biroului descuiată noaptea, nu ar trebui să lași nici echipa fără mijloacele necesare de prim ajutor sau fără echipamente de protecție la incendiu de cea mai bună calitate.

Comandă echipamentele de siguranță de pe Sirius-Distribution.ro și fii un antreprenor/manager/director etc responsabil.