Teren de minifotbal sintetic la cheie: dimensiuni, standarde și execuție profesională cu Sport Makers

Teren de fotbal. foto:freepik

Minifotbalul a devenit una dintre cele mai populare forme de sport practicate în România în curțile școlilor, în parcuri, în complexuri rezidențiale și în baze sportive dedicate. Iar în spatele fiecărui teren bun se află o decizie importantă: alegerea tipului de suprafață, a dimensiunilor corecte și a unui constructor care știe ce face.

Terenul de minifotbal sintetic a devenit standardul modern pentru orice proiect sportiv serios. Durabil, funcțional 365 de zile pe an și cu costuri minime de întreținere, gazonul artificial este astăzi prima alegere atât pentru primării și școli, cât și pentru investitori privați. Sport Makers construiește astfel de terenuri la cheie, de la proiectare până la inaugurare.

Ce dimensiuni trebuie să aibă un teren de minifotbal sintetic?

Dimensiunile unui teren de minifotbal sintetic sunt reglementate atât la nivel național, de către Federația Română de Minifotbal (FRM), cât și la nivel internațional, de World Minifootball Federation (WMF) și European Minifootball Federation (EMF).

Dimensiuni pentru competiții naționale (FRM):

Lungime: minimum 38 m, maximum 42 m

Lățime: minimum 18 m, maximum 22 m

Dimensiuni pentru competiții internaționale (WMF):

Lungime: între 46 și 50 m

Lățime: între 26 și 30 m

Pentru o investiție optimă care să acopere atât competițiile locale, cât și utilizarea recreativă, Sport Makers recomandă dimensiunea de 42 x 22 m, valoarea maximă admisă la nivel național, care oferă confort maxim de joc și posibilitatea de omologare pentru orice competiție organizată de FRM.

Regulamentul permite și dimensiuni mai mici, adaptate spațiului disponibil, între 20 și 60 m lungime și 16 și 40 m lățime pentru competiții locale, fără a ieși din parametrii competiționali. Aceasta face terenul de minifotbal sintetic o soluție extrem de flexibilă, potrivită pentru curți de școli, parcuri sau zone rezidențiale cu spațiu limitat.

De ce gazon sintetic și nu altă suprafață?

Regulamentele WMF și FRM sunt clare: minifotbalul se joacă pe gazon sintetic, nu pe beton sau asfalt. Suprafața artificială nu este o opțiune de compromis este standardul oficial al sportului.

Pentru terenurile de minifotbal exterior, Sport Makers utilizează gazon sintetic cu fir de 40 până la 60 mm, umplut cu nisip silicos și granule SBR. Această configurație permite pivotările rapide specifice jocului pe spații mici, fără a bloca glezna jucătorului, reducând semnificativ riscul de accidentare.

Față de gazonul natural, avantajele sunt evidente: nu necesită irigare, cosit sau fertilizare, nu devine impracticabil după ploaie și poate fi utilizat zilnic, fără perioade de refacere. Pe termen lung, costurile de exploatare sunt semnificativ mai mici, iar terenul arată la fel de bine după cinci ani ca în prima zi.

Ce include un teren de minifotbal la cheie construit de Sport Makers?

Sport Makers nu livrează doar gazonul gestionează întregul proiect, de la prima schiță până la predarea terenului funcțional. Un teren de minifotbal sintetic la cheie include:

Infrastructura completă: strat de balast sau placă de beton, în funcție de tipul de gazon și utilizarea planificată.

Gazon sintetic premium certificat FIFA, de la producători cu peste 50 de ani de experiență pe piața mondială.

Marcaje sportive integrate din fabrică, în proporție de aproximativ 80%, ceea ce elimină riscul dezlipirii în timp.

Porți conforme cu regulamentul FRM: 3 m lățime și 2 m înălțime, din aluminiu sau oțel galvanizat.

Împrejmuire și plase de protecție: structuri metalice cu plasă de minimum 5 m înălțime în spatele porților.

Opțional: iluminat profesional, supraveghere video și sisteme de acces controlat.

Un detaliu important adesea neglijat: zona de siguranță. Regulamentele impun o bandă liberă de minimum 1 metru în afara liniilor de tușă și a liniilor de fund, fără stâlpi, garduri sau alte obstacole fără protecție moale. Sport Makers integrează această cerință în proiectare de la bun început, nu ca un adaos ulterior.

Teren de minifotbal sintetic indoor ce trebuie să știi

Terenurile de minifotbal pot fi amenajate și în spații închise baloane presostatice sau hale metalice. În acest caz, dimensiunile recomandate sunt între 38 și 42 m lungime și 18 și 22 m lățime, iar înălțimea liberă a spațiului trebuie să fie de minimum 7 metri, cerință obligatorie conform regulamentului WMF pentru desfășurarea meciurilor oficiale.

Pentru terenurile indoor, Sport Makers recomandă gazon sintetic cu fir mai scurt (40 mm), fără infill de cauciuc, pentru a evita praful în spații închise. Marcajele trebuie să fie de o culoare diferită față de cele ale altor sporturi practicate în același spațiu, iar stâlpii și colțurile de perete trebuie capitonate până la înălțimea de 2 metri.

Un sfat practic important: dacă intenționezi să omologhezi terenul pentru Liga de Minifotbal, trebuie să instalezi gazon sintetic. Dacă vrei un teren multisport pentru handbal, baschet și fotbal, vei merge pe suprafață PVC sau modulară dar jocul nu se va mai numi minifotbal, ci futsal.

Cât durează execuția și ce garanție oferiți?

Un teren de minifotbal sintetic de 800 de metri pătrați este gata în aproximativ 3 zile. Pentru proiecte mai complexe, durata poate ajunge la 10 zile. Sport Makers oferă de la început un grafic detaliat de execuție cu termene ferme fără întârzieri și fără surprize.

Toate lucrările vin cu garanție de 5 până la 10 ani pentru gazonul sintetic, în funcție de tipul ales, și 3 ani pentru montaj. La finalul lucrării, beneficiarii primesc un ghid complet de utilizare și întreținere pe tot parcursul anului, inclusiv instrucțiuni pentru sezonul de iarnă.

Terenul tău de minifotbal, construit corect de la primul pas

Un teren de minifotbal sintetic bine construit este o investiție care se amortizează rapid și aduce beneficii reale comunității mai multă mișcare, mai mult sport, mai puțini tineri în fața ecranelor. Dar calitatea rezultatului final depinde în mod direct de calitatea constructorului.

Sport Makers are experiența, utilajele și echipele necesare pentru a livra terenuri de minifotbal sintetic la standarde internaționale, la cheie, cu termene clare și garanție. Dacă ai un proiect în minte fie că ești primar, director de școală, antrenor sau investitor privat echipa lor îți stă la dispoziție pentru o estimare gratuită și personalizată.