De la tatami la doctorat: Ionuț Andrei Patenteu, sportivul care a construit o clinică și o viziune despre recuperare medicală

În lumea sportului de performanță, fiecare detaliu contează. O accidentare poate decide cariera unui sportiv, iar felul în care corpul și mintea răspund la presiune face adesea diferența dintre victorie și abandon. La intersecția acestor realități se află dr. Ionuț Andrei Patenteu — sportiv cu peste 35 de ani de practică, kinetoterapeut, partener fondator al AtleticoKinetic și, de curând, Doctor în Medicină.

Un studiu unic în România

Recent, Ionuț și-a susținut teza de doctorat pe tema influenței factorilor psihocomportamentali asupra traumatismelor în sporturile de contact. Cercetarea, desfășurată între 2018–2023 pe peste 150 de sportivi români din striking, grappling și MMA, a arătat că factori precum anxietatea, modul de asumare a riscului, reziliența și agresivitatea pot fi predictori reali ai accidentărilor moderate sau severe.

„Este primul studiu de acest fel în România și deschide drumul spre cercetări mai ample, care ar putea urmări evoluția și transformarea sportivilor la nivel generațional”, explică dr. Patenteu.

Din teren, în clinică

Experiența academică vine să completeze ceea ce Ionuț a construit deja prin AtleticoKinetic: o clinică bazată pe prevenție, recuperare și o abordare multidisciplinară. Într-un episod de podcast dedicat sportivilor de performanță, unul dintre invitați descria perfect diferența: >„Ce faceti voi la AtleticoKinetic mi se pare super tare… cultura prevenției.”

De la colaborarea cu cluburi de fotbal din Spania (recuperare post-antrenament), la studiul extins pe peste 5000 de sportivi realizat înainte de pandemie, traseul lui Ionuț arată o combinație rară de pricepere practică, ambiție științifică și căldură umană.

„Recuperarea începe din momentul accidentării”

Un alt moment memorabil din podcast îl surprinde pe dr. Patenteu spunând: „Recuperarea începe din momentul accidentării.”

Este o frază simplă, dar care exprimă filosofia sa: intervenția rapidă, integrarea echipei (medici, terapeuți, psihologi) și construirea unei relații de încredere cu sportivul.

„Am întâlnit pacienți care au crezut că în 10 ședințe se fac bine. Sau care mi-au spus: Nu am timp, vin săptămâna viitoare. Recuperarea nu așteaptă. Fiecare zi contează”, adaugă acesta.

Următorul pas

Pentru dr. Patenteu, titlul de doctor nu este un punct final, ci o piatră de temelie. În plan se află extinderea cercetărilor pe eșantioane mai mari, care să surprindă transformările la nivel de generații de sportivi. În același timp, misiunea rămâne aceeași: să construiască alături de echipă un spațiu unde știința, sportul și grija pentru oameni se întâlnesc.