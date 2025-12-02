Decodificarea somnului: De ce corpul tău se zbate să se odihnească și cum îl poți ajuta

Tresaritul în somn apare adesea în faza de tranziție dintre starea de veghe și somn. foto: freepik.com

Somnul nu este doar o stare de inactivitate; este o funcție biologică vitală prin care corpul și mintea se regenerează. Totuși, calitatea somnului este influențată de o multitudine de factori, de la materialele cu care intrăm în contact (lenjerie de pat, pernă) până la mecanismele interne ale organismului nostru. Înțelegerea acestor mecanisme este primul pas către o odihnă profundă și eficientă.

Fenomenele misterioase ale nopții

Cine nu s-a trezit brusc, cu o smucitură involuntară, chiar în momentul în care adormea? Acest fenomen este cunoscut sub numele de tresăritul în somn (sau smucitura hipnică). Deși poate fi deranjant, este, de cele mai multe ori, un eveniment perfect normal.

Tresaritul în somn apare adesea în faza de tranziție dintre starea de veghe și somn, fiind cauzat de relaxarea rapidă a mușchilor. El poate fi amplificat de stres, anxietate sau consumul de cofeină. Deși nu este un semn al unei probleme grave, un mediu de somn calm și confortabil, susținut de textile prietenoase cu pielea, poate reduce frecvența acestor episoade.

Când vrei să ştii de ce dormi mult

Un alt aspect comun al odihnei este nevoia variabilă de somn. Dacă simți că ai nevoie să dormi mult sau că ești constant obosit, ar putea fi un semnal că somnul tău nu este suficient de calitativ sau că organismul tău se luptă cu un deficit acumulat.

Nevoia crescută de somn, sau somnolența excesivă, poate fi corelată cu:

· Calitatea slabă a mediului de somn: Lenjeria incomodă, perna nepotrivită sau zgomotul pot duce la somn fragmentat.

· Stilul de viață: Lipsa de exerciții fizice sau o dietă necorespunzătoare pot influența negativ ciclul de somn-veghe.

· Afecțiuni medicale: Apneea în somn, anemia sau tulburările tiroidiene sunt cauze frecvente care necesită evaluare specializată.

Dacă te întrebi de ce dormi mult , este momentul să analizezi nu doar cât dormi, ci și cât de bine dormi. O lenjerie de pat din bumbac premium, care asigură termoreglarea, este un pas esențial în îmbunătățirea calității.

Importanța capitală a pozițiilor de somn

Felul în care alegi să te așezi în pat influențează sănătatea coloanei vertebrale, respirația și chiar digestia. Alegerea unor poziții de somn adecvate nu depinde doar de preferința personală, ci și de accesoriile pe care le folosești.

· Dormitul pe spate: Este considerat ideal pentru alinierea coloanei, dar necesită o pernă cu suport mediu, care să umple spațiul dintre gât și saltea.

· Dormitul pe o parte: Este cea mai comună poziție și necesită o pernă mai groasă și mai fermă (pentru a menține capul aliniat cu coloana) și, ideal, o pernă între genunchi pentru a reduce presiunea pe șolduri.

· Dormitul pe burtă: Deși confortabilă pentru unii, este cea mai stresantă pentru gât și coloana vertebrală.

Indiferent de preferință, cheia este alinierea. Pernele concepute pentru a oferi suport optim, joacă un rol vital. Pe lângă pernă, o saltea adecvată și, de ce nu, exercițiile de relaxare pot face diferența.

Concluzii

Soluția pentru a combate trezitul brusc sau pentru a reduce somnolența excesivă constă într-o abordare holistică. Materialele textile pe care le alegi sunt la fel de importante ca și orele pe care le petreci în pat. O investiție în materiale de calitate înseamnă o investiție în nopți liniștite și zile pline de energie.