Descoperă Gama Skeyndor Age Photo Defense SPF50+ cu protecție solară 365 de zile

3 minute de citit Publicat la 10:56 17 Oct 2025 Modificat la 10:56 17 Oct 2025

Gama Skeyndor Age Photo Defense SPF50+ aduce o abordare avansată a protecției solare. foto: Skeyndor

Îngrijirea pielii nu se oprește la o cremă hidratantă sau un serum cu ingrediente active. Protecția solară zilnică este una dintre cele mai eficiente forme de prevenire a îmbătrânirii premature și a afecțiunilor cutanate. Gama Skeyndor Age Photo Defense SPF50+ aduce o abordare avansată a protecției solare, bazată pe tehnologii de ultimă generație și ingrediente dermato cosmetice testate.

De ce ai nevoie de protecție solară în fiecare zi, nu doar vara?

Radiațiile solare nu țin cont de sezon. Chiar și în zilele înnorate, razele UVA pătrund în piele unde afectează colagenul, favorizează apariția petelor pigmentare și accelerează vizibil semnele de îmbătranire. În plus, lumina albastră (HEVis) emisă de ecranele digitale are un impact negativ asupra tenului, care se accentuează în timp.

Folosirea zilnică a unui produs cu SPF50+ cu spectru larg este un gest de grijă constantă fată de piele, fie ca ești la birou sau în aer liber.

Tehnologia [D+] TECH – protectie solară si echilibru cutanat

Skeyndor a dezvoltat o tehnologie exclusivă, [D+] TECH, care combină protecția împotriva razelor UV, IR și HEVis cu un beneficiu unic: menținerea capacității pielii de a sintetiza vitamina D, esențială pentru sănătatea celulară.

Pe langă această, produsele conțin ingrediente active precum:

Carnozina – blochează efectele nocive ale razelor infraroșii, protejează colagenul și previne pierderea fermității pielii.

Extract de Crambe maritimă – întărește barieră cutanată și protejează celulele stem epidermice împotriva radiațiilor UV.

Biosaccharide Gum-4 – formează un scut invizibil împotriva poluării și menține hidratarea pielii.

Ce produs Skeyndor Age Photo Defense SPF50+ ți se potrivește?

Fiecare tip de ten are nevoile lui. Gama Skeyndor Age Photo Defense SPF50+ oferă opțiuni adaptate fiecărui tip de piele, toate formulate cu tehnologia [D+] TECH și ingrediente active cu rol anti-aging, antioxidant și de susținere a vitaminei D.

Descoperă mai jos produsul potrivit pentru tine:

1. Age Photo Defence Daywear Protective Emulsion Invisible Texture SPF50

Pentru toate tipurile de ten

O emulsie cu textură ultra lejeră și invizibilă, perfectă pentru utilizare zilnică. Se absoarbe rapid, nu lasă peliculă albă și este ideală că bază pentru machiaj. Conține carnozina (0,2%) cu efect anti-aging, extract de Crambe maritimă, Biosaccharide gum-4 și tehnologia inovatoare [D+] TECH, care sprijină activarea vitaminei D în piele.

Vezi aici toate detaliile despre Age Photo Defence Daywear Protective Emulsion Invisible Texture SPF50.

2. Age Photo Defence Protective Cream Normal Skin SPF50+

Pentru piele normală

Hidratează fără să încarce tenul, nu produce luciu, este testată dermatologic si oftalmologic. Oferă protecție completă UVA/UVB/IR/HEVis, ideală pentru rutina zilnică. Descoperă toate detaliile despre Age Photo Defence Protective Cream Normal Skin SPF50+

3. Age Photo Defence Matt Protective Cream Combination Skin SPF50+

Pentru ten mixt sau gras

Formulă creată special pentru a reduce aspectul lucios și a uniformiza pielea. Conține oligozaharide din linte și absorbant vegetal, care controlează sebumul și reduc porii vizibil. Finisajul este mat, non-comedogenic, ideal pentru pielea predispusă la exces de sebum. Află mai multe detalii despre Age Photo Defence Matt Protective Cream Combination Skin SPF50+

4. Age Photo Defence Thermal Protective Cream Sensitive Skin SPF50+

Pentru piele sensibilă sau reactivă

Formulată cu apă termală de la Salies-de-Bearn si beta-glucan, această cremă calmează iritatiile si roseata provocată de razele UV. Ofera protectie avansată și un efect reconfortant pentru tenul delicat. Află mai multe detalii despre Age Photo Defence Thermal Protective Cream Sensitive Skin SPF50+

5. Age Photo Defence Body Protective B-Phase SPF50

Pentru toate tipurile de piele

Loțiune bifazică pentru corp, ușor de aplicat, cu textură fluidă și absorbție rapidă, care oferă protecție solară eficientă, fără senzație grasă. Este rezistentă la apă, ideală pentru utilizarea zilnică.

Vezi aici mai multe detalii despre Age Photo Defence Body Protective B-Phase SPF50.

Pentru cine este potrivită gama Age Photo Defense SPF50?

· Pentru persoanele care caută protectie solară avansată, zi de zi, tot anul

Radiațiile UV sunt prezente pe tot parcursul anului, chiar și în sezonul rece sau în zilele înnorate. Gama Age Photo Defense oferă protecție cu spectru larg – UVA, UVB, IR-A și lumină albastră (HEVis) și este destinată utilizării zilnice, 365 de zile pe an.

· Pentru cei expuși zilnic la ecrane digitale (lumina albastră)

Lumina albastră (HEVis) emisă de telefoane, laptopuri și alte dispozitive contribuie la stres oxidativ, pete și îmbătrânire prematură. Formulele din gama Age Photo Defense conțin carnozina, ingredient care reduce efectele negative ale razelor HEVis și IR-A, prevenind degradarea colagenului și apariția petelor pigmentare.

· Pentru cei preocupați de echilibrul vitaminei D în piele

Tehnologia exclusivă [D+] TECH pe baza de extracte de cicoare și sfeclă stimulează receptorii VDR ai vitaminei D, ajutand pielea să beneficieze de efectele pozitive ale acesteia (elasticitate, regenerare, bariera cutanată intactă), chiar și în conditii de protecție solară ridicată.

Protejează-ți pielea în fiecare zi, pe tot parcursul anului

Gama Skeyndor Age Photo Defense SPF50+ duce protecția solară la nivelul urmator: nu doar apară pielea, ci o susține activ în fața provocarilor zilnice: UV, poluare, lumina albastră. Transformă aplicarea SPF-ului într-un pas cheie din rutina ta de beauty.

Vezi întreaga gamă Skeyndor Age Photo Defence și alege protectia solară potrivită pentru tine.

Cu Skeyndor, fiecare aplicare înseamnă sigurantă dermatologică și expertiză profesională. Ai încredere în știința care îti respectă pielea!