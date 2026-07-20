Dinți ficși în 24 de ore: cum funcționează conceptul Fast & Fixed

Procedura presupune inserarea unui număr redus de implanturi. foto: pexels.com

Provizoratul fixat în prima zi este, tehnic vorbind, o lucrare protetică funcțională, nu un simplu pansament estetic. Pacientul iese din sala de operații cu dinți pe care îi poate folosi, ceea ce face ca expresia „dinți ficși în 24 de ore" să fie corectă, dar incompletă dacă nu înțelegi ce urmează după acea primă zi. Conceptul Fast & Fixed, dezvoltat de compania germană Bredent sub denumirea comercială Sky Fast & Fixed, a reușit să schimbe fundamental modul în care pacienții cu arcade dentare compromise înțeleg și acceptă ideea unui tratament de reabilitare completă.

Ce se întâmplă în prima zi și ce nu se întâmplă

Procedura presupune inserarea unui număr redus de implanturi, de regulă patru la arcada inferioară și șase la arcada superioară, urmată de fixarea unei lucrări protetice provizorii în maximum 24 de ore de la intervenție. Aceasta este etapa chirurgicală și protetică imediată, iar avantajul ei practic este evident: pacientul nu trece printr-o perioadă fără dinți, nu are nevoie de o proteză mobilă temporară și poate mânca și vorbi relativ normal încă din primele zile.

Ce nu se finalizează în acea zi este, în schimb, esențial de înțeles. Implanturile trebuie să parcurgă un proces de osteointegrare, adică de fuziune cu osul maxilar sau mandibular, care durează între trei și șase luni. În tot acest interval, pacientul poartă lucrarea provizorie, concepută să protejeze implanturile și să permită vindecarea fără a le suprasolicita. Abia după confirmarea osteointegrării complete se trece la confecționarea lucrării definitive, de regulă din zirconiu. Cronologia realistă a întregului tratament, de la prima consultație până la proteza definitivă, este de patru până la nouă luni.

All-on-4 și All-on-6 nu sunt variante ale aceluiași protocol

Confuzia dintre cele două protocoale este frecventă și, în unele cazuri, poate influența negativ alegerea pacientului. All-on-4 și All-on-6 sunt tehnici distincte, cu indicații diferite, determinate în primul rând de cantitatea și densitatea osului disponibil. All-on-4 este indicat când osul este suficient și de calitate bună, folosind patru implanturi poziționate strategic, inclusiv doi în unghi, pentru a maximiza contactul cu osul fără a recurge la proceduri suplimentare de augmentare. All-on-6, care presupune o reabilitare orală completă cu șase implanturi, este preferat când structura osoasă permite un suport mai distribuit, ceea ce se traduce printr-un avantaj biomecanic documentat. Pacienții care optează pentru o reabilitare orală completă cu All-on-6 beneficiază astfel de o distribuție mai echilibrată a forțelor masticatorii față de varianta cu patru implanturi.

O analiză prin elemente finite publicată în Cureus în 2024 a arătat că stresurile generate în os și în lucrarea protetică sunt mai mici în tehnica All-on-6 decât în All-on-4, concluzia cercetătorilor fiind că All-on-6 poate fi considerată alternativa mai favorabilă biomecanic pentru reabilitarea maxilarului cu atrofie moderată. Rata de supraviețuire a implanturilor la cinci ani depășește 95% pentru ambele protocoale, fără diferențe statistic semnificative în ceea ce privește pierderea osoasă marginală, conform unei meta-analize sistematice publicate în 2026, realizată pe baza bazelor de date PubMed, Embase și Cochrane Library.

Cine este și cine nu este candidat pentru această procedură

Eficiența procedurii depinde în mod direct de eligibilitatea pacientului, iar aceasta nu se stabilește prin autoevaluare, ci printr-o consultație completă și investigații imagistice 3D. Există situații în care tratamentul nu poate fi inițiat fără etape pregătitoare: bolile generale necontrolate, infecțiile active și afecțiunile parodontale netratate sunt contraindicații clare. Fumatul reprezintă un factor de risc major, documentat clinic: pe măsură ce intensitatea fumatului crește, rata de supraviețuire a implanturilor scade, iar resorbția osoasă marginală se accentuează.

Pacienții cu densitate osoasă insuficientă pot necesita augmentare osoasă sau sinus lift înainte de inserarea implanturilor, ceea ce prelungește cronologia generală a tratamentului. Aceste etape nu sunt un eșec al planificării, ci parte dintr-un protocol corect, care pune succesul pe termen lung înaintea vitezei.

Forța masticatorie, durabilitatea și ce înseamnă în practică

O lucrare fixă pe implanturi oferă între 80 și 90% din forța masticatorie a dinților naturali, ceea ce înseamnă că restricțiile alimentare post-tratament sunt minime în comparație cu o proteză mobilă convențională. Lucrarea definitivă, confecționată după finalizarea osteointegrării, poate rezista cu îngrijire atentă și controale periodice zece până la cincisprezece ani sau mai mult.

Durabilitatea nu este garantată automat de calitatea materialelor sau a intervenției chirurgicale, ci depinde în egală măsură de igiena orală a pacientului și de respectarea programului de control. Implanturile nu sunt susceptibile la carie, dar țesuturile moi din jurul lor pot dezvolta periimplantită, o afecțiune inflamatorie similară parodontitei, care poate compromite osteointegrarea dacă nu este detectată și tratată la timp.

Prețuri și ce includ pachetele de pe piața din România

Costurile variază semnificativ între clinici și între orașe, iar compararea ofertelor presupune atenție la ce include fiecare pachet. Ca reper de piață, etapa chirurgicală a unui All-on-4 pornește de la aproximativ 15.000 de lei per arcadă, incluzând consultația, CT-ul, extracțiile, membranele, osul artificial, implanturile și lucrarea provizorie fixă, în timp ce un All-on-6 pornește de la circa 19.000 de lei per arcadă pentru aceleași componente. Lucrarea definitivă se realizează separat și adaugă, în funcție de material, între 22.000 și peste 40.000 de lei per arcadă, ceramica pe suport metalic situându-se la capătul inferior al intervalului, iar sistemele hibrid titan cu coroane individuale de zirconiu la cel superior.

Un criteriu relevant în alegerea clinicii este modul în care se realizează planificarea și inserarea implanturilor.Clinicile din București cu expertiză în implantologie pe sisteme consacrate internațional, inclusiv Bredent, utilizează planificare digitală 3D și ghidaj chirurgical pentru inserarea implanturilor, ceea ce permite confecționarea provizoratului înainte de intervenție și reduce variabilitatea poziționării cu consecințe directe asupra preciziei și timpului petrecut în sala de operații. Acestea oferă atât soluții fast and fixed pentru pacienții care necesită intervenție rapidă, cât și protocoale extinse adaptate cazurilor complexe.

Prețurile orientative din piață nu includ, de regulă, consultația inițială și investigațiile imagistice dacă acestea nu sunt menționate explicit. Înainte de a compara oferte, merită verificat dacă CT-ul tridimensional, membranele de colagen și eventualele extracții sunt incluse sau se facturează separat, deoarece aceste componente pot modifica semnificativ costul total al etapei chirurgicale.