Economiștii cred că guvernul testează varianta impozitării progresive. Veronica Duțu: “O lovitură pentru clasa de mijloc”

În contextul încercărilor guvernamentale de a remedia dezechilibrele fiscale – printre care se numără și impozitarea pensiilor speciale – se conturează dezbateri aprinse privind implementarea unui sistem al impozitării progresive crede Veronica Duțu, consultant fiscal. Într-un climat în care guvernul promite asigurări privind taxele – de la TVA și Cota Unică până la găsirea unei soluții pentru taxarea suplimentară a pensilor speciale – economiștii subliniază necesitatea unei abordări realiste și echitabile.

Guvernul a emis recente asigurări, conform cărora nu se va majora TVA și nici nu se va afecta Cota Unică. Totuși, în discuțiile legate de impozitarea pensiilor speciale, premierul a dat exemple controversate.

„Prim ministrul Marcel Ciolacu a dat noi asigurări că se va majora nici TVA și nu se va atinge nimeni nici de Cota Unică. Din fericire, este o veste bună din partea domnului premier dar ne întrebăm cum va reuși guvernul să facă rost de venituri suplimentare la bugetul statului având în vedere că țința de deficit bugetar este de 7%. Domnul premier a vorbit și despre impozitarea pensiilor speciale. A dat un exemplu că dacă există o pensie specială de 30.000 de lei, ce ar fi să fie impozitată cu 16%? M-a dus aici cu gândul la o impozitare progresivă a veniturilor din România pentru că, așa cum a spus și dl. Premier, la noi există cea mai mare impozitare pe salarii mici. Deci indiferent cât câștigi în România, fie că ai salariul minim pe economie, fie că ai zeci de mii de euro, tot impozitul de 10% îl plătești. Acum ce să spun? Dacă ești deștept, frumos și inteligent și câștigi mai mult trebuie să plătești mai mult? Acum să vedem dacă această impozitare progresivă a veniturilor din salarii sau nu numai se va aplica și în România. Acum trebuie să fim realiști și să conștientizăm că o astfel de măsură poate fi implementată doar prin modificări legislative serioase.”comentează Veronica Duțu, consultant fisca și fondator Union Cont Expert.

Întrebată dacă nu cumva tipul de impozitare propus printre cuvinte de guvern ar putea conduce la o scădere a salariilor mari pe hârtie, doar pentru a reduce impozitul datorat statului, Veronica Duțu a afirmat: „Legea trebuie respectată indiferent de realitatea financiară dar trebuie să ia în calcul realitatea economiei românești, nu să reprezinte un copy paste.” Veronica Duțu avertizează că problema fiscală nu se limitează la veniturile din salarii. În realitatea economică actuală, românii obțin venituri din multiple surse, precum dividende, chirii, acțiuni, criptomonede sau drepturi de autor. În acest sens, ea afirmă:

„Trebuie să existe o reformă privind o altfel de impozitare a veniturilor românilor. Pentru că românii nu obțin doar venituri din salarii. Sunt venituri din dividende, din chirii, din acțiuni pe bursă, crypto, drepturi de autor. Știm deocamdată că veniturile din tranzacții cu cryptomonede sunt scutite de impozit până în iulie 2025, pentru ca investitorii să poată aduce banii în țară și a-i scoate la lumină. De fapt tot sistemul fiscal trebuie schimbat. De exemplu declarațiile în baza cărora noi depunem taxele la ANAF, aplicațiile contabile, aplicațiile de salarizare care calculează aceste taxe, trebuie schimbată declarația unică, pentru că știm că în declarația unică sunt doar anumite tipuri de venituri acolo declarate. Dacă se face totuși o impozitare din asta globală, progresivă, ar trebui să avem și noi deduceri: cu școala copiilor, deduceri în ceea ce privește investițiile cum este în America. În SUA se iau în calcul investițiile în casă, în eficientizare energetică etc și la final de an se face o amortizare și afli cât datorezi statului să dacă ai de recuperat. Deci dacă se face această impozitare progresivă, ar trebui să se țină cont și de ce cheltuieli facem noi în fiecare lună și dacă se face așa, românii vor fi încurajați să ceară factură pentru tot.”

Orice reformă fiscală trebuie să se bazeze pe un cadru legal clar și aplicabil, fără a se face ajustări artificiale ale salariilor doar pentru a reduce sarcina fiscală, consideră mai mulți economiști. Taxarea muncii din prezent este foarte mare, o realitate pe care o știu și guvernanții, și sindicatele dar și mediul de afaceri. O taxare minimă pe salariu minim de maximum 20% ar fi o solutie care ar ajuta economia, sunt de părere mai mulți consultanți fiscali. Firmele ar scapa de povara in plus a salariilor mici, iar salariatii cu salariul minim ar fi mai motivati si mai putin sufocati de taxe. Este evident că o astfel de măsură ar creste consumul iar asta s-ar simți în economie mai ales dacă salariatii cu salarii mici ar avea mai multe sanse sa se descurce iar firmele mai mulți bani pentru investiții.

Veronica Duțu crede că pensiile speciale sunt cel mai mare risc pentru fondurile din PNRR

Un alt subiect major este reprezentat de pensiile speciale, ale căror costuri pot afecta semnificativ absorbția fondurilor din PNRR. Aceasta ar trebui să fie o preocupare mai mare pentru executiv decât o modificare a modului de taxare a muncii în detrimentul celor care câștigă mai mult pe bună dreptate.Veronica Duțu explică:

„Aceste pensii speciale se calculează în funcție de niște legi. Ca să poți recalcula ar trebui să abrogi legile respective, să dai alte legi și să impozitezi aceste pensii speciale. Pentru că cei care primesc pensiile astea nu le primesc ilegal, ele sunt legiferate. Iar noi nu discutăm despre cât de morale sunt. Ideea e că pe noi ne afectează la buzunar pentru că este vorba de PNRR și în PNRR există un jalon privind pensiile speciale. Dacă nu îndeplinim acest jalon nu mai primim câteva sute de milioane de euro. Așa că ori guvernul găsește o modalitate de a impozita aceste pensii ori, foarte simplu, pierdem acești bani din PNRR. În acest moment mai avem de încasat vreo 20 de miliarde de euro. Din cauză că nu sunt îndeplinite toate jaloanele riscăm să pierdem 10 miliarde, aproape jumătate din bani. De ce? Pentru că și perioada de implementare este foarte scurtă. E vorba de 31 august 2026. Noi trebuie să construim proiecte fabuloase astfel încât să nu pierdem acești bani.”

Guvernul are parte de o provocarea majoră: adaptarea legislației în timp util, pentru a nu compromite finanțarea necesară implementării PNRR, esențială pentru dezvoltarea economică a țării.

Stimulente pentru antreprenori: Există proiecte de lege în favoarea mediului de afaceri

Pentru a echilibra povara fiscală și a sprijini dezvoltarea economică, Veronica Duțu atrage atenția asupra unor proiecte legislative menite să ușureze condițiile pentru antreprenori. Ea subliniază:

„Sunt câteva proiecte de legi care sunt în favoarea antreprenorilor și țin neapărat să le aduc în discuție în speranța că ar putea fi votate în Parlament în următoarea sesiune. Unul dintre proiectele de lege vorbește despre acordarea unei bonificații de 3% la impozitul pe profit sau la cel pe venit dacă plătești taxele la timp, trimestrial. Această bonificație nu vine sub formă de bani ci sub formă de deducere pentru investițiile în companie. Cu cei 3 la sută investești în laptopuri, licențe, etc. Totul depinde de sumă. Ar trebui să fii corect pentru a primi aceste sume.”

Această propunere urmărește să stimuleze investițiile în mediul de afaceri, oferind antreprenorilor posibilitatea de a reinvesti în modernizarea companiilor, contribuind astfel la creșterea competitivității și a transparenței economice.

Consultanții fiscali și economiștii pun în lumină complexitatea reformei fiscale din România, accentuând necesitatea de a respecta cadrul legal existent, de a adapta legislația în mod corespunzător și de a introduce stimulente care să susțină atât clasa de mijloc, cât și mediul de afaceri. Fie că este vorba de impozitarea progresivă sau de recalibrarea pensiilor speciale, ideea centrală este de a construi un sistem fiscal echitabil, care să permită atragerea fondurilor din PNRR și să stimuleze creșterea economică pe termen lung.