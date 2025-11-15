Evenimentele care au schimbat mentalități în Sectorul 6: West Side, modelul unui oraș viu gândit de Ciprian Ciucu

2 minute de citit Publicat la 10:54 15 Noi 2025 Modificat la 10:56 15 Noi 2025

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu. Foto: Agerpres

Când administrațiile locale vorbesc despre revitalizarea orașului, rareori se gândesc dincolo de investițiile în infrastructură. Sectorul 6 a ales o strategie diferită: să investească și în revitalizarea comunității, prin evenimente care aduc oamenii împreună și transformă locul în care trăiesc într-un spațiu cu identitate și energie proprie. În mandatul primarului Ciprian Ciucu, patru proiecte culturale au devenit piloni ai acestei transformări: West Side Flower Fest, West Side Hallo Fest, West Side Christmas Market și Cinema sub stele.

West Side Flower Fest este astăzi unul dintre cele mai vizitate festivaluri urbane din București. Pornit ca un eveniment dedicat florilor, festivalul a devenit un magnet pentru public datorită scenografiei spectaculoase, concertelor și expozițiilor florale unice în oraș.

Pe același model de creativitate și profesionalism, West Side Hallo Fest a crescut într-un ritm accelerat, devenind poate cel mai mare festival de Halloween din România. Peste 60.000 de oameni au participat în acest la evenimentele organizate la Lacul Morii, iar succesul nu se datorează unui artificiu de marketing, ci unui concept bine construit, care îmbină distracția cu siguranța și accesibilitatea.

Iarna, West Side Christmas Market transformă Sectorul 6 într-un centru de sărbătoare pentru întreg Bucureștiul. Târgul are deja propriul său public fidel și reușește să atragă atât familii, cât și vizitatori ocazionali, datorită echilibrului dintre tradiție, modernitate și calitatea evenimentelor.

În completare, programul Cinema sub stele, desfășurat simultan în cinci parcuri din sector, oferă un tip de divertisment accesibil, calm și prietenos, o alternativă culturală reală pentru serile de vară într-un oraș sufocat de trafic și de lipsa spațiilor culturale deschise.

Toate aceste evenimente au fost gândite ca instrumente de coeziune socială. Sectorul 6 are, poate mai mult decât alte zone ale Bucureștiului, o populație diversă, cu cartiere mari și dens populate, iar sentimentul de comunitate era greu de construit în lipsa unor momente colective. Strategia primăriei a fost să creeze astfel de momente în serie, cu continuitate, într-un calendar coerent, astfel încât participarea să devină un reflex social.

Astăzi, mulți locuitori din sector vorbesc despre "West Side" ca despre un loc în care se întâmplă lucruri. Festivalurile sunt autosustenabile financiar, ceea ce demonstrează că pot continua fără a pune presiune pe bugetul public și, mai important, că modelul poate fi replicat și la nivelul Bucureștiului.

Prin amploare, consecvență și impact, evenimentele inițiate de Ciprian Ciucu au redefinit modul în care poate arăta o administrație locală atunci când pune accent pe comunitate și pe calitatea vieții. Sectorul 6 a devenit mai mult decât un spațiu administrat: a devenit un loc trăit.

Material promovat de PNL București