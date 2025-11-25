Fibrele – prietenii sațietății: cum te ajută să mănânci mai puțin

Publicat la 12:50 25 Noi 2025

Nutrienţi nupo. foto: nupo

Într-o lume în care tentațiile alimentare sunt la tot pasul, găsirea unor strategii simple și eficiente pentru a controla apetitul este esențială. Fibrele alimentare sunt, fără îndoială, unul dintre cei mai buni aliați ai sațietății, pentru ca ofera acea senzație de „plin” care ajută la reducerea gustărilor nesănătoase și porțiilor prea mari.

Cum funcționează fibrele în corp?

Fibrele sunt carbohidrați nedigerabili care traversează tractul digestiv aproape intact, având un rol esențial în reglarea digestiei și a apetitului. Există două tipuri principale:

· Fibre solubile – se dizolvă în apă și formează un gel în stomac, încetinind digestia și oferind o senzație prelungită de sațietate.

· Fibre insolubile – contribuie la sănătatea tranzitului intestinal și previn constipația.

Pe lângă efectul de „umplere” a stomacului, fibrele încetinesc absorbția carbohidraților, prevenind oscilațiile bruște ale glicemiei, acele creșteri și scăderi rapide care duc la pofte alimentare intense.

Beneficiile consumului zilnic de fibre

Fibrele ajută și la reducerea inflamației din organism, susțin procesele naturale de detoxifiere și contribuie la menținerea unui nivel optim de energie pe parcursul zilei. Prin reglarea digestiei și a absorbției nutrienților, acestea pot avea un impact pozitiv asupra imunității și stării generale de bine. Un consum regulat de fibre este, practic, o investiție zilnică în sănătate.

In plus ajuta la: controlul greutății (reduc pofta de mâncare și aportul caloric); asigura o digestie sănătoasă (previn constipația și mențin sănătatea colonului); susțin sănătatea inimii – (fibrele solubile ajută la scăderea colesterolului „rău” (LDL); echilibreaza glicemia ( importante pentru prevenirea și gestionarea diabetului de tip 2) si sprijina microbiomul ( fibrele sunt hrană pentru bacteriile benefice din intestin).

Organizația Mondiala a Sănătatii recomandă un aport zilnic de aproximativ 25-30 g de fibre pentru un adult. Din păcate, majoritatea oamenilor consumă mult mai puțin, ceea ce afectează atât digestia, cât și controlul apetitului.

Fibre Premium de la NUPO – sprijin practic pentru sațietate

Pentru cei care își doresc un aport suplimentar de fibre într-un mod simplu și rapid, Fibre Premium Fibre de la NUPO este o soluție modernă și eficientă. Este un supliment alimentar solubil în apă, care se dizolvă rapid, formând o soluție 100% limpede, fără gust sau textură deranjantă – ceea ce îl face ușor de integrat în orice băutură sau aliment.

Premium Fibre conține un amestec natural de fibre din boabe de Guar si Sunfiber® – prebiotic susținut științific. Acest amestec susține echilibrul microbiomului intestinal, îmbunătățește digestia și contribuie la starea generală de bine. Ideal pentru persoanele care urmează o dietă de slăbit, au un stil de viață sedentar sau vor să-și optimizeze tranzitul intestinal fără să-și schimbe complet alimentația.

Beneficii:

· Conține un mix special de fibre solubile și insolubile, care contribuie la menținerea sațietății și la reglarea digestiei.

· Poate fi consumat înainte de mese pentru a reduce pofta de mâncare.

· Sprijină un tranzit intestinal normal și ajută la echilibrarea nivelului de zahăr din sânge.

· Se poate integra ușor în rutina zilnică, fiind potrivit pentru persoanele cu un stil de viață aglomerat.

De ce este important consumul constant de fibre

Efectele benefice ale fibrelor apar atunci când acestea fac parte din alimentația zilnică, nu doar ocazional. Un aport constant susține controlul greutății pe termen lung; menține sănătatea digestivă si oferă energie constantă prin stabilizarea glicemiei.

Așadar, fie că alegeti să va luati fibrele din fructe, legume, cereale integrale sau suplimente precum Fibre Premium de la NUPO, cheia este consistența. Fibrele nu sunt doar „prieteni ai tranzitului intestinal”, ci adevărați strategi ai controlului apetitului. În combinație cu un stil de viață activ și o alimentație echilibrată, pot fi un instrument simplu și natural pentru a mânca mai puțin și a ne simți mai bine.