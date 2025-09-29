FineStore Virtuții, noul magazin de băuturi alcoolice, care îți oferă o experiență a cumpărăturilor cum rar găsești în Capitală

Noul FineStore Virtuții este de aproape trei ori mai mare decât magazinul din Băneasa. foto: finestore.ro

Ți-ai dorit vreodată să intri într-un magazin de băuturi și să simți că ești într-o adevărată călătorie printre arome și povești? Noul FineStore Virtuții promite să devină destinația preferată a pasionaților de licori alese din București.

FineStore a deschis un nou magazin în București, pe Șoseaua Virtuții nr. 56E, Sector 6, și promite o experiență cum rar găsești în Capitală.

Un spațiu spectaculos și o selecție impresionantă de băuturi

În cei peste 300 de metri pătrați tentațiile sunt la tot pasul! Noul FineStore Virtuții este de aproape trei ori mai mare decât magazinul din Băneasa și, dacă încă preferi o experiență de shopping offline în vremuri în care totul pare să fie la un click distanță, atunci aici este locul pe care îl cauți!

Atmosfera e prietenoasă, iar fiecare detaliu te face să uiți că ești la cumpărături. Ai parte de consultanță de specialitate, astfel încât, fie că ești cunoscător sau doar curios, vei găsi exact băutura care ți se potrivește. Dacă nu știi exact ce cauți, aici aproape totul este pe încercate: majoritatea băuturilor din magazin pot fi degustate, pentru ca experiența să fie una desăvârșită, iar tu să pleci cu convingerea că ai făcut o alegere excelentă!

Selecția premium de aproape 3.000 de băuturi alese cu grijă din toată lumea este cu adevărat impresionantă și găsești inspirație și dacă vrei să-ți primenești barul de acasă, și dacă ești în căutarea unui cadou, și dacă te pregătești pentru un eveniment special. Un whisky rafinat pentru pasionații de băuturi tari, o șampanie Moet pentru o aniversare, un rom Don Papa pentru cineva drag, un Campari ori un Aperol pentru amatori de cocktailuri sau o sticlă de Chivas Regal pentru partenerii de business - indiferent de ocazie, la FineStore Virtuții găsești inspirația de care ai nevoie.

Prețuri competitive și accesibilitate

Aici găsești tot ce îți poți imagina și ceva în plus: un vin de cea mai bună calitate pentru o cină romantică, whisky Macallan sau Glenfiddich, șampanie de colecție, coniac Hennessy, rom Don Papa sau Bacardi, gin Tanqueray, tequila Clase Azul, vodka Absolut, lichior Sheridan’s și multe altele, inclusiv licori selecte, în ediții limitate sau chiar exclusivități, care îți vor stârni curiozitatea.

Trebuie să ajungi personal și să te convingi de ce nu e o exagerare să spunem că FineStore Virtuții e genul de loc unde vii pentru o băutură anume, dar poți pleca și cu trei, patru. Atât de bune sunt prețurile (în magazin găsești fix aceleași oferte ca pe site) și atât de bine se pliază oferta chiar și pe cele mai rafinate gusturi!

Fie că stai în proximitate, fie că vii dintr-un cartier mai îndepărtat, cei de la FineStore s-au gândit la toate: magazinul are parcare dedicată pentru clienți, iar metroul este la doar 10 minute de mers pe jos. Ai o agendă încărcată, ca majoritatea bucureștenilor? FineStore Virtuții este deschis zilnic, între 10:00 și 22:00, așa că poți veni și după o zi plină la job, și într-o pauză, dar și în weekend.

Nici nu știi ce pierzi dacă nu ajungi! FineStore Virtuții nu e doar un magazin, ci un spațiu wow, care te va surprinde, te va inspira și îți va oferi o experiență despre care vei vrea să povestești și altora!