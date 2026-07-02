Fundația Tinmar și Fundația Mereu Aproape își unesc forțele pentru copiii cu afecțiuni cardiace: proiectul „Fiecare inimă contează”

Primul pas în cadrul proiectului a fost făcut prin achiziționarea a două ecocardiografe,Foto: Getty Images

București, 01.07.2026 – Fundația Tinmar s-a alăturat proiectului „Fiecare inimă contează” derulat de Fundația Mereu Aproape, dedicat salvării vieților copiilor diagnosticați cu malformații cardiace congenitale. Este o inițiativă care își propune să doteze Secția de Chirurgie Cardiovasculară a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Marie Curie cu echipamente medicale premium, indispensabile pentru diagnosticarea, operarea și monitorizarea cazurilor complexe.

În România, anual se nasc între 1.200 și 1.500 de copii cu malformații cardiace congenitale, iar pentru mulți dintre ei timpul, precizia diagnosticului și a intervenției chirurgicale pot face diferența dintre viață și moarte.

Primul pas în cadrul proiectului a fost făcut prin achiziționarea a două ecocardiografe, unul mobil, de diagnosticare și monitorizare, și unul necesar Blocului Operator al Secției de Chirurgie Cardiovasculară a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Marie Curie. Noul echipament pentru Blocul Operator nu este doar un ecograf obișnuit, ci un echipament esențial de ecocardiografie intraoperatorie, utilizat pentru a ghida și verifica intervențiile chirurgicale cardio pediatrice.

Prin implicarea sa în acest proiect, Fundația Tinmar își reafirmă misiunea de a investi în sănătate, educație și dezvoltarea comunităților din România, susținând inițiative care produc schimbări durabile și oferă acces la servicii medicale de înaltă performanță.

Implicarea Fundației Tinmar în proiectul „Fiecare inimă contează” al Fundației Mereu Aproape reprezintă un exemplu de colaborare între organizații care împărtășesc aceeași convingere: atunci când resursele, experiența și solidaritatea sunt puse în slujba oamenilor, impactul social poate transforma destine.

„Credem cu tărie că fiecare copil merită șansa la o viață sănătoasă, iar accesul la tehnologie medicală performantă poate însemna, de multe ori, diferența dintre speranță și suferință. Prin parteneriatul cu Fundația Mereu Aproape ne alăturăm unui demers care răspunde unei nevoi reale a sistemului medical românesc și contribuim la crearea unor condiții mai bune pentru diagnosticarea și tratarea copiilor cu afecțiuni cardiace. La Fundația Tinmar, responsabilitatea socială înseamnă investiții cu impact pe termen lung, iar sănătatea copiilor este una dintre cele mai importante cauze pe care alegem să le susținem.” - Ioan BRATU, Președintele Fundației Tinmar

Anatomia cordului la copiii cu malformații congenitale este foarte complexă: dimensiuni de doar câțiva centimetri și, în cazul nou-născuților, vase de sânge cu diametre de doar câțiva milimetri. Noul echipament confirmă diagnosticul înainte de începerea operației, ghidează chirurgul în timpul intervenției, verifică, înainte de închiderea inciziei, dacă operația este reușită, evaluează funcția inimii imediat după ieșirea din circulația extracorporală.

„În fiecare an, 1.500 de copii se nasc în România cu malformații cardiace congenitale, iar pentru prea mulți dintre ei timpul nu are răbdare. Astăzi, doar jumătate ajung să beneficieze de operația care le poate salva viața. Nu putem schimba diagnosticul cu care se naște un copil, dar putem face tot ce ține de noi pentru ca tot mai mulți copii cu inimi bolnave să ajungă în sala de operație la timp și să aibă alături medici care dispun de cea mai bună aparatură. De aceea, fiecare echipament pe care reușim să îl aducem într-un spital înseamnă mai multă precizie pentru echipa medicală și șansă pentru încă un copil de a se întoarce acasă sănătos. Apreciem că toți partenerii Fundației Mereu Aproape din acest proiect au ales să creadă, alături de noi, că fiecare inimă contează și că fiecare copil merită toate șansele pe care medicina le poate oferi astăzi.” - Adriana PAVA, Director Fundația Mereu Aproape

Investiția va contribui la reducerea numărului de proceduri invazive, la creșterea ratei de succes a intervențiilor chirurgicale și la îmbunătățirea calității actului medical într-unul din cele două centre publice de cardiologie pediatrică pe care le are România în prezent.

Proiectul „Fiecare inimă contează”, derulat de Fundația Mereu Aproape și susținut de Fundația Tinmar, urmărește dotarea Secției de Chirurgie Cardiovasculară a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Marie Curie cu mai multe echipamente medicale esențiale, de ultimă generație. Doar pentru prima etapă a proiectului costurile depășesc 350.000 de euro. Fundația Tinmar invită companiile, partenerii și publicul larg să se alăture acestei inițiative de a contribui la dotarea completă cu echipamente medicale esențiale a Secției de Chirurgie Cardiovasculară a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Marie Curie, demonstrând că solidaritatea poate salva vieți.

Despre Fundația Tinmar

Fundația Tinmar dezvoltă și susține proiecte de responsabilitate socială în domenii esențiale precum sănătatea, educația, protecția socială și sprijinirea comunităților vulnerabile. Prin investiții constante și parteneriate solide, fundația contribuie la dezvoltarea unor proiecte cu impact real și sustenabil în societatea românească.

Despre Fundația Mereu Aproape

Fundația Mereu Aproape desfășoară de peste două decenii programe umanitare și medicale dedicate persoanelor aflate în situații dificile, dezvoltând proiecte care îmbunătățesc accesul la servicii medicale și sprijină comunitățile vulnerabile din întreaga țară.

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