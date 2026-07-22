Implantul dentar, pas cu pas: cum decurge tratamentul la Happy Clinic, clinica stomatologică din zona Pipera, București

Vestea bună este că implantologia modernă a transformat această intervenție într-o procedură previzibilă. foto: happy-clinic.ro

Pierderea unui dinte nu este doar o problemă estetică. În timp, dinții vecini migrează spre spațiul rămas liber, osul din zona respectivă începe să se resoarbă, iar masticația se mută pe partea opusă, suprasolicitând dinții rămași. Mulți pacienți amână însă tratamentul ani întregi, fie din teamă, fie pentru că nu știu exact ce presupune un implant dentar și cât durează întregul proces.

Vestea bună este că implantologia modernă a transformat această intervenție într-o procedură previzibilă, cu etape clare, pe care pacientul le poate înțelege și urmări de la început până la final. Iar atunci când medicul explică transparent fiecare pas, de la prima radiografie până la fixarea coroanei finale, teama lasă loc încrederii.

Am stat de vorbă cu echipa unei clinici stomatologice din zona Pipera, Aviației, din București, pentru a înțelege cum decurge, concret, un tratament cu implant dentar și la ce ar trebui să se aștepte un pacient care pășește pentru prima dată în cabinet.

Ce este implantul dentar și când este recomandat

Implantul dentar este un dispozitiv medical din titan, în formă de șurub, care se inserează în osul maxilar și preia rolul rădăcinii dintelui pierdut. Pe acest suport se fixează ulterior un bont protetic și o coroană, astfel încât dintele reconstruit arată și funcționează asemănător unui dinte natural.

Implantul este recomandat atunci când unul sau mai mulți dinți lipsesc sau nu mai pot fi salvați, iar pacientul dorește o soluție fixă, fără a șlefui dinții vecini pentru o punte clasică. În literatura de specialitate, implanturile dentare au rate de succes ridicate pe termen lung, cu condiția ca planificarea să fie corectă, iar igiena și controalele periodice să fie respectate.

La Happy Clinic, cabinet stomatologic aflat pe Șoseaua Pipera, în zona Aviației, implantologia este unul dintre serviciile centrale, alături de protetica pe implanturi și pe dinți naturali. Clinica lucrează cu sisteme de implant Bredent și Neodent by Straumann, iar cazurile sunt evaluate individual, în funcție de situația clinică a fiecărui pacient.

Prima consultație: evaluare, radiografie și plan de tratament

Primul pas este întotdeauna consultația de evaluare. Medicul examinează clinic întreaga cavitate orală, nu doar zona edentată: starea dinților vecini, a gingiilor, ocluzia și eventualele probleme parodontale care ar putea influența tratamentul.

Urmează investigația radiologică. Radiografiile retroalveolare și panoramice, realizate în clinică cu echipamente moderne și iradiere minimă, îi permit medicului să evalueze oferta osoasă, poziția sinusurilor și a nervului alveolar, precum și starea rădăcinilor dinților vecini. Pe baza acestor informații se stabilește dacă implantul poate fi inserat direct sau dacă sunt necesare proceduri pregătitoare, cum ar fi o adiție de os.

Dr. Mariana Constantinescu, medic dentist cu masterat în implantologie, explică faptul că această primă întâlnire este și momentul în care pacientul trebuie să primească toate răspunsurile: ce variante de tratament există, care sunt etapele, cât durează fiecare, ce limite are soluția aleasă și cât costă totul, de la inserarea implantului până la coroana finală.

Un aspect la care pacienții ar trebui să fie atenți oriunde s-ar trata: seriozitatea cu care clinica își asumă planul financiar. Există cabinete care afișează un preț la început, iar pe parcurs adaugă costuri neanunțate. O practică sănătoasă este cea în care prețurile agreate la stabilirea planului de tratament rămân neschimbate pe tot parcursul acestuia, dacă tratamentul se desfășoară într-un interval rezonabil. Aceasta este și una dintre regulile de bază ale echipei din Pipera: așteptările se discută de la început, iar interesul pacientului rămâne pe primul loc, ceea ce înseamnă că nu se recomandă proceduri care nu sunt necesare.

Etapele tratamentului cu implant, pas cu pas

După consultație și stabilirea planului, tratamentul urmează câteva etape standard, pe care orice pacient le poate anticipa.

Pregătirea cavității orale este primul pas. Eventualele carii, infecții sau probleme parodontale se tratează înainte de inserarea implantului, pentru că un implant are nevoie de un mediu oral sănătos. Tot acum se realizează igienizarea profesională.

Inserarea implantului este o intervenție chirurgicală realizată sub anestezie locală, în condiții sterile. Pentru majoritatea cazurilor, procedura durează mai puțin decât își imaginează pacienții, iar disconfortul din perioada imediat următoare intervenției este, de regulă, ușor de gestionat cu medicația recomandată de medic.

Urmează perioada de osteointegrare, în care osul se leagă biologic de suprafața implantului. Acest proces durează, în general, între trei și șase luni, în funcție de calitatea osului și de zona în care a fost inserat implantul. În acest interval, pacientul poate purta, acolo unde este cazul, o lucrare provizorie.

Etapa protetică începe după confirmarea integrării implantului. Se atașează bontul protetic, se ia amprenta și se realizează coroana finală, calibrată ca formă și culoare cu dinții naturali. Protetica pe implanturi și pe dinți naturali este o zonă în care experiența echipei contează mult, pentru că de ea depind atât estetica, cât și confortul masticației.

Controalele periodice încheie și întrețin tratamentul. Un implant corect integrat poate funcționa mulți ani, însă longevitatea lui depinde de igiena zilnică și de vizitele regulate de control și igienizare, recomandate de două ori pe an.

Candidatul ideal pentru implantul dentar

Implantul dentar se adresează unei game largi de pacienți, însă unele situații sunt tipice:

● pacientul căruia îi lipsește un singur dinte și nu dorește șlefuirea dinților vecini pentru o punte;

● pacientul cu mai mulți dinți lipsă, care vrea o restaurare fixă, stabilă, în locul unei proteze mobile;

● pacientul cu lucrări protetice vechi, care nu mai sunt funcționale și trebuie înlocuite cu o soluție pe implanturi;

● pacientul care poartă de ani buni o proteză mobilă și își dorește confortul unei danturi fixe.

Există și situații care cer prudență suplimentară: afecțiuni generale necontrolate, fumatul intens sau anumite tratamente medicamentoase pot influența vindecarea. Tocmai de aceea evaluarea inițială, discuția sinceră despre istoricul medical și radiografiile corecte sunt esențiale înainte de orice decizie. Rezultatele pot varia în funcție de situația clinică, iar un medic corect va explica aceste nuanțe de la prima consultație, nu pe parcurs.

O echipă de familie, cu specialiști pe fiecare etapă

Un tratament cu implant traversează mai multe discipline: chirurgie, parodontologie, protetică, uneori și endodonție sau ortodonție. La Happy Clinic , echipa este formată din cinci medici și trei asistente, iar nucleul ei este o familie: Dr. Mariana Constantinescu, alături de fiicele sale, medic specialist parodontologie și medic specialist chirurgie dento-alveolară. Echipa este completată de un medic ortodont și un medic specialist chirurgie buco-maxilo-facială.

Cabinetul funcționează din 2004, iar din 2014 activează în locația din Șoseaua Pipera, zona Aviației, adresându-se pacienților din nordul Bucureștiului: Pipera, Aviației, Floreasca și Sectorul 1. Pe lângă implantologie și protetică, pacienții au acces în același loc la prevenție, tratamente de canal efectuate la microscop, parodontologie, ortodonție și albire dentară, astfel încât întregul parcurs de tratament se poate desfășura în aceeași echipă.

Întrebări frecvente despre implantul dentar

Doare inserarea unui implant? Intervenția se realizează sub anestezie locală, deci pe parcursul ei nu ar trebui să simți durere. În zilele următoare poate apărea un disconfort moderat, controlabil cu medicație.

Cât durează tot tratamentul? De la inserare până la coroana finală, în mod obișnuit trec între trei și șase luni, în funcție de osteointegrare și de eventualele proceduri pregătitoare.

Cât costă un implant dentar în București? Costul depinde de sistemul de implant ales, de numărul de implanturi și de lucrarea protetică finală. Lista completă de tarife a clinicii este publică, iar planul de tratament primit la consultație detaliază toate costurile, care rămân neschimbate pe parcursul tratamentului.

Ce se întâmplă dacă nu am suficient os? Medicul poate recomanda o adiție de os sau alte proceduri pregătitoare. Această decizie se ia doar după evaluarea radiologică.

Primul pas: o consultație și un plan clar

Dacă îți lipsește un dinte sau porți de mult o proteză incomodă, primul pas nu este o decizie, ci o discuție. O consultație cu radiografie, urmată de un plan de tratament explicat pe înțelesul tău, cu etape și costuri clare, îți oferă toate informațiile de care ai nevoie ca să alegi în cunoștință de cauză.

Programările la Happy Clinic se pot face telefonic sau online, iar cabinetul din București este deschis de luni până vineri, între 09:00 și 19:30. Dr. Constantinescu și echipa sa îți vor răspunde, cu răbdare, la orice întrebare despre implantul dentar și despre parcursul tău de tratament.

Nume: Happy Clinic

Adresa: Soseaua Pipera nr. 9, Zona Aviatiei, 014251 Bucuresti

Telefon: 0744 351 674