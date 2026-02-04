Impozitul auto în 2026 cum se calculează și cât plătesc șoferii

Baza de calcul pornește în continuare de la capacitatea cilindrică, însă aceasta nu mai este singurul criteriu. foto: instapress

Impozitul auto din 2026 marchează una dintre cele mai importante schimbări fiscale din ultimii ani pentru șoferii din România. Noul sistem de taxare nu mai este concentrat exclusiv pe capacitatea cilindrică, ci încearcă să reflecte mai corect gradul de poluare, valoarea mașinii și impactul acesteia asupra mediului. Pentru mulți proprietari, asta înseamnă costuri mai mari, iar pentru alții, doar o reașezare a regulilor jocului.

De ce a fost schimbat sistemul de impozitare auto

Autoritățile au justificat modificările prin mai multe realități greu de ignorat. România are unul dintre cele mai vechi parcuri auto din Uniunea Europeană, iar diferențele dintre o mașină modernă și una veche de 15–20 de ani nu erau suficient reflectate în impozit. În plus, presiunea venită din zona politicilor de mediu a dus la introducerea unor criterii noi, legate direct de norme de poluare și valoare.

Scopul declarat este dublu: descurajarea utilizării vehiculelor foarte poluante și crearea unui sistem de taxare mai echitabil, în care mașinile cu impact mai mare asupra mediului să contribuie mai mult.

Cum se calculează impozitul auto în 2026

Baza de calcul pornește în continuare de la capacitatea cilindrică, însă aceasta nu mai este singurul criteriu. Motorul este împărțit în unități de câte 200 cm³ (sau fracțiune), iar fiecărei unități i se aplică un tarif stabilit prin Codul Fiscal. Acest tarif diferă în funcție de norma de poluare a autoturismului, iar autoritățile locale pot aplica majorări în limitele legii.

Pentru autoturismele considerate de lux, apare un element suplimentar: o taxă aplicată procentual asupra valorii care depășește un anumit prag, taxă care se plătește timp de câțiva ani consecutivi. De asemenea, în 2026 apare pentru prima dată o taxă anuală și pentru mașinile electrice, chiar dacă aceasta rămâne la un nivel redus.

Cine plătește mai mult și cine este mai puțin afectat

Impactul noilor reguli diferă semnificativ de la un caz la altul. Mașinile mici, relativ noi și cu norme de poluare bune rămân în zona unor impozite suportabile. În schimb, proprietarii de autoturisme vechi, cu motoare mari și norme de poluare inferioare, vor simți cel mai clar schimbarea.

În practică, cele mai frecvente situații întâlnite în 2026 sunt următoarele:

• autoturismele sub 1.600 cm³, cu normă Euro 5 sau Euro 6, rămân la impozite anuale moderate;

• motoarele de 2.0 litri ajung frecvent la câteva sute de lei pe an, în funcție de normă și localitate;

• motoarele peste 3.0 litri pot depăși ușor pragul de câteva mii de lei anual;

• mașinile electrice nu mai sunt complet scutite, dar taxa rămâne una simbolică;

• autoturismele de lux sunt vizate suplimentar printr-o taxă distinctă, aplicată pe mai mulți ani.

Această reașezare a impozitelor transmite un semnal clar: costul deținerii unei mașini nu mai este legat doar de cilindree, ci și de responsabilitatea față de mediu și de valoarea bunului deținut.

Ce ar trebui să faci înainte de termenul de plată

Pentru 2026, regulile de plată rămân similare cu cele din anii anteriori. Impozitul poate fi achitat integral până la finalul lunii martie, caz în care se aplică o bonificație stabilită de autoritatea locală, sau în două tranșe egale, fără penalități.

Recomandarea practică este să verifici din timp suma exactă datorată, mai ales dacă deții o mașină cu motor mare, un autoturism mai vechi sau un model încadrat la categoria de lux. Diferențele față de anii anteriori pot fi semnificative, iar o estimare corectă te ajută să eviți surprizele neplăcute.

Întrebări și răspunsuri despre impozitul auto în 2026

Ce este impozitul auto și cine trebuie să îl plătească în 2026?Impozitul auto este o taxă locală anuală plătită de orice persoană fizică sau juridică ce deține un autoturism înmatriculat în România. În 2026, obligația revine proprietarului înscris în talon la data de 31 decembrie a anului anterior. Indiferent dacă mașina este folosită zilnic sau nu, impozitul se datorează integral pentru anul fiscal în curs, conform Codului Fiscal și hotărârilor consiliilor locale.

Cum se calculează impozitul auto în 2026?Calculul pornește de la capacitatea cilindrică a motorului, exprimată în centimetri cubi, împărțită la 200 cm³ sau fracțiune. Fiecărei unități i se aplică un tarif stabilit prin lege, care diferă în funcție de norma de poluare. În 2026, acest tarif poate fi ajustat de autoritățile locale. Pentru anumite autoturisme, precum cele de lux sau electrice, se aplică reguli suplimentare.

A crescut impozitul auto în 2026 față de 2025?În majoritatea cazurilor, da. Creșterea nu este uniformă, însă mașinile vechi, cu norme de poluare slabe și motoare mari, sunt cele mai afectate. Pentru autoturismele mici și relativ noi, diferențele sunt mai reduse sau chiar inexistente. Introducerea taxei pentru mașinile electrice și a taxei de lux contribuie, de asemenea, la creșterea medie a impozitului auto în 2026.

Mașinile electrice mai sunt scutite de impozit în 2026?Nu complet. Începând cu 2026, mașinile electrice nu mai beneficiază de scutire totală, fiind introdusă o taxă anuală fixă. Aceasta este însă semnificativ mai mică decât impozitul plătit pentru autoturismele cu motor termic. Măsura are rolul de a menține un avantaj fiscal pentru electrice, dar și de a uniformiza baza de impozitare la nivel local.

Ce înseamnă taxa auto de lux din 2026?Taxa de lux se aplică autoturismelor a căror valoare depășește un prag stabilit prin lege. În 2026, această taxă este calculată ca procent din valoarea care depășește pragul respectiv și se plătește anual, pe o perioadă limitată. Ea este separată de impozitul auto clasic și vizează exclusiv mașinile cu preț ridicat, indiferent de motorizare.

Impozitul auto diferă de la o localitate la alta?Da. Deși baza de calcul este stabilită la nivel național, consiliile locale pot aplica majorări sau reduceri în anumite limite legale. Astfel, două autoturisme identice pot avea impozite diferite în funcție de localitatea în care sunt înregistrate. Din acest motiv, este recomandat ca proprietarii să verifice nivelul exact al impozitului la direcția locală de taxe sau printr-un calculator online.

Cât este impozitul pentru o mașină de 2.0 litri în 2026?Pentru un motor de aproximativ 2.000 cm³, impozitul anual în 2026 se situează, în general, între 250 și 350 de lei. Suma exactă depinde de norma de poluare, de localitatea unde este înregistrată mașina și de eventualele majorări locale. Autoturismele Euro 6 plătesc, de regulă, mai puțin decât cele cu norme inferioare.

Cum și când se plătește impozitul auto în 2026?Impozitul auto se poate plăti integral până la 31 martie 2026, caz în care multe primării acordă o bonificație de până la 10%. Alternativ, plata se poate face în două tranșe egale, până la 31 martie și 30 septembrie, fără penalități. Plata se face la direcția locală de taxe sau online, prin platformele puse la dispoziție de autorități.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc impozitul auto la timp?Neplata impozitului auto la termen atrage penalități și dobânzi de întârziere, calculate zilnic. În plus, restanțele pot bloca eliberarea unor documente fiscale sau vânzarea autoturismului. Pe termen lung, datoriile pot fi executate silit de autoritatea locală. Din acest motiv, plata la timp sau verificarea sumelor datorate este esențială în 2026.

Cum pot afla rapid cât am de plată pentru impozitul auto?Cea mai simplă metodă este folosirea unui calculator online de impozit auto, unde introduci datele mașinii: capacitate cilindrică, normă de poluare și tip de motorizare. Aceste instrumente oferă o estimare rapidă și realistă, ținând cont de regulile actualizate pentru 2026, fără a fi nevoie de calcule manuale sau deplasări la ghișeu.

Impozitul auto în 2026 nu mai este o simplă formalitate anuală, ci un cost care reflectă mai clar tipul de mașină pe care îl conduci. Pentru unii, schimbările vor fi abia sesizabile. Pentru alții, ele pot deveni un argument serios în favoarea schimbării autoturismului sau a alegerii unei motorizări mai eficiente. Într-un context în care taxarea auto va deveni, cel mai probabil, și mai strictă în anii următori, informarea corectă rămâne cel mai bun aliat.

