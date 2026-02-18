Începe play-off-ul Champions League: program, top meciuri și cote

Atalanta și Dortmund încearcă să evite a treia înfrângere la rând în Champions League. foto: topbet

Echipele ce au încheiat pe locurile 9-24 în faza ligii se vor duela pentru un loc în optimile de finală ale Champions League. În acest mijloc de săptămână vom avea ocazia de a vedea episodul cu numărul 2 al duelului dintre Benfica și Real Madrid. Primul episod a fost unul de vis pentru „vulturi”. Interul lui Chivu se va deplasa în Norvegia, pentru o partidă dificilă cu Bodo Glimt.

Totodată, Atalanta și Dortmund încearcă să evite a treia înfrângere la rând în Champions League. Iată programul complet din 17-18 februarie, prezentarea celor mai tari dueluri și câteva cote pregătite de casele de pariuri sportive .

Program tur play-off optimi

· 17 februarie, 19:45: Galatasaray – Juventus

· 17 februarie, 22:00: Benfica - Real Madrid

· 17 februarie, 22:00: Dortmund – Atalanta

· 17 februarie, 22:00: Monaco – PSG

· 18 februarie, 19:45: Qarabag – Newcastle

· 18 februarie, 22:00: Bodo Glimt - Inter Milano

· 18 februarie, 22:00: Club Brugge - Atletico Madrid

· 18 februarie, 22:00: Olympiacos - Leverkusen

Benfica - Real Madrid: Madrilenii vor revanșa

Estadio Da Luz găzduiește partida dintre Benfica și Real Madrid azi, 17 februarie, începând cu ora 22:00. Benfica s-a calificat în mod dramatic în play-offul pentru optimi. În ultima etapă a învins-o chiar pe Real Madrid cu scorul de 4-2. Golul calificării a fost marcat în al optulea minut de prelungire de către portarul Trubin. Fără acel gol, Benfica rămânea acasă.

Benfica a încheiat grupa cu 9 puncte, toate cele 3 victorii venind în ultimele 4 etape. În afară de Real Madrid, portughezii au mai învins-o pe teren propriu pe Napoli, iar în deplasare pe Ajax. Cota ca Benfica să nu piardă acest meci este 1.81.

Real Madrid îl are ca golgheter al competiției pe Mbappe, care a marcat de 13 ori. Asta nu a fost însă suficient pentru ca „galacticii” să se califice direct în optimile competiției. Dacă obțineau cel puțin un punct cu Benfica, ar fi mers direct în optimile Champions League. În cazul în care se va califica în optimi, Real Madrid o va înfrunta pe Sporting Lisabona sau Manchester City.

Dortmund - Atalanta: formația din Serie A nu se regăsește

Borussia Dortmund primește vizita Atalantei pe 17 februarie, începând cu ora 22:00. Formația nemțească a încheiat pe locul 17 în grupa de Champions League. A obținut o singură victorie în ultimele 5 runde. A venit în fața lui Villarreal , care a încheiat grupa pe penultimul loc.

În ultimele două runde Dortmund a pierdut cu Tottenham și Inter Milano, de fiecare dată fiind învinsă la două goluri diferență. Cotele 1X2 la pariuri pentru acest meci sunt:

· Victorie Dortmund: 2.00

· Egal: 3.50

· Victorie Atalanta: 3.50

Atalanta a încheiat grupa Champions League pe locul 15, în ultimele două runde fiind învinsă la un singur gol diferență de către Bilbao, respectiv Royale Union, formații care nu s-au calificat mai departe. În campionat se află pe locul 6. În cazul în care se va califica în optimi, Atalanta o va înfrunta pe Arsenal sau Bayern Munchen.

Bodo Glimt - Inter Milano: Visul frumos continuă pentru formația norvegiană

Pe 18 februarie, începând cu ora 22:00, Bodo Glimt va primi vizita celor de la Inter Milano. Bodo Glimt a avut un final senzațional de grupă, obținând două victorii în ultimele două etape. Le-a învins pe Manchester City, respectiv Atletico Madrid. De „cetățeni” a trecut cu scorul de 3-1 pe teren propriu, iar de madrileni cu 2-1 în deplasare. Astfel, formația norvegiană s-a calificat de pe locul 23.

Inter Milano a încheiat pe locul 10 grupa Champions League. După patru etape, foarte multă lume o vedea direct calificată în optimile de finală, având maximum de puncte. Au urmat însă trei înfrângeri, care au scos-o din top 8. Eșecurile au venit pe teren propriu cu Liverpool și Arsenal, iar în deplasare cu Atletico Madrid. Dacă o va învinge pe Bodo Glimt în dubla manșă, în optimile de finală echipa antrenată de Cristi Chivu o va înfrunta pe Manchester City sau Sporting Lisabona. Cotele 1X2 la pariuri pentru meciul dintre Bodo Glimt și Inter Milano sunt:

· Victorie Bodo Glimt: 4.33

· Egal: 4.20

· Victorie Inter Milano: 1.66

Pariuri antepost câștigătoare Champions League

1. Arsenal - 4.50

2. Bayern Munchen - 5.60

3. FC Barcelona - 8.00

4. Manchester City - 8.00

5. PSG - 9.00

Returul play-off-ului pentru optimi este programat săptămâna viitoare. Tragerea la sorți pentru optimi va avea loc pe 27 februarie, urmând ca manșele din optimi să se desfășoare în luna martie, la interval de o săptămână.