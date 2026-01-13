Înregistrarea sistematică a imobilelor notează gratuit posesia în cartea funciară

2 minute de citit Publicat la 09:00 13 Ian 2026 Modificat la 09:00 13 Ian 2026

Prin înregistrarea sistematică, proprietățile sunt măsurate și înscrise gratuit în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, iar datele sunt recunoscute de instituțiile statului. Cărțile funciare sunt esențiale pentru utilizarea proprietății în cadrul unor procese precum tranzacțiile imobiliare, obținerea de credite, investițiile sau dezvoltarea gospodăriei ori a comunei.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020 și vizează înregistrarea gratuită a proprietăților din 660 de comune, însumând peste 5,7 milioane de hectare.

În multe zone rurale din România există imobile (terenuri și construcții) pentru care oamenii nu dețin acte de proprietate dar le folosesc, uneori de generații întregi, achitând impozitele pentru acestea.

În cazul acestora, legea permite, în cadrul procesului de înregistrare sistematică, notarea posesiei în cartea funciară, urmând ca după trei ani, aceasta să poată fi transformată în proprietate, fără alte demersuri juridice.

Care sunt pașii pentru notarea posesiei

Dacă nu ai acte care să ateste proprietatea, dar o folosești, trebuie să știi că poți fi notat ca posesor în cartea funciară.

Pentru notarea posesiei este nevoie:

· să colaborezi cu prestatorul lucrărilor de înregistrare sistematică și cu reprezentantul primăriei pentru identificarea terenului pe care îl deții în fapt;

· să semnezi fișa de date a imobilului pusă la dispoziție de prestator;

· să te asiguri că primăria eliberează adeverința prin care atestă că deții imobilul sub nume de proprietar și că acesta nu face parte din domeniul public sau privat al statului sau comunei;

· să prezinți copia înscrisului care atestă că ești posesor, dacă există.

Posesia de fapt înscrisă în documentele tehnice se notează în cărţile funciare deschise ca urmare a finalizării înregistrării sistematice.

Verifică conținutul documentelor tehnice

După realizarea măsurătorilor și identificarea proprietarilor sau a posesorilor, documentele tehnice ale cadastrului sunt afișate la sediul primăriei comunei sau într-un alt loc stabilit de primar, pentru o perioadă de 60 de zile. În acest interval este necesar să verifici datele referitoare la imobilul deținut (suprafața, amplasamentul, limitele, proprietarii/posesorii etc.). Dacă observi neconcordanțe, în perioada de afișare poți depune cerere de rectificare pentru corectarea informațiilor.

Transformarea posesiei în proprietate

În toate cazurile în care s-a notat posesia în cartea funciară, dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior:

· din oficiu, la împlinirea unui termen de trei ani de la momentul notării în cartea funciară, dacă nu a fost notat niciun litigiu prin care se contestă înscrierile din cartea funciară;

· la cererea posesorului notat sau a succesorilor acestuia, în baza actului de proprietate, ca urmare a dobândirii dreptului de proprietate prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege.

Astfel, chiar și în lipsa unor acte care să dovedească proprietatea, casa și/sau terenul pe care le folosești și pentru care plătești impozite, pot fi înscrise în cartea funciară în procesul de înregistrare sistematică a imobilelor.

Află mai multe informații pe: www.ancpi.ro /pnccf/

FĂ PASUL CEL MARE CĂTRE ÎNREGISTRARE! PENTRU PROPRIETATEA TA.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).