De ce aleg tot mai mulți români cosmeticele coreene. Specialiștii vorbesc despre un nou fenomen al pielii sensibile

Portret femeie cu ten luminos. Sursa foto: ekoskin.ro

Tot mai mulți români se confruntă cu iritații, roșeață și reacții neobișnuite la produsele cosmetice folosite zilnic. Dermatologii atrag atenția că supra-folosirea ingredientelor active și rutinele agresive pot afecta bariera naturală a pielii. În acest context, cosmeticele coreene, cunoscute pentru formulele blânde și accentul pus pe hidratare și prevenție, câștigă tot mai mult teren și în România.

Produsele virale nu mai sunt principala alegere a consumatorilor:

În ultimii ani, îngrijirea pielii a devenit mai complexă, iar publicul a fost expus la o avalanșă de recomandări online: rutine foarte lungi, combinații de acizi exfolianți, retinoizi și tratamente aplicate simultan. Specialiștii spun că, pentru multe persoane, acest tip de abordare poate duce la o piele mai reactivă, cu semne de iritație și disconfort.

Pe acest fond, mulți consumatori se reorientează către produse percepute ca mai blânde și rutine mai simple, axate pe hidratare și refacerea barierei cutanate — direcție asociată frecvent cu filosofia K-beauty. În paralel, crește și interesul pentru informare corectă: ce înseamnă, de fapt, cosmetice coreene originale și cum pot fi verificate înainte de cumpărare.

K-beauty crește cu aproape 9% anual:

Dincolo de tendințele din social media, datele din rapoarte de piață indică o creștere puternică a industriei K-beauty la nivel global și european, dar și o cerere tot mai mare pentru produse dedicate tenului sensibil.

Piața globală: de la 14,7 miliarde USD în 2024 la peste 31,8 miliarde USD până în 2033

Potrivit unei estimări publicate de IMARC Group, piața globală a produselor K-beauty a ajuns la 14.689,5 milioane USD în 2024 și ar urma să atingă 31.818,4 milioane USD până în 2033, cu o rată medie anuală de creștere (CAGR) de 8,97%în perioada 2025–2033.

Europa: 17,3 miliarde USD în 2022 și o creștere de 8,2% până în 2030

În Europa, piața produselor K-beauty a generat 17.324,9 milioane USD în 2022 și este estimată să crească cu un CAGR de 8,2% în perioada 2023–2030. În același raport, segmentul de skin care este menționat ca fiind cel mai mare generator de venit în 2022 — un indiciu că interesul pentru îngrijirea tenului rămâne motorul principal al creșterii.

Ten sensibil: un segment de 1,46 miliarde USD doar în Coreea de Sud (2023)

Datele sugerează că îngrijirea pielii sensibile este un subiect major chiar în țara de origine a K-beauty. În Coreea de Sud, piața produselor pentru piele sensibilă a generat 1.460,2 milioane USD în 2023 și este prognozată să ajungă la 2.919,8 milioane USD până în 2030, cu un CAGR de 10,4% între 2024 și 2030.

Cererea din SUA: importuri de 1,7 miliarde USD în 2024 (+54% față de anul anterior)

Creșterea cererii se vede și în comerțul internațional. Un articol Associated Press citează statistici compilate de U.S. International Trade Commission, potrivit cărora SUA au importat 1,7 miliarde USD în cosmetice sud-coreene în 2024, ceea ce reprezintă o creștere de 54% față de anul anterior.

Datele despre consumatori reflectă nevoia:

Specialiștii spun că cifrele reflectă o schimbare de comportament: tot mai mulți consumatori caută rutine mai „prietenoase” cu pielea, formule cu accent pe hidratare și ingrediente cu toleranță bună, în locul unor scheme foarte agresive, aplicate zilnic. Trendul nu pare doar o modă, ci o reorientare către ideea de prevenție și echilibru.

Un indicator important este atenția tot mai mare acordată refacerii barierei cutanate, în special în cazul pielii iritate sau reactive. Pentru cei care suspectează că tenul este „supra-tratat”, există și produse dedicate de îngrijire orientate spre calmare și reparare, cum ar fi produsele pentru barieră afectată .

Produsele falsificate există:

Pe măsură ce popularitatea crește, apar și riscuri: produse contrafăcute, listări neclare în marketplace-uri sau vânzători neautorizați. În astfel de situații, consumatorii pot ajunge să cumpere produse cu etichetare incompletă, formulă alterată sau condiții de depozitare necorespunzătoare, ceea ce poate crește riscul de iritații.

Interesul pentru cosmeticele coreene crește pe fondul unor probleme tot mai frecvente legate de sensibilitatea pielii și dorința de rutine mai simple. Iar datele de piață sugerează că fenomenul are o bază solidă: creștere globală accelerată, expansiune în Europa și o cerere puternică în SUA. Pentru consumatori, recomandarea specialiștilor rămâne aceeași: rutina trebuie adaptată tipului de ten, iar produsele trebuie cumpărate din surse de încredere.