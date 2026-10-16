Longevitatea începe cu starea de bine: patru experiențe semnate ANA Spa Collection by ANA Hotels

Descoperă experiențe dedicate echilibrului dintre corp și minte, de la terapiile balneare cu resursele naturale ale Lacului Techirghiol până la ritualurile premium și recuperarea în mediul urban.

De la reconectarea cu natura în Poiana Brașov și terapiile bazate pe resursele naturale ale Lacului Techirghiol, până la recuperarea într-un cadru urban și integrarea tehnologiilor moderne de wellness, ANA Spa Collection by ANA Hotels propune patru experiențe Longevity construite în jurul unei idei comune: grija pentru calitatea vieții începe cu atenția acordată propriului corp și echilibrului dintre corp și minte.

Longevitatea nu mai înseamnă doar preocuparea pentru numărul anilor, ci și pentru felul în care îi trăim. Energia, mobilitatea, echilibrul emoțional, odihna și timpul acordat propriei stări de bine au devenit componente importante ale unei abordări mai conștiente asupra vieții.

În acest context, experiențele de wellness capătă un rol diferit: nu mai sunt doar momente de răsfăț, ci oportunități de a încetini ritmul, de a ne reconecta cu noi înșine și de a acorda mai multă atenție nevoilor corpului.

Pornind de la această perspectivă, ANA Spa Collection by ANA Hotels propune patru programe Longevity, disponibile la ANA Spa Poiana Brașov, ANA Health Spa Eforie Nord, ANA Spa Crowne Plaza Bucharest și SPA InterContinental Athénée Palace Bucharest. Fiecare experiență valorifică particularitățile destinației sale, reunind, în formule diferite, terapii spa, mișcare, relaxare, nutriție și momente dedicate recuperării.

Deși diferă prin durată, atmosferă și tipurile de experiențe incluse, cele patru programe au un element comun: o perspectivă asupra stării de bine care pune în valoare atât corpul, cât și mintea.

Longevitate în natură: reconectare și echilibru la ANA Spa Poiana Brașov

La munte, programul Longevity pornește de la unul dintre cele mai importante atuuri ale destinației: apropierea de natură. Într-un cadru în care pădurea și aerul montan fac parte din experiență, programul propune trei zile dedicate relaxării, mișcării și reconectării.

Sejurul include cazare cu demipensiune la ANA Hotels Poiana Brașov și acces la facilitățile ANA Spa, de la piscină și saune până la jacuzzi și hot tub-ul exterior. Programul combină terapiile spa cu activități în aer liber, nutriție funcțională și sesiuni dedicate echilibrului dintre corp și minte.

Experiența începe cu un ritual de bun-venit și sesiuni Mind & Body în natură și continuă cu masaje, drenaj limfatic și momente dedicate mișcării și recuperării. Unul dintre elementele definitorii este Forest Bathing, o experiență de conectare conștientă cu mediul natural, care invită participanții să încetinească ritmul și să se desprindă de rutina cotidiană.

Programul este conceput pentru cei care își doresc o pauză de la ritmul alert al vieții de zi cu zi și un context favorabil relaxării, revitalizării și reconectării emoționale.

Puterea resurselor naturale: tradiția balneară a Techirghiolului la ANA Health Spa Eforie Nord

La ANA Health Spa Eforie Nord, pachetul Longevity valorifică resursele naturale care definesc identitatea balneară a zonei: nămolul sapropelic și apa intens mineralizată a Lacului Techirghiol.

Programul se desfășoară pe parcursul a patru zile și trei nopți și include cazare cu vedere la mare în cadrul hotelului ANA Hotels Europa Eforie Nord și mic dejun. Terapiile balneare sunt completate de masaje, drenaj limfatic, ritualuri faciale și sesiuni Mind & Body, într-o abordare care îmbină tradiția balneară românească și experiențele contemporane de wellness.

Prima zi include un Spa Lifestyle Assessment, o sesiune Mind & Body în natură, terapii cu nămol sapropelic și apă mineralizată, precum și masajul Serenity, dedicat zonei scalpului și regiunii cervicale. Experiența este completată de accesul la Aqua Salty Delight, zona de wellness cu piscină interioară cu apă sărată, jacuzzi, saune și facilități de fitness.

Programul continuă cu terapii orientate spre relaxare, recuperare și revitalizare, păstrând resursele naturale ale Techirghiolului în centrul experienței.

Este o invitație de a redescoperi potențialul unei destinații balneare cu tradiție, într-un format contemporan, în care timpul acordat propriei stări de bine devine parte a experienței de vacanță.

Un reset urban: mișcare, recuperare și relaxare la ANA Spa Crowne Plaza Bucharest

Pentru cei care își doresc o experiență de wellness fără să părăsească Bucureștiul pentru mai multe zile, programul Longevity de la ANA Spa Crowne Plaza Bucharest propune un format concentrat, desfășurat pe parcursul a două zile.

Programul reunește mișcarea, terapiile spa, relaxarea și nutriția într-o experiență adaptată ritmului urban. Fiecare zi începe cu un ritual de bun-venit, care include apă alcalină, ceai organic și gustări vegetale, urmat de sesiuni Mind & Body și terapii dedicate stării de bine.

În prima zi, programul include drenaj limfatic manual, Hatha Yoga și o sesiune în Float Pod, o experiență de relaxare prin izolare senzorială într-un mediu cu apă sărată. A doua zi continuă cu un masaj Aromazen sau Candle, Yin Yoga și o nouă sesiune Float Pod.

Ambele zile se încheie cu Longevity Lunch, iar participanții beneficiază de acces la facilitățile spa, inclusiv piscină, saune, hammam, hot tub și zona de fitness.

Este o experiență gândită pentru cei care vor să își acorde timp pentru mișcare, recuperare și odihnă, fără a renunța la programul obișnuit pentru un sejur mai lung.

n completarea experiențelor dedicate longevității și stării de bine, începând din luna septembrie, ANA Spa Crowne Plaza Bucharest a introdus o nouă terapie: terapia cu oxigen hiperbaric. Această experiență completează oferta de wellness și recuperare a centrului, oferind o nouă opțiune celor care își doresc să acorde mai multă atenție sănătății și timpului dedicat propriei stări de bine.

Wellness premium: ritualuri și tehnologii contemporane la SPA InterContinental Athénée Palace Bucharest

La SPA InterContinental Athénée Palace Bucharest, programul Longevity aduce împreună terapiile spa clasice, ritualurile premium și tehnologiile contemporane de wellness, într-un cadru urban elegant.

Experiența începe cu Golden Glow Scrub și continuă cu drenaj limfatic personalizat și un smoothie D-Lab. Programul include apoi NeuroVizr, o experiență care utilizează stimularea senzorială într-un context de relaxare și wellbeing, urmată de masaj facial și posibilitatea de a alege între Majestic Serenity și Deep Tissue Massage.

Un alt element al programului este sesiunea Nooance LED, iar experiența este completată de Longevity Lunch.

Prin combinația dintre ritualurile corporale, masaj, tehnologie și nutriție, programul propune o abordare contemporană a wellness-ului premium, în care fiecare componentă contribuie la o experiență dedicată relaxării și îngrijirii personale.

Longevitatea ca stil de viață: dincolo de experiența spa

Cele patru programe Longevity dezvoltate de ANA Spa Collection by ANA Hotels reflectă moduri diferite de a privi aceeași idee.

La ANA Spa Poiana Brașov, accentul cade pe natură și reconectare. La ANA Health Spa Eforie Nord, experiența pornește de la resursele naturale și tradiția balneară a Techirghiolului. La ANA Spa Crowne Plaza Bucharest, programul răspunde ritmului urban printr-o combinație de mișcare, relaxare și recuperare, în timp ce la SPA InterContinental Athénée Palace Bucharest, wellness-ul premium este completat de tehnologii contemporane și ritualuri personalizate.

Dincolo de diferențele dintre destinații, filosofia ANA Spa Collection rămâne aceeași: longevitatea nu se rezumă la anti-aging și nici la o singură zi petrecută la spa. Ea poate fi privită ca o preocupare continuă pentru calitatea vieții, care include mișcare, odihnă, alimentație echilibrată, gestionarea stresului și timp acordat propriei stări de bine.

Într-o perioadă în care călătoriile sunt asociate tot mai des cu dorința de recuperare, echilibru și experiențe cu sens, programele Longevity transformă câteva zile departe de rutina cotidiană într-o oportunitate de a încetini ritmul și de a acorda mai multă atenție propriilor nevoi.

Pentru ANA Spa Collection by ANA Hotels, wellness-ul înseamnă mai mult decât o experiență de moment. Înseamnă o invitație de a face din grija pentru sine o parte firească a stilului de viață.