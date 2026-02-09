Neamț – trăiește istoria, simte natura, gustă tradiția

Orașele Roman și Târgu-Neamţ contribuie la imaginea unui județ dinamic, cu un profil turistic autentic. foto: cj neamţ

Județul Neamț va participa, în perioada 12–15 februarie 2026, la Târgul de Turism al României, organizat la Romexpo București, cu o ofertă care depășește ideea clasică de destinație turistică, propunând publicului o experiență completă.

Prezența la cea de-a 53-a ediție a celui mai amplu eveniment național de profil confirmă rolul Județului Neamț pe harta turismului românesc. Este o destinație în care vizitatorii pot urma un itinerar ce îmbină patrimoniul istoric, natura spectaculoasă și energia comunităților locale, într-o experiență memorabilă, care se descoperă pas cu pas.

Natură, istorie și orașe cu identitate culturală

Ținutul Neamțului se remarcă printr-o combinație rar întâlnită de natură spectaculoasă, istorie vie și orașe cu puternică identitate culturală. Masivul Ceahlău, Cheile Bicazului și Lacul Izvorul Muntelui cu barajul Bicaz sunt doar câteva dintre reperele care dau măsura diversității peisajului. Lor li se adaugă monumente istorice de prim rang, din vremea lui Ștefan cel Mare, precum Cetatea Neamț și Curtea Domnească de la Piatra-Neamț. Iar orașele Roman și Târgu-Neamț, cu viața lor culturală activă, contribuie la imaginea unui județ dinamic, cu un profil turistic autentic.

Gustul autentic al locurilor

Gastronomia ocupă un loc central în experiența Neamțului. Sub conceptul „Neamțul în bucate”, vizitatorii sunt invitați să descopere ingrediente locale, rețete transmise din generație în generație și respectul pentru gustul natural.

Preparatele realizate de producători locali, membri ai Clusterului „Produs în Neamț”, pun în valoare legătura firească dintre oameni, natură și tradiție.

Tradiții și experiențe interactive

Standul Județului Neamț propune activități interactive care pun în valoare tradițiile locale, de la ateliere de meșteșuguri inspirate din universul lui Ion Creangă, susținute de meșteri populari din Humulești, până la reconstituiri medievale realizate de Străjerii Cetății Neamțu și momente de muzică și dans popular oferite de Ansamblul Folcloric „Floricică de la munte” al Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare”.

O ofertă turistică pentru tot anul

În 2026, Neamțul propune o ofertă turistică variată, de la turism cultural și activ, festivaluri de muzică și teatru și drumeții tematice, până la sporturi de iarnă, activități nautice și zboruri de agrement. Un punct de atracție distinct îl reprezintă Ținutul Zimbrului, singura destinație de ecoturism din România inclusă în Top 100 Green Destinations. Oferta este completată de zona Bicaz – Lacul Izvorul Muntelui – Ceahlău și de orașele Piatra-Neamț și Roman, care adaugă destinației un plus de dinamism și diversitate.

Participarea la Târgul de Turism al României este realizată în parteneriat, având ca organizator principal Consiliul Județean Neamț, alături de Municipiul Roman, orașele Târgu-Neamț și Bicaz, precum și Organizația de Management al Destinației Turistice Piatra-Neamț.

Daniel-Vasilică HARPA – președintele Consiliului Județean Neamț: „Prezența Județului Neamț la Târgul de Turism al României este o invitație deschisă, adresată tuturor celor care își doresc mai mult decât o simplă vacanță. Îi așteptăm pe vizitatori la standul nostru pentru a descoperi spiritul unei regiuni în care istoria, natura și tradiția se îmbină armonios. Prin această diversitate, Ținutul Neamțului se afirmă ca o destinație turistică potrivită pentru sejururi pe tot parcursul anului, iar dorința noastră este ca fiecare vizitator al târgului să plece cu o impresie frumoasă și cu dorința sinceră – și planul concret – de a veni să ne cunoască la noi acasă.”

Recunoașterea acordată de Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism, care a clasat Neamțul pe locul IV la nivel național, confirmă atractivitatea și potențialul zonei.

Așadar, nu rămâne decât să vă hotărâți să alegeți vacanța în Neamț și să descoperiți, pas cu pas, o destinație care se trăiește, se simte și se savurează.