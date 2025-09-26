Nue lansează Nue One – dispozitiv pentru ameliorarea durerilor menstruale

3 din 4 femei suferă de dureri menstruale. foto: shutterstock.com

Nue, un brand creat pentru a oferi soluții sigure și eficiente pentru wellness-ul feminin, anunță lansarea Nue One, primul său dispozitiv TENS/EMS portabil, conceput pentru ameliorarea durerilor menstruale și a simptomelor PMS.

De ce fost creat Nue One

3 din 4 femei suferă de dureri menstruale și, de prea multe ori, a fost tratată ca „normală”. Din acest motiv, brandul Nue și-a propus să ofere o alternativă sigură, certificată și discretă, care să aducă mai mult confort și libertate în viața de zi cu zi. Reprezentanții companiei subliniază că femeile merită soluții adaptate vieții moderne, fie că sunt la birou, acasă sau în mișcare. Nue One este răspunsul la o nevoie reală, frecvent ignorată.

Nue One folosește micro-impulsuri electrice blânde pentru a relaxa musculatura și a bloca semnalele de durere. Fiecare detaliu a fost proiectat având în minte nevoia reală de încredere și siguranță, astfel că Nue One este certificat la standardele internaționale CE și FCC. Designul discret și prietenos cu pielea îl face potrivit pentru a fi folosit zilnic, oriunde ai nevoie.

Pad-urile reutilizabile rezistă în medie 25–30 de utilizări, ceea ce face produsul ușor de întreținut și accesibil pe termen lung. În doar 15 minute, utilizatoarele pot observa primele efecte, iar sesiunile pot fi prelungite în funcție de nevoie.

Misiunea noastră

Nue nu dezvoltă doar produse, ci construiește și o comunitate. Prin programul nue One Voice, un procent din fiecare achiziție este direcționat către ONG-uri dedicate femeilor. Prin nue You, compania oferă beneficii și recompense reale clientelor sale. Brandul își propune să creeze un spațiu în care sănătatea feminină să nu mai fie un subiect tabu, ci o conversație deschisă și asumată.