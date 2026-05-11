Oltenii pornesc favoriți în a zecea lor finală de Cupa României 

Stadionul Municipal Sibiu. foto: tipzor

Universitatea Craiova și Universitatea Cluj luptă pentru titlul de campioană în Superliga României, dar, înainte de meciul direct care poate decide titlul, se înfrunta în finala Cupei României, care are loc pe 13 mai, începând cu ora 20:00. Partida se desfășoară la Sibiu.

Toate meciurile din fazele eliminatorii ale celor două echipe au avut parte de suspans

În ambele semifinale ale Cupei României am avut parte de dramatism. Se așteaptă ca finala să fie la fel de încinsă, cel puțin dacă e să ne ghidăm după cotele la pariuri. În prima semifinală, disputată la Mioveni, Universitatea Cluj a câștigat cu 5-4 la penalty-uri în fața celor de la FC Argeș. În cea de-a doua, U. Craiova s-a impus cu 4-1 după loviturile de departajare în deplasare contra lui Dinamo.

U. Craiova a avut parte de extra time și în sferturi , împotriva celor de la CFR Cluj. Atunci craiovenii au jucat pe teren propriu, impunându-se cu 3-1 după extra time. Asta, după ce CFR a egalat în minutul 90, trimițând partida în extra time.

Universitatea Cluj s-a chinuit tot pe teren propriu, la fel ca Universitatea Craiova. Adversara a fost Hermannstadt , echipă care luptă pentru salvarea de la retrogradare în Superligă. Hermannstadt a deschis scorul în minutul 52, pentru ca Universitatea Cluj să egaleze în minutul 73. Golul victoriei clujenilor a venit în minutul 81.

De menționat că Mendy a înscris pentru Universitatea Cluj atât în sferturile de finală, cât și în semifinale. Etim este cel mai bun marcator al oltenilor în această ediție de Cupa României, americanul înscriind de 3 ori. De partea cealaltă, golgheterii clujenilor sunt francezul Mendy și Atanas Trică, fiecare cu două reușite.

Universitatea Craiova a câștigat până acum Cupa României de șapte ori, ultima oară în sezonul 2020-2021, când a trecut de Astra Giurgiu după extra time. În alte două rânduri a pierdut finala. Astfel, în sezonul 1993-1994 a cedat în fața Gloriei Bistrița, iar în 1997-1998 în fața Rapidului, de fiecare dată cu 0-1. De partea cealaltă, Universitatea Cluj a câștigat Cupa României o singură dată. S-a întâmplat în urmă cu mai bine de 60 de ani. În alte cinci rânduri clujenii au fost învinși în finală.

Încă o partidă decisă în extra time?

Partida este destul de echilibrată pe site-urile de pariuri sportive . Oltenii pornesc ușor favoriți, cu o cotă de 2.37 la victorie. De partea cealaltă, „șepcile roșii” au cota 2.80. Trei dintre cele 4 meciuri din fazele eliminatorii ale celor două formații s-au încheiat la egalitate în timp regulamentar. Cota ca și finala să aibă parte de extra time este 3.20.

Universitatea Cluj a înscris în fiecare din cele 5 meciuri disputate în acest sezon de Cupa României. Cota ca formația ardeleană să marcheze în timp regulamentar și în această partidă este 1.40.

Chiar dacă U Cluj și U Craiova luptă pentru primul loc în campionat, nu este de neglijat nici aspectul financiar oferit de această finală de Cupa României. În ultimele sezoane au avut loc schimbări frecvente ale premiilor pentru această competiție.

Pentru acest sezon, câștigătoarea Cupei României va primi 240.000 de euro, în vreme ce învinsa din finală va primi doar 10.000 de euro. Pe lângă aceste sume, cele 4 formații calificate în semifinale au primit 50.000 de euro. De asemenea, au fost recompensate și prestațiile din faza grupelor. Astfel, pentru fiecare punct obținut în grupă s-a acordat suma de 4.000 de euro. În cazul în care nu va cuceri titlul, câștigătoarea Cupei României va juca sezonul viitor în preliminariile Europa League.

Din Superliga României mai sunt de disputat doar două etape. Lupta este foarte strânsă între U Cluj și U Craiova, cele două fiind despărțite de doar un punct. Craiovenii sunt lideri în campionat în acest moment. Cele două se vor întâlni chiar în acest weekend, pe terenul celor de la U Craiova. În ultima rundă oltenii vor juca în deplasare cu Rapid, iar Universitatea Cluj o va înfrunta pe teren propriu pe Dinamo.