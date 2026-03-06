Premii beauty fără juriu: cum funcționează primul clasament din România în care decid datele, nu opiniile

SOLE.ro, cel mai mare retailer online de produse K-beauty și J-beauty din România. foto: sole.ro

Majoritatea premiilor din industria cosmetică funcționează după un model simplu: un juriu format din editori, bloggeri sau experți testează produse și decide câștigătorii. Consumatorul vede rezultatul — un sticker pe ambalaj sau o mențiune pe site — dar nu știe niciodată cum s-a ajuns la acea decizie. Într-o epocă în care cumpărătorii au învățat să pună întrebări, acest model începe să arate departe de suficient.

SOLE.ro, cel mai mare retailer online de produse K-beauty și J-beauty din România, a lansat în 2026 un sistem de premii care propune o alternativă radical diferită: SOLE Beauty Awards 2025, un clasament în care nu există juriu, nu există selecție editorială și nu există negociere cu brandurile privind pozițiile în top.

Date în loc de opinii

Sistemul evaluează produsele prin patru criterii cu pondere egală. Vânzările reale pe parcursul anului 2025 — nu intenții de cumpărare, ci tranzacții efective — contribuie cu 25%. Review-urile verificate, lăsate exclusiv de clienți cu achiziții confirmate și însoțite de fotografii, aduc încă 25%. Adăugările în listele de favorite arată interes constant, nu impuls de moment. Iar votul direct al comunității, desfășurat pe parcursul a două săptămâni în ianuarie 2026, completează imaginea.

Niciuna dintre cele patru componente nu poate fi influențată izolat. Un produs cu multe voturi dar vânzări slabe nu câștigă. Un produs bine vândut dar cu review-uri negative, la fel. Scorul final este generat automat, iar clasamentele sunt publice, inclusiv logica din spatele lor.

Ce categorii acoperă

Premiile sunt structurate pe 16 categorii funcționale. În skincare: curățare facială, tonere și esențe, seruri, creme hidratante, creme pentru zona ochilor, protecție solară și măști de față. În machiaj: produse de ten, de ochi și de buze. În haircare: șampoane și măști de păr. În bodycare: produse de curățare și de hidratare corporală. Plus o categorie dedicată device-urilor electronice de beauty. Fiecare categorie are propriul clasament, iar produsele concurează doar cu cele din aceeași zonă funcțională.

Tendințe în alegerile consumatorilor români

Rezultatele arată câteva tendințe care confirmă maturizarea pieței de beauty din România. Protecția solară zilnică nu mai este o noutăți de nișă — a obținut unele dintre cele mai mari scoruri din întreg clasamentul. Ingredientele calmante și reparatorii, precum centella asiatica și niacinamida, au dominat categoriile de skincare, semănând că consumatorii români aleg pe baza eficacității, nu a marketingului.

În categoriile de îngrijire capilară, tratamentele reparatorii au fost preferate clar față de produsele de styling. În machiaj, formulele care integrează îngrijire activă — nu doar acoperire — au înregistrat cele mai bune rezultate, în linie cu filozofia K-beauty care pune semnul egal între machiaj și tratament.

Autenticitate garantată

Un aspect care diferențiază această inițiativă de premiile internaționale: toate produsele evaluate sunt distribuite oficial prin One Master Distribution, importatorul exclusiv pentru brandurile din portofoliu, cu certificare CPNP conformă legislației europene. Într-o piață în care produsele cosmetice contrafăcute sau importate prin canale neoficiale sunt o problemă reală, autenticitatea confirmată prin lanțul de distribuție adaugă un strat suplimentar de credibilitate clasamentului.

SOLE.ro operează în România, Ungaria și Bulgaria, cu o comunitate de peste 50.000 de membri activi. Premiile includ protecții anti-manipulare: review-uri doar din achiziții verificate, un singur vot per utilizator cu cont validat, și votul comunitar limitat la 25% din scor.

