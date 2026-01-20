Primele cărți funciare eliberate gratuit în 2026 cu finanțare europeană

ANCPI a finalizat lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților în 316 comune

Peste 11.000 de proprietari din comuna Râu de Mori, din județul Hunedoara, primesc, gratuit, noile cărți funciare rezultate în urma finalizării înregistrării sistematice a imobilelor, cu fonduri europene. Până în prezent, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a finalizat lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților în 316 comune care au beneficiat de cadastrul gratuit, prin Proiectul major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”.

Locuitorii din Râu de Mori, comună cadastrată integral cu bani europeni prin Proiectul major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR) și Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF), au început să primească, de vineri, 16 ianuarie 2026, cele 11.249 de noi cărți funciare. Râu de Mori este a noua comună din județul Hunedoara cadastrată cu fonduri europene.

La eveniment au participat Alina-Roxana GÎRBEA - Secretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Constantin FULGA - Prefectul județului Hunedoara, Alin ȚAMBĂ - vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, Emil DRĂGHICI - Președintele Asociației Comunelor din România, Flaviu DILERTEA – Primarul comunei Râu de Mori, Laurențiu Alexandru BLAGA – Directorul General al ANCPI, Ileana SPIROIU – Directorul de Proiect și Petru Liviu LOBONȚ – Directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara. Ramona CHIRIAC, șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România, a transmis printr-un mesaj înregistrat că „acest Proiect este un exemplu concret al modului în care politicile europene și fondurile Uniunii Europene contribuie direct la îmbunătățirea vieții de zi cu zi a cetățenilor(...). Uniunea Europeană susține de mult timp modernizarea administrației publice și reducerea decalajelor dintre mediul urban și cel rural. Acest proiect reflectă exact aceste obiective: incluziune, acces egal la servicii publice și consolidarea încrederii cetățenilor în instituții.”

Cadastrul, garanția proprietății

Unul dintre beneficiile înregistrării sistematice este gratuitatea pentru cetățeni. Aceasta înseamnă recunoașterea oficială a dreptului de proprietate, eliminarea costurilor și a procedurilor complicate, dar și acces mai facil la credite bancare, fonduri europene sau subvenții agricole.

Proprietatea înscrisă în cadastru și carte funciară este protejată de litigii, poate fi tranzacționată mai ușor și permite accesul la diverse forme de finanțare sau sprijin guvernamental și european.

Cadastrul contribuie la o mai bună administrare a teritoriului, la dezvoltarea infrastructurii și la atragerea investițiilor.

58% din suprafața finanțată, înregistrată

La nivel național, Proiectul major vizează peste 5,7 milioane de hectare din 660 de unități administrativ-teritoriale rurale, cu o valoare totală de peste 312 milioane de euro. Până în prezent, 316 comune au fost cadastrate, adică aproximativ 58% din suprafața finanțată. La nivelul județului Hunedoara, 14 comune beneficiază de finanțare europeană pentru cadastrare, iar nouă dintre acestea sunt deja cadastrate integral.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).