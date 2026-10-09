Raport Oxford Economics: Taxarea ridicată a țigaretelor, asociată cu extinderea comerțului ilicit și pierderi bugetare de miliarde

Un raport Oxford Economics, realizat la solicitarea BAT, evidențiază o corelație între creșterea taxării țigaretelor și extinderea comerțului ilicit. Sursa foto: Getty Images

Taxarea excesivă a țigaretelor, corelată cu creșteri semnificative ale comerțului ilicit și pierderi de miliarde la bugetul de stat, potrivit unui nou raport

· Un nou studiu realizat de Oxford Economics[1] în nouă țări identifică o corelație medie de 80% între costul real al țigaretelor comercializate legal și ponderea pieței ilicite

· Taxele reprezintă, în medie, peste trei sferturi din prețul de vânzare al țigaretelor comercializate legal în țările analizate

· În România, contrabanda cu tutun a atins în iulie un nivel record pentru ultimii cinci ani: 13,9% din totalul pieței, potrivit Novel Research

· O politică fiscală echilibrată completată cu măsuri ferme de aplicare a legii sunt esențiale pentru combaterea fenomenului tot mai accentuat al comerțului ilicit

Un nou raport realizat de Oxford Economics relevă o corelație puternică între nivelul accizelor aplicate țigaretelor și creșterea pieței ilicite de tutun. Studiul intitulat „O evaluare economică a factorilor care stimulează comerțul ilicit” a fost realizat la solicitarea BAT și analizează impactul economic și asupra pieței al majorării accizelor la țigarete, pe baza datelor aferente perioadei 2015-2025.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), piața ilicită a produselor din tutun reprezintă aproximativ 11% din piața globală a tutunului, iar pierderile anuale de venituri fiscale pentru guverne depășesc 47 de miliarde de dolari[2].

Concluziile raportului Oxford Economics se bazează pe o analiză detaliată a cercetării academice în domeniu, a studiilor de politici publice, dar și pe studii de caz din nouă țări: Australia, Bangladesh, Brazilia, Chile, Franța, Malaezia, Țările de Jos, Pakistan și Ucraina, selectate pentru diversitatea contextelor geografice, de reglementare și fiscale.

Rezultatele sunt elocvente: țările care au majorat accizele cel mai rapid au înregistrat și cele mai accentuate creșteri ale ponderii pieței ilicite. La nivelul celor nouă state analizate, corelația medie dintre costul real al țigaretelor comercializate legal și dimensiunea pieței ilicite a fost de 80%.

Diferența de cost dintre țigaretele comercializate legal și cele provenite din comerțul ilicit este identificată drept principalul factor care alimentează comerțul ilegal. În țările analizate, taxele reprezintă în medie peste 75% din prețul final al țigaretelor comercializate legal, iar costul acestor produse poate fi de până la 3,5 ori mai mare decât echivalentele lor de pe piața ilicită. Acest decalaj semnificativ stimulează cererea pentru produse mai ieftine provenite din surse ilegale și creează oportunități importante de profit pentru rețelele infracționale.

Ileana Negulescu, Director pentru afaceri externe al Ariei Europa de sud est, BAT: ”România pierde anual circa 500 sute de milioane de euro din cauza comerțului ilicit cu produse din tutun, bani care, în mod normal, ar ajunge direct la bugetul de stat prin taxe și accize. Conform estimărilor BAT, fiecare punct procentual al pieței ilicite de țigarete înseamnă aproximativ 50 de milioane de euro pierduți pentru bugetul public. La nivelul actual al fenomenului, sunt sume care pot susține investiții importante în infrastructură, digitalizare, transporturi, energie verde sau alte servicii publice esențiale.”

Raportul Oxford Economics avertizează că, odată ce comerțul ilicit se consolidează pe o piață, combaterea acestuia poate deveni extrem de dificilă, iar recuperarea după extinderea pieței ilicite poate dura aproape un deceniu în urma majorărilor de taxe. Pentru aceasta este nevoie de o politică fiscală echilibrată, completată cu măsuri ferme de aplicare a legii, care să țină cont și de factorii non-fiscali ce contribuie la dezvoltarea comerțului ilicit.

Simon Trussler, Director global Fiscal Affairs și Comerț Internațional în cadrul BAT: „Acest raport arată că țigaretele de contrabandă generează profituri considerabile pentru organizațiile criminale. Cu cât nivelul taxării aplicate țigaretelor comercializate legal este mai ridicat, cu atât cresc și câștigurile pe care rețelele infracționale le pot obține din producerea și comercializarea produselor ilicite. Raportul evidențiază, de asemenea, că odată consolidată, piața ilicită devine extrem de dificil de redus, ceea ce afectează veniturile bugetare, siguranța publică și eficiența măsurilor de aplicare a legii. Având în vedere legătura dintre majorările semnificative ale accizelor și creșterea evaziunii pe piețele cu niveluri ridicate de taxare, factorii de decizie ar trebui să țină cont de riscul extinderii comerțului ilicit când stabilesc politica de accizare a produselor din tutun.”

Adam Hoffer, Director pentru politici privind produsele accizabile în cadrul Tax Foundation: „Concluziile raportului Oxford Economics din septembrie 2026 privind factorii economici globali care alimentează comerțul ilicit cu țigarete sunt în concordanță cu rezultatele a peste un deceniu de cercetări realizate de Tax Foundation. Creșterea taxării țigaretelor stimulează comerțul ilicit. Acest principiu economic de bază, intuitiv, este confirmat de datele disponibile. Progrese semnificative în combaterea pieței ilicite pot fi obținute doar dacă factorii decizionali recunosc influența politicilor fiscale și implementează reforme țintite, care reduc stimulentele pentru comerțul ilegal.”

Articol sustinut de BAT.