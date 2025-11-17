Raportul Probabilitatea de Insolvență: Cum identifici problemele financiare ale partenerilor de afaceri

2 minute de citit Publicat la 17:58 17 Noi 2025 Modificat la 17:58 17 Noi 2025

Raportul Probabilitatea de Insolvență estimează riscul ca firma să intre în incapacitate de plată. foto: RisCO

Creșterea numărului de insolvente indică în continuare probleme financiare în rândul firmelor din România. Potrivit platformei de analiză financiară RisCo, în luna Octombrie 2025 au fost înregistrate peste 980 de dosare de insolvență.

Analiștii financiari recomandă verificarea firmelor înainte de semnarea contractelor și analizarea istoricului financiar și juridic. Instrumentele precum Raportul Probabilitatea de Insolvență te ajută să identifici dacă o firmă este stabilă din punct de vedere financiar sau dacă își mai poate achita obligațiile financiare față de furnizori, parteneri de afaceri, creditori ai firmei, inclusiv instituții financiare.

Raportul Probabilitatea de Insolvență estimează riscul ca firma să intre în incapacitate de plată din cauza datoriilor restante mari și a neîndeplinirii obligațiilor financiare precum facturi sau credite față de diverși colaboratori.

Având în vedere faptul că în ultimele 12 luni numărul dosarelor de insolvență a crescut cu aproximativ 35%, este recomandat ca antreprenorii să anticipeze riscurile și să verifice atât partenerii actuali, cât și companiile cu care intenționează să colaboreze.

De remarcat faptul că în luna Octombrie a acestui an au fost înregistrate 194 de dosare de insolvență în Capitală. Statistica ultimilor patru ani de activitate ne indică poziționarea firmei din punct de vedere al probabilității de insolvență. Este important să evaluăm riscul și să estimăm capacitatea de cash a partenerilor de afaceri.

Prin verificare, interogare și analizarea Raportului Probabilitatea de Insolvență reușim să identificăm din timp atât riscurile asociate unei colaborări, cât și posibilele întârzieri de plată. Raportul contribuie la înțelegerea structurii firmei, a managementului și a cheltuielilor aferente, indicând chiar gradul de risc ca firma să intre în insolvență: ridicat, mediu sau scăzut.

De asemenea, dacă ai deja contracte în derulare, dar ai semne de întrebare în ceea ce privește anumite colaborări, poți analiza Raportul Buletinul Procedurilor de Insolvență . Acesta îți indică înregistrările privind declanșarea sau derularea procedurilor de insolvență, în cazul în care acestea există conform înregistrărilor oficiale.

Raportul Buletinul Procedurilor de Insolvență are lor rolul de a indica dacă pentru o firmă a fost declanșată procedura de insolvență, concordat preventiv, restructurare sau faliment. Acest raport indică etapele procedurii de insolvență, precum și termenele stabilite în ordine cronologică.

Așadar, poți verifica dacă o firmă are o procedură deschisă, dacă au existat anterior și care este stadiul în acest moment: firma s-a redresat din punct de vedere financiar sau încă are probleme economice.

În concluzie, verificarea tuturor firmelor, inclusiv a partenerilor actuali este necesară pentru asigurarea unei colaborări pe termen lung. Rapoartele de risc firme contribuie la înțelegerea activității firmei, identificarea punctelor slabe, a problemelor financiare și a anticipării riscurilor asociate colaborării. Integrarea acestor instrumente în strategia de business îmbunătățește atât imaginea în piață, cât și performanța operațională a companiei.